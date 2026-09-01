Uomini e Donne 2026, chi saranno i nuovi tronisti? Dopo Giorgia spuntano due nomi da Temptation Island
Uomini e Donne prepara la nuova stagione: Giorgia Angeloni è la prima tronista, mentre per le altre poltrone spuntano due protagonisti di Temptation Island.
Uomini e Donne sta per riaprire le porte dello studio di Maria De Filippi, ma la nuova stagione sembra intenzionata a giocarsi con calma una delle carte più importanti: quella dei nuovi tronisti. Le registrazioni dell'edizione 2026/2027 sono cominciate il 27 agosto e hanno già regalato parecchio materiale agli appassionati del dating show di Canale 5. Tra nuovi ingressi, assenze pesanti nel Trono Over e l'arrivo di Alessandra Mussolini nel gruppo degli opinionisti, l'attenzione si è inevitabilmente spostata anche sulle celebri poltrone rosse.
Un'esperienza che ha influenzato persino il suo percorso universitario: nella tesi ha infatti affrontato il tema della parentificazione, ovvero quell'inversione dei ruoli che può portare un figlio ad assumersi responsabilità normalmente appartenenti a un adulto. Una scelta che sembra confermare la volontà di Uomini e Donne di puntare ancora una volta anche su persone che non abbiano già alle spalle un percorso televisivo. Giorgia arriva infatti nel programma da perfetta sconosciuta, almeno per il grande pubblico.
Il vero mistero riguarda però le altre poltrone. Secondo quanto emerso dalle prime registrazioni, il Trono Classico non sarebbe ancora stato completato e proprio qui potrebbe entrare in gioco Temptation Island. Tra i nomi finiti al centro delle indiscrezioni c'è quello di Giovanni Grazioso, protagonista dell'ultima edizione del reality delle tentazioni, al quale sarebbe stata proposta la possibilità di diventare tronista. Ma non sarebbe l'unico, visto che nelle ultime ore sta circolando con insistenza anche il nome di Soraya Sabetta.
Un eventuale ingresso di Soraya trasformerebbe quindi Uomini e Donne anche nell'occasione per raccontare una parte diversa della sua storia e, soprattutto, per provare a ricominciare sentimentalmente davanti alle telecamere. Intanto La nuova edizione non cambierà soltanto sul fronte del Trono Classico. Le prime registrazioni hanno confermato Alessandra Mussolini come nuova opinionista al fianco di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, mentre nel Trono Over diversi protagonisti della passata stagione non sarebbero stati riconfermati.
Tra le assenze segnalate figurano Cinzia Paolini, Marco Troiani, Mario Lenti, Elisabetta Gigante, Sebastiano Mignosa e Rosanna Siino. Sono invece tornati diversi volti già conosciuti dal pubblico e Gemma Galgani, ancora una volta, sembra destinata a occupare immediatamente il centro della scena: per lei sarebbero già arrivati due nuovi cavalieri. Il quadro, insomma, è tutt'altro che definitivo. Giorgia è per ora l'unico nome ufficiale del nuovo Trono Classico, mentre le altre poltrone potrebbero essere utilizzate per costruire uno dei primi colpi di scena della stagione.