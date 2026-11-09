GF Vip, chi è stato eliminato il 9 novembre? Il verdetto del televoto ribalta completamente i pronostici

Pubblicazione: 10 novembre alle 00:31

Colpo di scena al Grande Fratello Vip 2026: Carmen Di Pietro è stata eliminata dalla Casa. La showgirl ha dovuto interrompere la propria avventura nel reality di Canale 5 durante la diciassettesima puntata, trasmessa lunedì 9 novembre e proseguita nelle prime ore del 10 novembre. A decretare la sua uscita è stato il pubblico attraverso il televoto, al termine di una serata particolarmente intensa che aveva regalato alla concorrente anche un momento emozionante insieme ai suoi figli.

Un risultato che modifica gli equilibri del programma condotto da Ilary Blasi, proprio mentre la corsa verso la finale entra nella fase decisiva.era finita in nomination insieme ad, dopo i meccanismi di voto della precedente puntata. Quattro concorrenti molto diversi tra loro, protagonisti di numerose dinamiche e discussioni all'interno della Casa.

Il verdetto era particolarmente atteso anche perché, secondo alcuni sondaggi online pubblicati nelle ore precedenti alla diretta, a rischiare maggiormente l'eliminazione sembrava essere Giulia Provvedi. Le preferenze raccolte attraverso una consultazione indipendente indicavano infatti Andreas Müller al primo posto con il 36,59%, seguito da Valeria Marini al 31,95%. Più indietro si trovavano Carmen Di Pietro, con il 16,22%, e Giulia Provvedi, con il 15,24%. Uno scarto inferiore a un punto percentuale che lasciava immaginare una sfida particolarmente equilibrata tra le due concorrenti.

Il pubblico ha deciso che la concorrente che deve abbandonare la Casa è... Carmen! #GFVIP https://t.co/peNP2ExGDN — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 9, 2026

Il pubblico ufficiale del GF Vip, però, ha deciso diversamente. Nel corso della diretta, Ilary Blasi ha comunicato che Andreas Müller e Giulia Provvedi erano salvi, lasciando Carmen Di Pietro e Valeria Marini a contendersi l'ultimo posto disponibile per proseguire il gioco. Alla fine, è stata proprio Carmen a ricevere il verdetto più difficile: abbandonare definitivamente la Casa. Una decisione che segna la conclusione del percorso della showgirl e permette agli altri tre concorrenti di continuare l'avventura.

L'eliminazione arriva dopo una settimana complicata per Carmen, già penalizzata dal televoto flash della precedente puntata. In quell'occasione, il pubblico era stato chiamato a scegliere una nuova finalista tra Guendalina Tavassi, Valeria Marini, Megan Ria e la stessa Carmen., diventata la seconda finalista dell'edizione dopo Marina La Rosa, mentre Carmen, avendo ricevuto meno preferenze, era stata indicata come prima candidata all'eliminazione successiva. Una situazione che aveva reso particolarmente delicata la sua permanenza nella Casa, anche alla luce delle tensioni emerse tra i concorrenti. Ma la puntata del

Prima di conoscere il proprio destino, Carmen Di Pietro ha vissuto un momento speciale grazie all'arrivo dei suoi figli Alessandro e Carmelina, protagonisti di una sorpresa organizzata dalla produzione. Dopo settimane di lontananza, la showgirl ha potuto riabbracciare entrambi, ritrovando per qualche minuto gli affetti familiari dai quali era stata separata durante l'esperienza televisiva. L'incontro è stato accompagnato anche da un momento più leggero, legato ad alcune questioni economiche che Carmen avrebbe preferito non affrontare davanti alle telecamere: multe e bollette non pagate.

Carmen Di Pietro al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Un argomento che ha aggiunto una componente ironica alla sorpresa, prima che la serata tornasse a concentrarsi sulle dinamiche del gioco. La presenza dei figli ha reso ancora più particolare una puntata che si sarebbe conclusa con l'eliminazione della concorrente. Carmen, del resto, era stata una delle personalità più riconoscibili di questa edizione e tra discussioni, momenti divertenti e confronti con gli altri inquilini, la showgirl aveva contribuito a diverse dinamiche della Casa, senza rinunciare al proprio carattere diretto.

Negli ultimi giorni aveva inoltre preso posizione all'interno delle tensioni che avevano diviso il gruppo femminile. Da una parte si erano avvicinate Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Giulia Provvedi e Carmen, mentre dall'altra si erano schierate Valeria Marini, Megan Ria, Piera Meloni e Federica Morello. Anche i rapporti con alcuni concorrenti erano diventati particolarmente complicati, soprattutto dopo le discussioni con Danto e le divergenze legate alle nomination.

Con l'uscita di Carmen Di Pietro, la competizione entra adesso in una fase ancora più delicata. La finale è prevista per il 30 novembre 2026 e i concorrenti rimasti devono confrontarsi con un numero sempre più limitato di posti disponibili. Al momento, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi hanno già conquistato l'accesso all'ultima puntata, mentre gli altri protagonisti continuano a contendersi la possibilità di raggiungerle.

L'eliminazione di Carmen segue inoltre quella di Alex Belli, che nella precedente diretta aveva dovuto lasciare la Casa dopo il verdetto del televoto, reagendo con grande delusione e abbandonando successivamente anche lo studio. Due uscite importanti nel giro di pochi giorni, che dimostrano quanto il percorso verso la finale del Grande Fratello Vip possa riservare risultati difficili da prevedere. Per Carmen Di Pietro l'avventura televisiva si conclude quindi a poche settimane dall'ultima puntata, dopo un percorso segnato da confronti accesi, momenti di leggerezza e un ultimo, emozionante incontro con i figli. Per gli altri concorrenti, invece, la sfida continua, con nuove nomination e un pubblico destinato ad avere ancora una volta l'ultima parola.