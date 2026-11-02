Chi è Giovanni Grazioso? Età, lavoro, Temptation Island e il trono a Uomini e Donne

Pubblicazione: 02 novembre alle 16:25

Se il nome di Giovanni Grazioso è familiare, non è affatto un caso. Diventato uno dei volti più discusso, amati e meme-storti del web grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, il trentunenne catanese ha visto la sua vita e la sua popolarità svoltare completamente nel giro di pochissimi mesi. Dalle piazze della Sicilia alla corte di Maria De Filippi, ripercorriamo la storia, la biografia e le tappe del successo di Giovanni, il nuovo personaggio televisivo di cui non si fa che parlare.

Nato a Catania nel 1995,ed è un volto molto legato alla sua terra e alle sue passioni. Prima di approdare nel mondo dello spettacolo, la sua quotidianità era scandita da ritmi ben lontani dai riflettori televisivi. Giovanni lavora infatti come: un’attività itinerante nel cuore di Catania in cui gestisce il suo celebre carrettino, diventato iconico anche per i suoi concittadini e per i fan. Oltre al lavoro, nele ha militato come attaccante in diverse squadre del panorama dilettantistico siciliano.

La grande popolarità per Grazioso è esplosa grazie alla partecipazione al docu-reality estivo di Canale 5. Giovanni è entrato nel villaggio di Temptation Island insieme alla fidanzata Sabrina Soussi, con cui faceva coppia fissa da circa sei anni. Il percorso nel programma non è stato semplice: tra i dubbi della fidanzata, le dinamiche di gelosia e le reazioni impulsive e veraci del giovane catanese, il pubblico a casa si è spaccato. Le sue espressioni, la sua spontaneità e i momenti di forte tensione emotiva hanno letteralmente infiammato i social network, trasformandolo in pochissimo tempo in un vero e proprio tormentone virale e in un re dei meme su TikTok e Instagram.

Chiusa definitivamente la lunga relazione con Sabrina, per lui si sono aperte le porte di una nuova fase professionale e sentimentale. Il successo estivo ha portato a una vera e propria consacrazione televisiva. Dopo settimane di indiscrezioni e attese spasmodiche da parte del pubblico del web, Witty TV e i canali ufficiali hanno confermato la notizia che i fan sognavano: Giovanni Grazioso è il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Un salto importante per l'ex venditore ambulante, che si è seduto sull'ambita sedia rossa del dating show di Canale 5 con l'intenzione di voltare pagina e trovare l'amore della sua vita. Le premesse per una stagione scoppiettante ci sono tutte, soprattutto considerando le dinamiche e le conoscenzeRiuscirà il simpatico catanese a fare breccia nel cuore delle corteggiatrici e a trovare la sua dolce metà? I telespettatori sono già pronti a non perdersi neanche una puntata.