Viola come il mare 3, quante puntate sono e quando finisce? Il calendario completo su Canale 5
Quante puntate ha Viola come il mare 3? Ecco il numero di episodi, le date previste su Canale 5 e come vedere la fiction con Francesca Chillemi in streaming.
Un nuovo capitolo sentimentale, misteri da risolvere e un cambiamento destinato a sorprendere gli spettatori. Viola come il mare 3 è finalmente pronta a tornare su Canale 5, con Francesca Chillemi nuovamente protagonista della fiction ambientata a Palermo. La terza stagione prende il via mercoledì 4 novembre 2026 alle 21:20, ma per il pubblico ci sono già alcune domande importanti: quante puntate sono previste, quando andrà in onda il finale e come sarà possibile seguire gli episodi in streaming?
Viola come il mare 3 è composta complessivamente da 12 episodi, suddivisi in sei prime serate su Canale 5. Ogni appuntamento televisivo comprenderà quindi due episodi, mantenendo una struttura simile a quella adottata per le precedenti stagioni. La prima serata è fissata per mercoledì 4 novembre 2026, mentre le successive dovrebbero mantenere la stessa collocazione settimanale. Seguendo questa programmazione, senza eventuali cambiamenti di palinsesto, il calendario previsto sarebbe il seguente:
Prima puntata: mercoledì 4 novembre 2026
Seconda puntata: mercoledì 11 novembre 2026
Terza puntata: mercoledì 18 novembre 2026
Quarta puntata: mercoledì 25 novembre 2026
Quinta puntata: mercoledì 2 dicembre 2026
Sesta e ultima puntata: mercoledì 9 dicembre 2026
Di conseguenza, il finale della terza stagione dovrebbe andare in onda il 9 dicembre, a condizione che Mediaset non introduca variazioni nella programmazione. Per il momento, infatti, la rete ha confermato ufficialmente la partenza del 4 novembre e la suddivisione in sei serate, mentre le date successive rappresentano una proiezione basata sulla cadenza settimanale annunciata. Una delle novità più interessanti riguarda però Mediaset Infinity, che offrirà agli spettatori la possibilità di seguire le nuove avventure di Viola prima della loro trasmissione televisiva.
Quanto alla trama, Francesca Chillemi tornerà a interpretare Viola Vitale, la giornalista di Sicilia Webnews dotata di una particolare forma di sinestesia che le permette di associare colori alle emozioni delle persone. La protagonista dovrà affrontare numerosi cambiamenti nella propria vita, cominciando dall'arrivo di Massimo Paternò, interpretato da Rodrigo Guirao Díaz, un ispettore dal carattere ironico e apparentemente superficiale che diventerà anche il suo nuovo vicino di casa.
Il loro rapporto inizierà tra incomprensioni e scontri, ma i due saranno costretti a collaborare nella risoluzione di diversi casi, scoprendo progressivamente aspetti inaspettati delle rispettive personalità. Al centro della stagione ci sarà anche un omicidio avvenuto durante un matrimonio, un'indagine destinata ad accompagnare i protagonisti attraverso tutti i nuovi episodi e a intrecciarsi con una vicenda personale particolarmente importante per Viola. Tra le novità del cast figurano anche Giulia Ercolini nei panni di Alice D'Amario e Paolo Sassanelli nel ruolo di Augusto Paternò, padre del nuovo ispettore.