Simone Annichiarico tornerà al GF Vip nonostante la squalifica? Ilary apre alla seconda chance

Pubblicazione: 26 settembre alle 11:35

La quarta puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa venerdì 25 settembre 2026 su Canale 5, si è aperta con un momento di forte tensione destinato a segnare questa edizione del reality. Simone Annicchiarico, figlio del celebre Walter Chiari e volto già apprezzato dal pubblico nelle prime settimane di permanenza nella Casa, ha dovuto abbandonare il programma dopo aver pronunciato una bestemmia durante la diretta del giorno precedente. Un episodio che ha violato in modo inequivocabile il regolamento sottoscritto da ogni concorrente prima dell'ingresso e che ha costretto la produzione a un provvedimento disciplinare immediato.





Simone Annicchiarico, fonte: Mediaset

mentre Annicchiarico si trovava in cucina. Durante quelle ore di convivialità domestica, il concorrente ha usato un'espressione blasfema che non è sfuggita alle telecamere sempre vigili del reality. La revisione delle immagini da parte di Ilary Blasi e dei produttori ha portato a una decisione netta:. Una scelta che testimonia comeper nessuno, indipendentemente dalla popolarità o dal gradimento del pubblico.all'inizio della puntata,: "Simone Annicchiarico ha usato un'espressione che non è assolutamente ammessa nella Casa e al gioco del Grande Fratello, infrangendo così il regolamento da lui sottoscritto e offendendo anche la sensibilità di gran parte del pubblico", ha dichiarato con tono fermo ma misurato. Parole che hanno introdotto uno dei momenti più delicati della serata:

Simone Annicchiarico si è presentato visibilmente scosso e amareggiato per quanto accaduto. Ha preso subito la parola per presentare le sue scuse, con un'intensità emotiva che ha rivelato tutto il suo disagio. L'attore ha spiegato quello che è successo, cercando di descrivere quel momento di totale assenza di controllo che lo ha portato a pronunciare una frase che, ha assicurato, non gli appartiene.

"Prima di tutto devo scusarmi con il pubblico, con i miei amici della Casa del Grande Fratello e con voi. È stato un blackout, se posso inventare un neologismo è stato un vuoto sinaptico. Non so come sia uscita e mi è dispiaciuto perché mi sono sentito tradito da me stesso. Entrare in quella Casa mi è costato molto, avevo mille timori, ma – escluso il sonno – stava andando molto bene. Mi sono sentito tradito da me stesso e ho tradito i miei compagni perché è un bruttissimo esempio da dare ai miei amici della Casa e ai fruitori del programma". - Simone Annichiarico

Ma come alla Marini piaceva Simone Annichiarico e lo dice solo ora 😳#gfvip pic.twitter.com/7D3ZthVXwf — 🎀ᖴᖇᗣᙁᙅᙓᔑᙅᗣ 🎀 (@Chicca_colors) September 26, 2026

è andato alla sua storica babysitter Paola, figura fondamentale nella sua vita e nella sua educazione. "Ho tradito la mia babysitter Paola, che in 50 anni non mi ha mai sentito dire questa frase", ha confessato Simone, sottolineando come quell'espressione fosse completamente estranea al suo modo di essere e di comunicare.che stava provando.Dopo le scuse sentite del concorrente,, tutti visibilmente dispiaciuti per aver perso una figura che in pochi giorni era diventata importante nelle dinamiche del gruppo.durante la sua breve permanenza nel reality. Il pubblico aveva già iniziato ad apprezzare il suo modo di fare, la sua capacità di mettersi in gioco e la leggerezza che portava nelle conversazioni quotidiane.

Ma le regole del Grande Fratello sono chiare e storicamente inflessibili su questo punto. Ilary Blasi ha quindi ufficializzato il provvedimento con una frase che sembrava chiudere definitivamente la questione: "Per la frase che hai pronunciato ieri, il Grande Fratello ha deciso che non potrai rientrare in Casa". Una sentenza che ha fatto calare il silenzio in studio e che sembrava segnare la fine dell'avventura di Annicchiarico nel reality.





IL CONCORRENTE.. piangevano tutti in studio, in casa , e noi a casa .. quindi #nosimonenogf#gfvip

Simone Annichiarico ♥️ pic.twitter.com/Qz5TBeRjQc — 🍸ManuDrinkAccount (@nakupendawewe7) September 26, 2026

. Gli opinionisti fissi del programma,, hanno preso una posizione netta. Entrambe hanno sottolineato come si sia trattato di un errore che chiunque può commettere in un momento di distrazione, e che Simone non può essere ridotto a quell'unico scivolone. Cesara Buonamici ha espresso il desiderio che gli venisse concessa una seconda possibilità, mentre: "Te la meriti".

Forte di queste parole e del sostegno ricevuto, Annicchiarico ha chiesto esplicitamente una seconda chance. E qui è arrivato il momento che ha lasciato aperta una porta: Ilary Blasi non ha chiuso del tutto la possibilità di un rientro. "Inoltro la richiesta al Grande Fratello e alla produzione e nei prossimi giorni vediamo quello che succede", ha dichiarato la conduttrice, lasciando intendere che la questione potrebbe non essere del tutto conclusa. Una risposta diplomatica ma significativa, che trasforma l'espulsione in una sospensione temporanea in attesa di una decisione definitiva.



Va ricordato che, secondo indiscrezioni, Simone Annicchiarico percepirà il ricco cachet pattuito per la sua partecipazione al programma – si parla di oltre centomila euro – anche in caso di squalifica confermata. Un elemento che potrebbe influire sulla decisione finale della produzione, chiamata a bilanciare le ragioni del regolamento con quelle dello spettacolo e del gradimento del pubblico. I prossimi giorni daranno una risposta. Nel frattempo, Simone Annicchiarico attende fuori dalla Casa più spiata d'Italia, consapevole di aver commesso un errore grave ma sperando che il Grande Fratello possa concedergli quella seconda possibilità che, come ha detto lui stesso, sente di meritare. La sua avventura nel reality è sospesa tra espulsione definitiva e possibile ritorno, in un limbo che tiene con il fiato sospeso tanto lui quanto il pubblico che aveva iniziato ad affezionarsi alla sua presenza.