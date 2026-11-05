Carmen Di Pietro sbotta al GF Vip: "Danto, sei il cagnolino di Valeria Marini"

Pubblicazione: 05 novembre alle 18:22

La Casa del Grande Fratello Vip si conferma ancora una volta teatro di scontri accesi e dinamiche esplosive. Questa volta a finire sotto i riflettori sono tre protagonisti assoluti del reality: Carmen Di Pietro, Valeria Marini e Giancarlo Danto. Una battuta apparentemente innocua si è trasformata in una discussione dai toni durissimi, capace di spaccare gli equilibri già precari tra i concorrenti e di riportare a galla tensioni covate da settimane.





Tutto è iniziato quandoavvenuti nelle settimane precedenti. Marina La Rosa aveva ammesso con una certa autoironia di essersi appropriata dello zucchero della Casa, ma, precisando di aver partecipato anche lei all'impresa e. Un gesto di solidarietà che, però, non è passato inosservato., personal trainer e amico di lunga data di Valeria Marini,alla showgirl. Ascoltando la conversazione,proprio per questioni legate al cibo. Una battuta che poteva sembrare innocua, ma che ha acceso la miccia di una reazione esplosiva da parte della diretta interessata.. "Mi scivola addosso. Uno che fa il portabores di Valeria Marini. Non posso pensare a quello che dice", ha dichiarato senza mezzi termini, riferendosi al lavoro che Danto svolge anche al di fuori del reality. Ma la showgirl non si è fermata qui. Ha rincarato la dose con un'espressione ancora più tagliente: "Tu hai paura di Valeria, sei il cagnolino di Valeria. Cresci, Danto".

, che ha chiesto spiegazioni alla coinquilina. Carmen ha provato a chiarire la propria posizione, sottolineando di non voler sminuire la professione del portaborse in sé, ma di considerare Danto troppo condizionato dal rapporto con la showgirl sarda. Secondo la sua visione,per evitare discussioni, rinunciando di fatto alla propria autonomia di gioco.. La showgirl ha preso apertamente le difese dell'amico, respingendo con fermezza le insinuazioni di Carmen. "Danto non ha paura di me, noi siamo legati e lo saremo anche fuori di qua", ha dichiarato,. Rivolgendosi direttamente a Giancarlo, Valeria ha ribadito il proprio affetto con tono deciso: "Io non parlo male di te, io ti voglio bene. Sono felice di aver fatto questa esperienza con te, è un piacere starti vicino".all'interno della Casa. Secondo il personal trainer, la concorrente avrebbe l'abitudine di provocare gli altri inquilini per poi prendere le distanze dalle conseguenze delle proprie parole. "Deve accendere una miccia, ha la coda di paglia", ha commentato, contestando apertamente il modo in cui Carmen affronta i confronti con gli altri concorrenti.