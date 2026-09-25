Annicchiarico fuori dal GF Vip per bestemmia: Lucarelli chiede di riportarlo nella Casa
Selvaggia Lucarelli difende Simone Annicchiarico squalificato dal GF Vip 9 per bestemmia. Polemica sui social: "Recensione negativa al Creatore". Cosa è successo?
La squalifica di Simone Annicchiarico dal Grande Fratello Vip 9 continua a far discutere dentro e fuori la Casa più spiata d'Italia. A prendere posizione in modo netto è stata Selvaggia Lucarelli, opinionista del reality condotto da Ilary Blasi, che ha commentato l'espulsione del concorrente con parole che hanno acceso il dibattito sui social.
La frase ha scatenato centinaia di commenti in poche ore. Molti utenti si sono schierati dalla parte dell'opinionista, sostenendo che un provvedimento così drastico nel 2026 appaia fuori tempo. "Non ha senso in un paese laico", hanno scritto diversi spettatori, sottolineando come una punizione alternativa o una nomination d'ufficio sarebbero state più appropriate rispetto all'immediata espulsione dalla Casa.
La decisione del Grande Fratello Vip 9 ha generato malumore soprattutto tra quella parte di pubblico che aveva individuato in Annicchiarico uno dei concorrenti più spontanei e autentici di questa edizione. Le sue uscite spesso strampalate e fuori dagli schemi lo avevano reso un personaggio apprezzato, capace di regalare momenti di leggerezza e imprevedibilità.
L'episodio che ha portato alla squalifica è avvenuto in cucina. Simone si trovava insieme a un altro concorrente, Giancarlo Danto, mentre quest'ultimo era impegnato a preparare da mangiare. In quel momento, Annicchiarico si è lasciato sfuggire una bestemmia. Non si è trattato di un'esclamazione legata a un incidente, a una discussione accesa o a un momento di particolare tensione, ma di un semplice intercalare pronunciato con naturalezza.
Le immagini, riprese dalla Regia 2, non sono state trasmesse in diretta televisiva. Il video, però, è circolato online nel giro di poche ore, diventando virale e innescando la reazione della produzione. La decisione di espellere il concorrente dal programma è arrivata in tempi rapidissimi, senza margini di mediazione o di discussione pubblica. La squalifica ha provocato reazioni contrastanti anche tra gli altri inquilini della Casa. Alcuni concorrenti hanno espresso dispiacere per l'uscita di Simone, altri hanno preferito non esporsi, limitandosi a commentare in modo generico. Ma è sui social che il caso ha assunto dimensioni molto più ampie.
La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 9, in onda su Canale5 alle 22, si preannuncia quindi ricca di tensione e confronti. Il caso Annicchiarico è destinato a occupare ampio spazio, tra dichiarazioni ufficiali, reazioni degli inquilini e commenti degli opinionisti. E Selvaggia Lucarelli, con la sua capacità di accendere il dibattito, potrebbe regalare uno dei momenti più attesi della serata.