Annicchiarico fuori dal GF Vip per bestemmia: Lucarelli chiede di riportarlo nella Casa

Pubblicazione: 25 settembre alle 10:48

La squalifica di Simone Annicchiarico dal Grande Fratello Vip 9 continua a far discutere dentro e fuori la Casa più spiata d'Italia. A prendere posizione in modo netto è stata Selvaggia Lucarelli, opinionista del reality condotto da Ilary Blasi, che ha commentato l'espulsione del concorrente con parole che hanno acceso il dibattito sui social.





Non posso accettare che Simone Annicchiarico esca per una recensione negativa del Creatore. #gfvip — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 24, 2026

L'intervento della giornalista arriva a ridosso della puntata in onda questa sera su Canale5, dove il caso Annicchiarico promette di essere uno dei temi centrali.per Simone, ha affidato il suo pensiero a X con: "Non posso accettare che Simone Annicchiarico esca per una recensione negativa del Creatore".in poche ore. Molti utenti, sostenendo che un provvedimento così drastico nel 2026 appaia fuori tempo. "Non ha senso in un paese laico", hanno scritto diversi spettatori, sottolineando come una punizione alternativa o una nomination d'ufficio sarebbero state più appropriate rispetto all'immediata espulsione dalla Casa.

La decisione del Grande Fratello Vip 9 ha generato malumore soprattutto tra quella parte di pubblico che aveva individuato in Annicchiarico uno dei concorrenti più spontanei e autentici di questa edizione. Le sue uscite spesso strampalate e fuori dagli schemi lo avevano reso un personaggio apprezzato, capace di regalare momenti di leggerezza e imprevedibilità.





Aiutaci selvaggia ..non guardiamo più nulla senza Simone diglielo a Piersilvio 💖 — L🫧 (Free Palestine 🇵🇸) (@disattivata_) September 25, 2026

Non sono mancati i messaggi diretti a Selvaggia Lucarelli, con. "Selvaggia confido in te stasera vai, spacca e difendi Simone come si deve", ha scritto una spettatrice su X. Altri hanno persino invitato la giornalista a "intercedere" presso la produzione per provare a riportare Annicchiarico all'interno del gioco.. Simone si trovava insieme a un altro concorrente, Giancarlo Danto, mentre quest'ultimo era impegnato a preparare da mangiare. In quel momento,. Non si è trattato di un'esclamazione legata a un incidente, a una discussione accesa o a un momento di particolare tensione, ma di

Le immagini, riprese dalla Regia 2, non sono state trasmesse in diretta televisiva. Il video, però, è circolato online nel giro di poche ore, diventando virale e innescando la reazione della produzione. La decisione di espellere il concorrente dal programma è arrivata in tempi rapidissimi, senza margini di mediazione o di discussione pubblica. La squalifica ha provocato reazioni contrastanti anche tra gli altri inquilini della Casa. Alcuni concorrenti hanno espresso dispiacere per l'uscita di Simone, altri hanno preferito non esporsi, limitandosi a commentare in modo generico. Ma è sui social che il caso ha assunto dimensioni molto più ampie.



