GF Vip, Marina La Rosa riceve la fede da Andreas Muller, la moglie ribatte: "Purtroppo ho visto"

Pubblicazione: 05 novembre alle 11:28

Una scena apparentemente innocua nella Casa del Grande Fratello Vip ha innescato un dibattito che ha travalicato i confini del reality, coinvolgendo migliaia di telespettatori. Il protagonista è Andreas Muller, ballerino e marito della coreografa Veronica Peparini, che durante un momento della diretta si è sfilato la fede nuziale per consegnarla a Marina La Rosa. Un gesto che, per quanto rapido e apparentemente scherzoso, non è passato inosservato né al pubblico né, soprattutto, a chi quel simbolo d'amore lo ha condiviso con lui.





andreas che toglie la fede??? per darla a marina bg https://t.co/5HwngKxCQu — franci 🫐 (@oltrelapioggia) November 3, 2026

del programma e rilanciata sui social, dovein poche ore. Andreas si trova seduto, si sfila l'anello dal dito e si avvicina a Marina per consegnarglielo.: si alza quasi subito e sposta la conversazione su altro, lasciando il ballerino con la fede in mano e gli spettatori con un punto di domanda gigante stampato in fronte.Mae si dividono. Secondo una parte del pubblico,, un riferimento ironico alla "fedeltà" verso Marina La Rosa. Alcuni concorrenti, infatti, si sono schierati apertamente dalla parte della showgirl siciliana, diventando di fatto i suoi "fedeli" alleati. Da qui la battuta:

Un gioco di parole, niente di più. Altri telespettatori, invece, hanno letto la scena in chiave diversa: una provocazione leggera, priva di significati nascosti, semplicemente un momento goliardico finito sotto la lente d'ingrandimento per via del contesto televisivo. Muller, del resto, è noto per il suo carattere ironico.



