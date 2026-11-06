"Intasatemi Whatsapp": Alex Belli ha dato il suo numero in diretta al GF Vip, chiamando risponde Delia Duran

Pubblicazione: 06 novembre alle 13:49

Non è la prima volta che Alex Belli fa parlare di sé, ma stavolta ha superato ogni aspettativa. Al Grande Fratello Vip, l'attore e concorrente del reality ha compiuto un gesto che ha lasciato tutti a bocca aperta: ha rivelato pubblicamente il suo numero di telefono personale, invitando il pubblico a contattarlo direttamente su WhatsApp. Belli si è trovato a scherzare con Piera Meloni, incitandola a fornire il suo numero personale se avesse avuto il coraggio.

ma il man ha appena dato il suo numero di telefono è impazzito #GFVIP https://t.co/Z09NQQm0h6 — pop démodé (@popscuorn) November 5, 2026

Chiaramente la gieffina ha risposto negativamente alla provocazione del collega, affermando che non l'avrebbe mai fatto. Per tutta risposta, Belli ha voluto dimostrare che non ha problemi o reticenze a fornire il suo numero in diretta nazionale. Anzi,: "Intasatemi WhatsApp". E così è stato.

Nel giro di poche ore, il telefono di Alex Belli sarebbe stato letteralmente sommerso da migliaia di messaggi, chiamate e richieste di contatto provenienti da fan, curiosi e probabilmente anche da qualche hater desideroso di dire la sua. Ma quale motivazione si nasconde dietro un gesto così estremo?

Per alcuni si tratta dell'ennesima mossa mediatica orchestrata da un personaggio che ha fatto della capacità di generare buzz il proprio marchio di fabbrica. Altri interpretano il tutto come un esperimento sociale, un modo per testare fino a che punto il pubblico sia disposto a spingersi quando viene abbattuta la barriera tra celebrità e spettatore.

ma delia mi ha risposto davvero al telefono porcodi — fra🐊 (@fracocc0drillo) November 5, 2026

La sua partecipazione al Grande Fratello Vip è rimasta impressa nella memoria collettiva per le, i triangoli amorosi che hanno diviso l'opinione pubblica e quella capacità innata di polarizzare il dibattito.. E a quanto pare, come evidenziato da un utente su X,. Da chi?

La situazione ha generato ilarità e polarizzato l'attenzione sui social e per un concorrente del Grande Fratello, queste dinamiche, come il tentativo di uscire dalla Casa in un moto di apparente rabbia o annunciare lo sciopero della fame, sono l'unica cosa che possono permettergli di non venire eliminato alla prossima puntata (che sarà proprio stasera). Qualunque sia la verità, l'operazione ha centrato l'obiettivo principale: far parlare di sé. E in un'epoca dominata dall'attenzione fugace e dalla competizione spietata per i secondi di visibilità, questo conta più di ogni altra cosa.