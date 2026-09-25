GF Vip, cosa succederà al cachet di Annichiarico dopo la squalifica? Il retroscena sul caso

Pubblicazione: 25 settembre alle 11:15

L'esperienza di Simone Annicchiarico al Grande Fratello Vip si è conclusa nel modo più brusco possibile. Una bestemmia pronunciata durante una diretta streaming, un passaggio in confessionale e la porta rossa che si chiude definitivamente alle spalle. Eppure, dietro questa squalifica che ha fatto discutere il pubblico italiano, ci si pone una domanda lecita: il concorrente percepirà comunque l'intero cachet pattuito?





Simone Annichiarico al Grande Fratello Vip, fonte: Mediaset

La storia inizia sulla seconda regia dello streaming di Mediaset Infinity, dovee ascoltata da una parte del pubblico collegato. Quella frase, inizialmente confinata a una porzione ridotta di spettatori,. La clip circola, il web si accende e la produzione si trova davanti a una scelta obbligata:La convocazione in confessionale arriva inevitabile.. Non c'è stato ritorno nella Casa, non ci sono state spiegazioni pubbliche prolungate. La macchina del Grande Fratello Vip ha agito secondo un protocollo ormai consolidato negli anni, lo stesso che in passato ha portato all'espulsione di altri concorrenti come Riccardo Fogli e Stefano Bettarini.

Ma è qui che la vicenda prende una piega inaspettata. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, giornalista specializzato in televisione, Annicchiarico avrebbe avuto uno dei compensi più alti dell'intero cast, collocandosi nella stessa fascia di nomi storici come Marina La Rosa e Valeria Marini. E nonostante la squalifica, il contratto firmato prima dell'ingresso nella Casa prevede che il concorrente riceva comunque l'intero importo pattuito.



