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Annicchiarico fuori dal GF Vip per bestemmia: Lucarelli chiede di riportarlo nella Casa

Selvaggia Lucarelli difende Simone Annicchiarico squalificato dal GF Vip 9 per bestemmia. Polemica sui social: "Recensione negativa al Creatore". Cosa è successo?

di Andrea Palazzolo
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La squalifica di Simone Annicchiarico dal Grande Fratello Vip 9 continua a far discutere dentro e fuori la Casa più spiata d'Italia. A prendere posizione in modo netto è stata Selvaggia Lucarelli, opinionista del reality condotto da Ilary Blasi, che ha commentato l'espulsione del concorrente con parole che hanno acceso il dibattito sui social.

L'intervento della giornalista arriva a ridosso della puntata in onda questa sera su Canale5, dove il caso Annicchiarico promette di essere uno dei temi centrali. Lucarelli, che nelle scorse settimane aveva già mostrato una certa simpatia per Simone, ha affidato il suo pensiero a X con un messaggio provocatorio: "Non posso accettare che Simone Annicchiarico esca per una recensione negativa del Creatore".

La frase ha scatenato centinaia di commenti in poche ore. Molti utenti si sono schierati dalla parte dell'opinionista, sostenendo che un provvedimento così drastico nel 2026 appaia fuori tempo. "Non ha senso in un paese laico", hanno scritto diversi spettatori, sottolineando come una punizione alternativa o una nomination d'ufficio sarebbero state più appropriate rispetto all'immediata espulsione dalla Casa.

La decisione del Grande Fratello Vip 9 ha generato malumore soprattutto tra quella parte di pubblico che aveva individuato in Annicchiarico uno dei concorrenti più spontanei e autentici di questa edizione. Le sue uscite spesso strampalate e fuori dagli schemi lo avevano reso un personaggio apprezzato, capace di regalare momenti di leggerezza e imprevedibilità.

Non sono mancati i messaggi diretti a Selvaggia Lucarelli, con alcuni fan che le hanno chiesto di difendere Simone durante la puntata. "Selvaggia confido in te stasera vai, spacca e difendi Simone come si deve", ha scritto una spettatrice su X. Altri hanno persino invitato la giornalista a "intercedere" presso la produzione per provare a riportare Annicchiarico all'interno del gioco.

L'episodio che ha portato alla squalifica è avvenuto in cucina. Simone si trovava insieme a un altro concorrente, Giancarlo Danto, mentre quest'ultimo era impegnato a preparare da mangiare. In quel momento, Annicchiarico si è lasciato sfuggire una bestemmia. Non si è trattato di un'esclamazione legata a un incidente, a una discussione accesa o a un momento di particolare tensione, ma di un semplice intercalare pronunciato con naturalezza.

Le immagini, riprese dalla Regia 2, non sono state trasmesse in diretta televisiva. Il video, però, è circolato online nel giro di poche ore, diventando virale e innescando la reazione della produzione. La decisione di espellere il concorrente dal programma è arrivata in tempi rapidissimi, senza margini di mediazione o di discussione pubblica. La squalifica ha provocato reazioni contrastanti anche tra gli altri inquilini della Casa. Alcuni concorrenti hanno espresso dispiacere per l'uscita di Simone, altri hanno preferito non esporsi, limitandosi a commentare in modo generico. Ma è sui social che il caso ha assunto dimensioni molto più ampie.

Una parte del pubblico ha infatti avanzato l'ipotesi che la produzione avesse già intenzione di eliminare Annicchiarico e che la bestemmia sia stata soltanto il pretesto per mandarlo fuori. "Squalificato per una bestemmia nel 2026, tra l'altro in una trasmissione in differita. Lo volevano fuori e basta", ha scritto un utente su X, raccogliendo consensi e rilanci. Si deve considerare, inoltre, che proprio nelle ultime ore si è parlato di un possibile ingresso di nuovi partecipanti e di eliminazioni flash senza televoto. Quale momento migliore se non questo per mandar via un concorrente per favorirne un altro?

La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 9, in onda su Canale5 alle 22, si preannuncia quindi ricca di tensione e confronti. Il caso Annicchiarico è destinato a occupare ampio spazio, tra dichiarazioni ufficiali, reazioni degli inquilini e commenti degli opinionisti. E Selvaggia Lucarelli, con la sua capacità di accendere il dibattito, potrebbe regalare uno dei momenti più attesi della serata.

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