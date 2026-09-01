Uomini e Donne 2026, chi saranno i nuovi tronisti? Dopo Giorgia spuntano due nomi da Temptation Island

Pubblicazione: 01 settembre alle 09:30

Uomini e Donne sta per riaprire le porte dello studio di Maria De Filippi, ma la nuova stagione sembra intenzionata a giocarsi con calma una delle carte più importanti: quella dei nuovi tronisti. Le registrazioni dell'edizione 2026/2027 sono cominciate il 27 agosto e hanno già regalato parecchio materiale agli appassionati del dating show di Canale 5. Tra nuovi ingressi, assenze pesanti nel Trono Over e l'arrivo di Alessandra Mussolini nel gruppo degli opinionisti, l'attenzione si è inevitabilmente spostata anche sulle celebri poltrone rosse.

Ma per il momento soltanto una ha trovato ufficialmente la sua nuova protagonista. La, romana e lontana dal mondo dello spettacolo., sta proseguendo gli studi con una magistrale in Psicologia Clinica e nella clip con cui è stata presentata al pubblico ha raccontato anche alcuni passaggi particolarmente complicati della propria storia familiare.i e Giorgia ha spiegato come quella situazione abbia finito per cambiare profondamente gli equilibri tra lei e le sue due sorelle.

Un'esperienza che ha influenzato persino il suo percorso universitario: nella tesi ha infatti affrontato il tema della parentificazione, ovvero quell'inversione dei ruoli che può portare un figlio ad assumersi responsabilità normalmente appartenenti a un adulto. Una scelta che sembra confermare la volontà di Uomini e Donne di puntare ancora una volta anche su persone che non abbiano già alle spalle un percorso televisivo. Giorgia arriva infatti nel programma da perfetta sconosciuta, almeno per il grande pubblico.

Il vero mistero riguarda però le altre poltrone. Secondo quanto emerso dalle prime registrazioni, il Trono Classico non sarebbe ancora stato completato e proprio qui potrebbe entrare in gioco Temptation Island. Tra i nomi finiti al centro delle indiscrezioni c'è quello di Giovanni Grazioso, protagonista dell'ultima edizione del reality delle tentazioni, al quale sarebbe stata proposta la possibilità di diventare tronista. Ma non sarebbe l'unico, visto che nelle ultime ore sta circolando con insistenza anche il nome di Soraya Sabetta.

Secondo le indiscrezioni riportate da, alla protagonista di Temptation Island sarebbe stato proposto il trono durante le registrazioni dello speciale dedicato al programma. Ma è bene segnalare che al momento,dell'ultima edizione del reality insieme al fidanzato. La loro esperienza nel villaggio aveva attirato molte critiche sulla ragazza, soprattutto per, ma una volta terminate le registrazioni erano emersi nuovi elementi sul comportamento di Cristian prima ancora della partecipazione alla trasmissione.

Un eventuale ingresso di Soraya trasformerebbe quindi Uomini e Donne anche nell'occasione per raccontare una parte diversa della sua storia e, soprattutto, per provare a ricominciare sentimentalmente davanti alle telecamere. Intanto La nuova edizione non cambierà soltanto sul fronte del Trono Classico. Le prime registrazioni hanno confermato Alessandra Mussolini come nuova opinionista al fianco di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, mentre nel Trono Over diversi protagonisti della passata stagione non sarebbero stati riconfermati.

Tra le assenze segnalate figurano Cinzia Paolini, Marco Troiani, Mario Lenti, Elisabetta Gigante, Sebastiano Mignosa e Rosanna Siino. Sono invece tornati diversi volti già conosciuti dal pubblico e Gemma Galgani, ancora una volta, sembra destinata a occupare immediatamente il centro della scena: per lei sarebbero già arrivati due nuovi cavalieri. Il quadro, insomma, è tutt'altro che definitivo. Giorgia è per ora l'unico nome ufficiale del nuovo Trono Classico, mentre le altre poltrone potrebbero essere utilizzate per costruire uno dei primi colpi di scena della stagione.