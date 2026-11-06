GF Vip, chi è stato eliminato il 6 novembre? Il televoto manda a casa uno dei protagonisti più discussi

Pubblicazione: 06 novembre alle 23:56

Una nuova eliminazione scuote il Grande Fratello Vip 2026, proprio mentre il reality condotto da Ilary Blasi si avvicina alle battute conclusive. Durante la puntata di venerdì 6 novembre, quattro concorrenti si sono contesi la possibilità di proseguire l'avventura nella Casa, ma il pubblico ha deciso di interrompere il percorso di uno dei protagonisti più discussi di questa edizione. Alex Belli è stato eliminato definitivamente dal Grande Fratello Vip, un risultato che potrebbe cambiare profondamente gli equilibri tra gli inquilini, soprattutto dopo le tensioni e le alleanze che hanno caratterizzato le ultime settimane.

E a rendere il verdetto ancora più sorprendente, che sembravano indicare uno scenario completamente diverso. A contendersi la permanenza nel reality erano, finiti in nomination durante la precedente puntata. Quattro personalità molto differenti, protagoniste di discussioni, confronti e rapporti spesso complicati, che avevano contribuito ad alimentare l'interesse del pubblico. La situazione era particolarmente delicata per, risultata la concorrente più nominata con quattro voti ricevuti dagli altri inquilini.

Alex Belli, invece, era stato indicato da Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia, due concorrenti che avevano manifestato dubbi sulla sincerità del suo comportamento. Anche Giulia Provvedi e Andreas Müller avevano ricevuto due nomination ciascuno, completando un televoto nel quale il pubblico era chiamato a scegliere chi salvare. La puntata del 6 novembre ha però riservato un risultato tutt'altro che prevedibile. Prima di comunicare il nome dell'eliminato, Ilary Blasi ha invitato i concorrenti a esprimere la propria opinione su chi avrebbe dovuto lasciare la Casa. Il momento ha riacceso alcune tensioni già emerse nei giorni precedenti, soprattutto tra Valeria Marini e Andreas Müller.

Il concorrente che deve abbandonare la Casa di #GFVIP è Alex #GFVIP https://t.co/TLPsOzNjJl — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 6, 2026

I due si erano infatti scontrati duramente dopo le nomination, con la showgirl particolarmente infastidita dalle parole pronunciate dal ballerino nei suoi confronti. Nel corso della serata, Valeria Marini è stata anche protagonista della tradizionale poltrona che scotta, affiancata proprio da Alex Belli. Un confronto nel quale sono tornate le accuse di ipocrisia e i dubbi sui rapporti costruiti all'interno del reality. Ma il momento decisivo è arrivato con la comunicazione dei risultati del televoto. La prima concorrente a ottenere la salvezza è stata Giulia Provvedi, che ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo giorni di incertezza. Una notizia particolarmente significativa, considerando che diversi sondaggi pubblicati prima della puntata la indicavano tra le persone maggiormente a rischio eliminazione.

Successivamente, la tensione è aumentata ulteriormente.è entrata personalmente nella Casa per comunicare il verdetto definitivo, annunciando che. L'attore ha quindi salutato i compagni d'avventura, preparandosi a lasciare definitivamente il programma e a raggiungere la conduttrice in studio. L'eliminazione rappresenta una svolta importante per questa edizione del, soprattutto perché Alex era stato uno dei concorrenti maggiormente coinvolti nelle dinamiche delle ultime settimane.

Il suo percorso, infatti, era stato caratterizzato da discussioni particolarmente accese e da una progressiva rottura dei rapporti con alcuni inquilini, a cominciare da Marina La Rosa e Guendalina Tavassi. Proprio il rapporto con Marina aveva rappresentato uno degli elementi più controversi della sua permanenza. Dopo una serie di scontri, Belli aveva deciso di isolarsi nella zona della piscina, ribattezzata da lui stesso “Oblio”, scegliendo di trascorrere parte delle giornate lontano dal resto del gruppo. Una decisione che aveva suscitato reazioni contrastanti, tra chi considerava il gesto una manifestazione di disagio e chi invece sospettava si trattasse di una strategia per attirare l'attenzione.

Alex on fire 🔥 #GFVIP https://t.co/5hZjFalL7U — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 6, 2026

Nei giorni successivi, Alex aveva tentato di riavvicinarsi agli altri concorrenti, ma non tutti avevano creduto alla sincerità del suo cambiamento. Anche il rapporto con Giulia Provvedi aveva attraversato momenti complicati, mentre Andreas Müller aveva espresso più volte perplessità sul comportamento dell'attore. Non erano però mancati episodi più leggeri, come la sua particolare reinterpretazione di Cast Away, durante la quale aveva utilizzato una zucca al posto del celebre Wilson, oppure la decisione di rendere pubblico il proprio numero di telefono invitando i telespettatori a contattarlo su WhatsApp.

Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, fonte: YouTube

A rendere ancora più importante il percorso di, arrivata nella Casa durante la puntata del 2 novembre. Un incontro che aveva offerto alla coppia l'occasione di condividere un momento personale davanti alle telecamere, ma che aveva anche provocato nuove tensioni con. Dopo aver raggiunto lo studio, Alex Belli ha commentato la propria eliminazione senza rinnegare l'esperienza vissuta, spiegando di aver cercato di dare tutto sé stesso durante la permanenza nel reality.

Una reazione che chiude, almeno per il momento, un percorso televisivo caratterizzato da numerosi confronti e da una presenza costante nelle dinamiche della Casa. Il risultato assume un significato ancora più particolare se confrontato con i sondaggi circolati nelle ore precedenti. Secondo alcune rilevazioni non ufficiali, Alex Belli figurava infatti tra i concorrenti maggiormente sostenuti dal pubblico, mentre Giulia Provvedi e Valeria Marini apparivano più esposte al rischio eliminazione. Le preferenze espresse attraverso questi sondaggi, tuttavia, non corrispondono necessariamente ai risultati del televoto ufficiale, che ha decretato un esito differente.

La serata del 6 novembre non si conclude però con l'uscita di Alex Belli. Nel corso della stessa puntata è previsto anche un televoto flash per individuare il secondo finalista di questa edizione, destinato a raggiungere Marina La Rosa, che aveva già conquistato il proprio posto nella fase conclusiva del reality. Con l'eliminazione di uno dei personaggi più discussi, gli altri concorrenti dovranno quindi rivedere alleanze e strategie in vista delle prossime settimane. Il Grande Fratello Vip perde così uno dei suoi protagonisti più imprevedibili, mentre la corsa verso la finale entra in una fase sempre più delicata. E dopo un verdetto che ha ribaltato diversi pronostici, il pubblico potrebbe riservare nuove sorprese anche ai concorrenti considerati più forti, che appena poche ore aveva condiviso il suo numero di telefono in diretta.