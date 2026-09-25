GF Vip, cosa succederà al cachet di Annichiarico dopo la squalifica? Il retroscena sul caso
Annicchiarico squalificato dal GF Vip per bestemmia riceverà comunque l'intero cachet: era tra i più pagati del cast. Il retroscena sul compenso garantito.
L'esperienza di Simone Annicchiarico al Grande Fratello Vip si è conclusa nel modo più brusco possibile. Una bestemmia pronunciata durante una diretta streaming, un passaggio in confessionale e la porta rossa che si chiude definitivamente alle spalle. Eppure, dietro questa squalifica che ha fatto discutere il pubblico italiano, ci si pone una domanda lecita: il concorrente percepirà comunque l'intero cachet pattuito?
La convocazione in confessionale arriva inevitabile. Annicchiarico viene informato della decisione e la sua avventura nel reality termina senza possibilità di appello. Non c'è stato ritorno nella Casa, non ci sono state spiegazioni pubbliche prolungate. La macchina del Grande Fratello Vip ha agito secondo un protocollo ormai consolidato negli anni, lo stesso che in passato ha portato all'espulsione di altri concorrenti come Riccardo Fogli e Stefano Bettarini.
Ma è qui che la vicenda prende una piega inaspettata. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, giornalista specializzato in televisione, Annicchiarico avrebbe avuto uno dei compensi più alti dell'intero cast, collocandosi nella stessa fascia di nomi storici come Marina La Rosa e Valeria Marini. E nonostante la squalifica, il contratto firmato prima dell'ingresso nella Casa prevede che il concorrente riceva comunque l'intero importo pattuito.
La notizia ha scatenato reazioni contrastanti sui social. Da un lato c'è chi considera questa clausola contrattuale un'assurdità, un premio ingiustificato a chi ha violato le regole più basilari del programma. Dall'altro emergono voci che sottolineano come la bestemmia, quando pronunciata come intercalare e senza apparente intenzione offensiva, rappresenti un'usanza linguistica radicata in alcune zone d'Italia, e che la squalifica automatica appaia sproporzionata rispetto alla tolleranza mostrata in passato verso comportamenti verbalmente o fisicamente aggressivi all'interno della Casa, ma nell'ottica di una squalifica flash voluta per introdurre nuovi concorrenti, acquista tutto più senso.
Da una parte il rigore del regolamento, applicato senza sconti. Dall'altra la protezione contrattuale che garantisce il compenso anche in caso di uscita anticipata. Due facce della stessa medaglia, che raccontano come i reality siano al tempo stesso spettacolo popolare e industria regolata da norme precise, dove ogni dettaglio viene negoziato prima ancora che le telecamere si accendano.