Viola come il mare 3, quante puntate sono e quando finisce? Il calendario completo su Canale 5

Pubblicazione: 04 novembre alle 08:00

Un nuovo capitolo sentimentale, misteri da risolvere e un cambiamento destinato a sorprendere gli spettatori. Viola come il mare 3 è finalmente pronta a tornare su Canale 5, con Francesca Chillemi nuovamente protagonista della fiction ambientata a Palermo. La terza stagione prende il via mercoledì 4 novembre 2026 alle 21:20, ma per il pubblico ci sono già alcune domande importanti: quante puntate sono previste, quando andrà in onda il finale e come sarà possibile seguire gli episodi in streaming?

La nuova stagione segna un passaggio particolarmente significativo per la, soprattutto per, che nelle prime due stagioni aveva interpretato l'ispettore Francesco Demir. Al suo posto arriva l'attore argentino Rodrigo Guirao Díaz, chiamato a interpretare Massimo Paternò, il nuovo ispettore capo della polizia di Palermo. Ma prima di scoprire le novità della trama,abbia organizzato la programmazione.

Viola come il mare 3 è composta complessivamente da 12 episodi, suddivisi in sei prime serate su Canale 5. Ogni appuntamento televisivo comprenderà quindi due episodi, mantenendo una struttura simile a quella adottata per le precedenti stagioni. La prima serata è fissata per mercoledì 4 novembre 2026, mentre le successive dovrebbero mantenere la stessa collocazione settimanale. Seguendo questa programmazione, senza eventuali cambiamenti di palinsesto, il calendario previsto sarebbe il seguente:

Prima puntata: mercoledì 4 novembre 2026

Seconda puntata: mercoledì 11 novembre 2026

Terza puntata: mercoledì 18 novembre 2026

Quarta puntata: mercoledì 25 novembre 2026

Quinta puntata: mercoledì 2 dicembre 2026

Sesta e ultima puntata: mercoledì 9 dicembre 2026

Viola come il mare 3, fonte: Mediaset

Di conseguenza, il finale della terza stagione dovrebbe andare in onda il 9 dicembre, a condizione che Mediaset non introduca variazioni nella programmazione. Per il momento, infatti, la rete ha confermato ufficialmente la partenza del 4 novembre e la suddivisione in sei serate, mentre le date successive rappresentano una proiezione basata sulla cadenza settimanale annunciata. Una delle novità più interessanti riguarda però Mediaset Infinity, che offrirà agli spettatori la possibilità di seguire le nuove avventure di Viola prima della loro trasmissione televisiva.

Viola come il mare 2, fonte: Mediaset

La piattaforma renderà infatti disponibili gratuitamente gli episodi successivi alla prima serata in anteprima assoluta, anticipando gli appuntamenti delUna scelta che permetterà ai fan più impazienti di proseguire la visione senza dover necessariamente aspettare la settimana successiva, anche se Mediaset non ha ancora comunicato un calendario dettagliato per la pubblicazione di ogni episodio in streaming. Su Mediaset Infinity sono inoltre disponibili le prime due stagioni complete di Viola come il mare, ideali per recuperare gli avvenimenti precedenti o riscoprire il rapporto tra

Quanto alla trama, Francesca Chillemi tornerà a interpretare Viola Vitale, la giornalista di Sicilia Webnews dotata di una particolare forma di sinestesia che le permette di associare colori alle emozioni delle persone. La protagonista dovrà affrontare numerosi cambiamenti nella propria vita, cominciando dall'arrivo di Massimo Paternò, interpretato da Rodrigo Guirao Díaz, un ispettore dal carattere ironico e apparentemente superficiale che diventerà anche il suo nuovo vicino di casa.

Il loro rapporto inizierà tra incomprensioni e scontri, ma i due saranno costretti a collaborare nella risoluzione di diversi casi, scoprendo progressivamente aspetti inaspettati delle rispettive personalità. Al centro della stagione ci sarà anche un omicidio avvenuto durante un matrimonio, un'indagine destinata ad accompagnare i protagonisti attraverso tutti i nuovi episodi e a intrecciarsi con una vicenda personale particolarmente importante per Viola. Tra le novità del cast figurano anche Giulia Ercolini nei panni di Alice D'Amario e Paolo Sassanelli nel ruolo di Augusto Paternò, padre del nuovo ispettore.

Torneranno inoltre alcuni personaggi già conosciuti dal pubblico, tra cui Tamara, interpretata da Chiara Tron, Turi, interpretato da Giovanni Nasta, e Leonardo, al quale presta il volto Ninni Bruschetta. Lapromette quindi di alternare indagini, segreti familiari e nuovi sviluppi sentimentali, mantenendo la formula che ha contribuito al successo della fiction. Per scoprire come si concluderà la storia bisognerà seguire tutte e sei le prime serate, con il finale attualmente previsto per, salvo modifiche al palinsesto di