Record al Grande Fratello Vip: Valeria Marini concorrente per la quarta volta

Pubblicazione: 16 agosto alle 12:20

Valeria Marini e il Grande Fratello Vip: un binomio che sembra destinato a non sciogliersi mai. La showgirl romana ha annunciato attraverso le sue stories Instagram il ritorno nella casa più spiata d'Italia per la quarta volta come concorrente ufficiale, stabilendo un record che nessun altro partecipante può vantare nella storia del reality. L'immagine postata non lascia spazio a dubbi: la Marini appare raggiante con la scritta "Valeria Marini, concorrente ufficiale a settembre" e sullo sfondo l'inconfondibile logo del GF Vip.



Per chi segue il programma da anni, Valeria Marini è praticamente un'istituzione. La sua prima apparizione risale al 2016, nella prima storica edizione del Grande Fratello Vip, quando il format celebrity del reality stava muovendo i primi passi nel panorama televisivo italiano. Un debutto che aveva lasciato il segno, tanto da convincere la produzione a richiamarla nel 2020 per la quarta edizione, in piena pandemia, quando gli italiani cercavano evasione e intrattenimento tra le mura domestiche.



Ma non finisce qui. Nel 2021, alla sesta edizione, Valeria aveva scelto di partecipare in coppia con Giacomo Urtis, il chirurgo estetico dei vip, creando un duo che aveva alimentato dinamiche e gossip nella casa. Quest'anno poi c'era stata anche una breve parentesi: la showgirl era tornata come ospite speciale, trascorrendo alcuni giorni con i concorrenti senza però essere tecnicamente in gara. Una sorta di assaggio che evidentemente ha riacceso in lei la voglia di rimettersi in gioco per davvero.

Logo del Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

Cosa spinge Valeria Marini a tornare ancora una volta sotto le telecamere h24 del reality? La risposta è complessa. Da un lato c'è sicuramente l'affinità naturale della showgirl con il mezzo televisivo e con quel tipo di intrattenimento pop che l'ha resa un'icona della cultura nazional popolare italiana. Dall'altro, la casa del GF Vip rappresenta per molti personaggi dello spettacolo un palcoscenico privilegiato dove restare sotto i riflettori, raccontarsi, mostrare sfaccettature inedite del proprio carattere.



La nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a settembre, vedrà ancora una volta Ilary Blasi alla conduzione. Dopo il successo delle edizioni precedenti, Mediaset ha confermato la presentatrice che ha portato una ventata di freschezza e ironia al programma. Al suo fianco, nel ruolo di opinioniste, torneranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, duo che ha saputo bilanciare pungente critica e analisi più pacate delle dinamiche della casa.



Il cast sta prendendo forma settimana dopo settimana. Oltre a Valeria Marini, è stato già annunciato il nome di Giulia Provvedi, una delle gemelle del duo musicale Le Donatella, formato insieme alla sorella Silvia in onore di Donatella Rettore. Anche per Giulia si tratta di un ritorno ai reality: nel 2015 aveva partecipato con la sorella all'Isola dei Famosi e nel 2018 aveva vissuto l'esperienza del Grande Fratello Vip. Due veterane del genere, quindi, che conoscono perfettamente meccanismi, telecamere e pressione mediatica.



Settembre è ancora lontano, ma la macchina promozionale del reality è già in moto. Nei prossimi giorni e settimane verranno svelati altri nomi del cast, alimentando l'attesa e la curiosità del pubblico. Una cosa è certa: con Valeria Marini in casa, la noia non sarà di casa.