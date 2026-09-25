Come hanno reagito i Vip del Grande Fratello alla squalifica di Annichiarico? Le reaction dei concorrenti

Pubblicazione: 25 settembre alle 11:30

Simone Annicchiarico è entrato in Confessionale e non è più tornato. Nessun saluto, nessun abbraccio finale, nessuna possibilità di dire addio ai compagni di avventura. Quando gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip hanno scoperto che la sua esperienza si era conclusa in quel preciso istante, sono rimasti senza parole. Tra le reazioni di incredulità e dispiacere, è emerso un dettaglio apparentemente banale ma carico di un'ironia amara: l'ultima richiesta che Simone aveva fatto a un coinquilino, e il rifiuto che ora pesa come un piccolo rimorso.





Danto parlando di Simone: Era pure bravo a leggerti

Valery: Ah, pensavo bravo a letto

Danto: No, a letto non lo so



Per favore mi sto pisciando #gfvip pic.twitter.com/oPQxpqLtBI — Fede (@feffe005) September 25, 2026

pronunciata durante. I due si sono portati immediatamente le mani alla testa e al volto, come se avessero compreso all'istante la gravità di quanto era appena accaduto. La scena, però, era in diretta sulla seconda regia, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di attenuare l'accaduto.e da lì, con una modalità che ha ricordato a molti l'uscita di Riccardo Fogli in una precedente edizione del reality., dove un autore ha comunicato loro l'accaduto chiedendo espressamente di non parlarne all'esterno. La richiesta è stata rispettata solo in parte: una volta tornati nella Casa,, senza però entrare nei dettagli della violazione che aveva portato alla squalifica.

Giulia Provvedi si è mostrata particolarmente preoccupata per lo stato d'animo dell'ex coinquilino: "Oltre al dispiacere del non averlo, c'è anche il come si sente lui ora". Parole che restituiscono l'empatia di chi comprende quanto possa essere duro lasciare il gioco in questo modo, senza nemmeno il tempo di metabolizzare l'accaduto. Marina La Rosa ha invece sottolineato il vuoto lasciato nella dinamica del gruppo: "Mi dispiace proprio tanto, lui faceva proprio la differenza". Un riconoscimento del ruolo che Annicchiarico aveva assunto all'interno della Casa, evidentemente apprezzato dai compagni di avventura.





, pur riconoscendo il dispiacere collettivo: "Sono le regole di ingaggio e le regole sono molto semplici, qua siamo in onda, ma non siamo a casa nostra, ricordiamocelo sempre. Perché è veramente un peccato, perdere una persona e un'anima del genere per una leggerezza di questo tipo è veramente un peccato". Un monito che suona anche come promemoria per chi resta, consapevole che ogni parola pronunciata davanti alle telecamere può avere conseguenze immediate.: "Brutale".In mezzo all'amarezza e al dispiacere, non sono mancate reazioni più leggere, quasi a voler stemperare la tensione con un tocco di ironia., protagonista involontario dell'episodio che ha portato alla squalifica,: "Lui addosso ha la mia canotta".ma che sottolinea anche quanto improvvisa sia stata la partenza, senza nemmeno il tempo di restituire gli oggetti prestati.

Ma è stata la confessione di Moreno Morello a catturare l'attenzione, trasformando un piccolo rifiuto in un rimorso scherzoso ma sincero: "Il mio rammarico più grande è che l'ultima cosa che mi ha detto è stata 'mi presti il rasoio' e io ho risposto di no. E quindi ora ho il rimorso. Un rimorso che mi ucciderà". Parole pronunciate con un sorriso, ma che raccontano perfettamente l'assurdità della situazione: l'ultima interazione con Simone è stata un banale no a una richiesta quotidiana, un dettaglio insignificante che ora assume un peso diverso alla luce della squalifica improvvisa.



