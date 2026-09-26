“Ho avuto flirt con donne”: Marina La Rosa sorprende al Grande Fratello Vip, ma subito dopo chiarisce tutto

Pubblicazione: 26 settembre alle 08:30

Marina La Rosa continua a raccontarsi senza troppi filtri nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere tornata nel reality che nel 2000 la rese uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, questa volta la concorrente si è lasciata andare a una confessione sulla propria vita sentimentale, raccontando di aver avuto in passato anche alcuni flirt con donne. La conversazione è nata durante uno dei momenti trascorsi insieme agli altri concorrenti, quando il discorso si è spostato sulle relazioni e sull'attrazione.

non ha cercato di evitare l'argomento e ha raccontato apertamente una parte della sua vita privata. “Ho avuto flirt con donne”, ha ammesso. Una dichiarazione che ha immediatamente incuriosito gli altri inquilini, ma alla quale Marina ha voluto aggiungere: “Però diciamo che il mio orientamento è un altro”. La Rosa non ha quindi messo in discussione il modo in cui definisce il proprio orientamento, limitandosi a raccontare alcune esperienze avute nel corso della sua vita., in realtà, si era già esposta prima di entrare nuovamente nella Casa.

Infatti nel 2025 era stata ospite di Privé, il videocast condotto da Grazia Sambruna, dove aveva parlato con grande libertà della propria vita privata e aveva ricordato anche un'esperienza vissuta con una donna quando era molto giovane. Non è quindi una rivelazione completamente inedita, ma il fatto che Marina abbia deciso di tornare sull'argomento proprio all'interno del Grande Fratello Vip ha inevitabilmente attirato l'attenzione. D'altronde, fin dai primi giorni di questa nuova esperienza, La Rosa ha dimostrato di non avere particolare interesse nel nascondersi dietro il personaggio che l'accompagna ormai da oltre venticinque anni.

Nella Casa si è già parlato più volte anche della sua situazione sentimentale, con Jonathan Kashanian, ad esempio, che aveva scherzato sulla possibile affinità tra Marina e Giacomo Gallani, dando il via a una conversazione durante la quale La Rosa aveva spiegato che età e aspetto fisico non sono gli elementi decisivi quando incontra qualcuno: ciò che cerca è soprattutto una sintonia sul piano intellettuale.

Durante una partita a Obbligo o Verità, invece,ha indicato Andreas Müller come l'uomo che considera più attraente tra. Anche in quel caso aveva però immediatamente chiarito la situazione, ricordando il rapporto di amicizia che la lega sia al ballerino sia a Veronica Peparini, conosciuti durante l'esperienza a La Talpa. Il ritorno alsta insomma mostrando ancora una volta una Marina La Rosa poco interessata ai giri di parole.

A più di venticinque anni dal suo primo ingresso nella Casa, questa volta a cambiare sono inevitabilmente il contesto e una parte della sua vita. Non sembra essere cambiata, invece, la disponibilità a raccontarsi senza nascondere anche gli aspetti più personali. Intanto, nella Casa non sono soltanto le confessioni di Marina La Rosa a far parlare, visto che nelle ultime ore Simone Annicchiarico è stato costretto ad abbandonare il Grande Fratello Vip dopo un'imprecazione pronunciata durante la diretta e interpretata come una bestemmia: una decisione che ha immediatamente acceso le discussioni anche sui social.