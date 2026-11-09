Uomini e Donne, Giovanni Grazioso abbandona il trono a sorpresa: dietro la decisione un passato doloroso

Pubblicazione: 09 novembre alle 20:15

Un colpo di scena inaspettato cambia completamente gli equilibri di Uomini e Donne. Giovanni Grazioso, arrivato sul trono dopo la sua discussa partecipazione a Temptation Island, ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi senza arrivare alla scelta finale. Una decisione che ha sorpreso il pubblico e che sarebbe maturata dopo settimane di conoscenze, discussioni e difficoltà nel costruire un nuovo rapporto sentimentale. Ma cosa ha spinto davvero l'ex protagonista del reality a interrompere il suo percorso?

La notizia è emersa dalle anticipazioni della, diffuse inizialmente da Isa e Chia e successivamente confermate da altri portali specializzati.avrebbe comunicato, spiegando di non sentirsi nelle condizioni di continuare l'esperienza televisiva. Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, il tronista avrebbe ammesso di non provare un interesse sentimentale sufficientemente forte per nessuna delle corteggiatrici. Una consapevolezza che lo avrebbe portato, anziché proseguire un percorso senza essere realmente convinto delle persone che stava conoscendo.

Ma dietro questa scelta potrebbe esserci anche qualcosa di più personale e stando a quanto riportato da DavideMaggio, Giovanni avrebbe spiegato di essere ancora profondamente segnato dall'esperienza vissuta a Temptation Island, soprattutto per le conseguenze che il programma ha avuto sulla relazione con la sua ex fidanzata, Sabrina Soussi. Il percorso nel villaggio delle tentazioni aveva infatti portato alla conclusione di una storia durata circa sei anni, durante i quali i due avevano costruito progetti importanti per il futuro. Una separazione particolarmente difficile, diventata uno degli argomenti più discussi dell'edizione.

Giovanni Grazioso, fonte: YouTube

Giovanni avrebbe quindi riconosciuto di aver bisogno di altro tempo per sé, prima di intraprendere una nuova relazione. Le diverse anticipazioni concordano sull'abbandono, mentre offrono sfumature differenti sulle motivazioni: alcune sottolineano la mancanza di coinvolgimento verso le corteggiatrici, altre il peso della precedente storia sentimentale. Per conoscere esattamente le parole pronunciate in studio sarà necessario attendere la messa in onda della puntata.

L'addio assume un significato ancora più particolare considerando le circostanze del suo arrivo a Uomini e Donne. Giovanni Grazioso era stato presentato ufficialmente come nuovo tronista il 24 settembre 2026, con l'obiettivo di concedersi un'altra possibilità dopo la rottura con Sabrina. L'esperienza a Temptation Island aveva mostrato una relazione ormai attraversata da numerose difficoltà. Giovanni e Sabrina avevano partecipato al reality per mettere alla prova il loro legame, ma durante il programma erano emerse tensioni che avevano reso sempre più complicata la possibilità di ritrovarsi.

La decisione di Giovanni di voltare pagina sembrava quindi rappresentare l'inizio di un nuovo capitolo. Il trono avrebbe dovuto permettergli di conoscere altre ragazze e trovare una persona con cui costruire una relazione stabile, lontano dai problemi del passato. Le cose, tuttavia, non sarebbero andate come previsto. Nonostante le opportunità offerte dal programma, Giovanni non sarebbe riuscito a sviluppare un sentimento capace di convincerlo a proseguire. Curiosamente, pochi giorni prima dell'abbandono erano arrivate anche alcune dichiarazioni significative da parte di Sabrina Soussi. Ospite di Verissimo, l'ex fidanzata aveva espresso perplessità sulla partecipazione di Giovanni a Uomini e Donne, sostenendo che non fosse ancora pronto ad affrontare un nuovo percorso sentimentale.

Giovanni Grazioso e Maria De Filippi, fonte: YouTube

Parole che, alla luce delle ultime anticipazioni, acquistano inevitabilmente un significato particolare. Questo, naturalmente, non significa che Sabrina conoscesse in anticipo le intenzioni dell'ex compagno, né che la sua opinione sia stata determinante per la decisione. L'abbandono di Giovanni Grazioso lascia adesso il Trono Classico con due protagonisti: Giorgia Angeloni e Giacomo Vacalebre. Non è escluso che la redazione possa decidere di introdurre un nuovo tronista nelle prossime settimane, ma per il momento non sono arrivati annunci ufficiali.

La registrazione del 9 novembre, nel frattempo, avrebbe riservato numerosi altri colpi di scena anche nel Trono Over. Secondo le anticipazioni,e, mentre diversi confronti particolarmente accesi hanno coinvolto. In particolare, uno scontro tra Tina e Alessandra avrebbe provocato momenti di forte tensione, con entrambe che avrebbero lasciato temporaneamente lo studio. Anche Gemma sarebbe stata protagonista di una discussione con Liat, dopo alcuni sviluppi legati alla frequentazione con Fabio Conte.

Una registrazione particolarmente movimentata, dunque, ma la decisione di Giovanni Grazioso rappresenta uno dei cambiamenti più importanti per il futuro del programma. La sua esperienza sul trono si conclude senza una scelta e senza una nuova storia d'amore. Resta però un interrogativo: il giovane siciliano riuscirà finalmente a lasciarsi alle spalle quanto accaduto con Sabrina, oppure il loro rapporto continuerà a influenzare anche le sue future decisioni sentimentali? Per il momento, Giovanni avrebbe scelto di allontanarsi dalle telecamere e concentrarsi su se stesso, rinunciando alla possibilità di trovare l'amore davanti al pubblico di Canale 5.