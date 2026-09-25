Come hanno reagito i Vip del Grande Fratello alla squalifica di Annichiarico? Le reaction dei concorrenti
Simone Annicchiarico squalificato dal GF Vip per bestemmia: nessun saluto ai coinquilini. Il rimorso di Moreno per il rasoio negato e le reazioni nella Casa.
Simone Annicchiarico è entrato in Confessionale e non è più tornato. Nessun saluto, nessun abbraccio finale, nessuna possibilità di dire addio ai compagni di avventura. Quando gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip hanno scoperto che la sua esperienza si era conclusa in quel preciso istante, sono rimasti senza parole. Tra le reazioni di incredulità e dispiacere, è emerso un dettaglio apparentemente banale ma carico di un'ironia amara: l'ultima richiesta che Simone aveva fatto a un coinquilino, e il rifiuto che ora pesa come un piccolo rimorso.
Gli altri concorrenti sono stati convocati a piccoli gruppi in Confessionale, dove un autore ha comunicato loro l'accaduto chiedendo espressamente di non parlarne all'esterno. La richiesta è stata rispettata solo in parte: una volta tornati nella Casa, i vip non hanno potuto fare a meno di commentare l'uscita improvvisa di Simone, senza però entrare nei dettagli della violazione che aveva portato alla squalifica.
Giulia Provvedi si è mostrata particolarmente preoccupata per lo stato d'animo dell'ex coinquilino: "Oltre al dispiacere del non averlo, c'è anche il come si sente lui ora". Parole che restituiscono l'empatia di chi comprende quanto possa essere duro lasciare il gioco in questo modo, senza nemmeno il tempo di metabolizzare l'accaduto. Marina La Rosa ha invece sottolineato il vuoto lasciato nella dinamica del gruppo: "Mi dispiace proprio tanto, lui faceva proprio la differenza". Un riconoscimento del ruolo che Annicchiarico aveva assunto all'interno della Casa, evidentemente apprezzato dai compagni di avventura.
In mezzo all'amarezza e al dispiacere, non sono mancate reazioni più leggere, quasi a voler stemperare la tensione con un tocco di ironia. Giancarlo Danto, protagonista involontario dell'episodio che ha portato alla squalifica, si è ricordato di un dettaglio pratico: "Lui addosso ha la mia canotta". Una battuta che fa sorridere ma che sottolinea anche quanto improvvisa sia stata la partenza, senza nemmeno il tempo di restituire gli oggetti prestati.
Ma è stata la confessione di Moreno Morello a catturare l'attenzione, trasformando un piccolo rifiuto in un rimorso scherzoso ma sincero: "Il mio rammarico più grande è che l'ultima cosa che mi ha detto è stata 'mi presti il rasoio' e io ho risposto di no. E quindi ora ho il rimorso. Un rimorso che mi ucciderà". Parole pronunciate con un sorriso, ma che raccontano perfettamente l'assurdità della situazione: l'ultima interazione con Simone è stata un banale no a una richiesta quotidiana, un dettaglio insignificante che ora assume un peso diverso alla luce della squalifica improvvisa.
La partenza di Annicchiarico ha colto tutti di sorpresa, non solo nella casa, ma anche nei social dove schiere di persone hanno commentato la vicenda chiedendo che il Vip venga reintegrato. Anche Selvaggia Lucarelli si è schierata a favore di Simone, tramite un commento lasciato sui social. Tuttavia il regolamento del Grande Fratello Vip è chiaro e inflessibile su determinate violazioni, e la bestemmia rientra tra quelle che non lasciano spazio a interpretazioni o seconde possibilità. Una regola che negli anni ha portato a diverse squalifiche, sempre accolte con lo stesso mix di comprensione per le norme e dispiacere per la perdita di un compagno di gioco.