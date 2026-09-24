GF Vip, Ilary Blasi corre ai ripari? Voci su nuovi concorrenti da Temptation Island e eliminazioni veloci

Pubblicazione: 24 settembre alle 11:35

Il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi è iniziato da appena una settimana, ma dietro le quinte della Casa più spiata d'Italia si registra già un fermento inatteso. La macchina produttiva del reality si è messa in moto con una velocità inconsueta per questa fase del programma, e le prime indiscrezioni parlano chiaro: il cast attuale potrebbe subire modifiche sostanziali molto prima del previsto.





News: confermo, sono iniziate le telefonate per nuovi ingressi al #GFVIP. Il cast sarà allargato. Ci saranno eliminazioni veloci per un ricambio di concorrenti. — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) September 23, 2026

A lanciare la notizia è stato Gabriele Parpiglia, giornalista esperto di reality e dinamiche televisive, che attraverso il suo profilo sul social X ha rivelato come. Non si tratta di contatti esplorativi per ingressi programmati tra qualche mese, ma di, secondo quanto riferito da Parpiglia,, e la tempistica suggerisce che la produzione abbia già individuato alcune criticità nel gruppo attuale di inquilini.La conferma arriva anche dai commenti del pubblico che segue la diretta su Mediaset Infinity e Mediaset Extra.in questa prima settimana, lamentando, alleanze e colpi di scena che solitamente caratterizzano il Grande Fratello Vip fin dalle battute iniziali. Le aspettative su questa edizione erano elevate, complice il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione di un reality dopo esperienze precedenti, ma, con il programma che è stato battuto da una replica de Il giovane Montalbano.

La strategia per rivitalizzare il programma prevederebbe un doppio intervento. Da un lato l'ingresso di nuovi volti, dall'altro un ricambio accelerato attraverso eliminazioni più rapide del solito. Sempre Parpiglia ha anticipato che nelle prossime puntate potrebbero verificarsi delle eliminazioni lampo, una mossa che consentirebbe di liberare spazio nella Casa senza attendere i tempi canonici del televoto. Si tratterebbe di una scelta audace, considerando che solitamente il Grande Fratello Vip costruisce le uscite in modo progressivo, permettendo al pubblico di affezionarsi o sviluppare avversione verso i singoli concorrenti nel corso di settimane.





Cast di Temptation Island 2026, fonte: Mediaset

Ma chi potrebbe varcare la porta rossa nelle prossime settimane? Qui entra in gioco un'indiscrezione che ha subito acceso l'interesse degli appassionati di reality. Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip e retroscena televisivi, ha rivelato attraverso le sue storie Instagram che. Il reality delle tentazioni, che si è concluso da poco, ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico proprio grazie alle vicende sentimentali delle coppie coinvolte, ai tradimenti consumati nei villaggi separati e ai falò di confronto carichi di tensione emotiva.

I nomi che circolano con più insistenza nelle ultime ore sono quelli di Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, entrambi protagonisti di una delle storie più seguite dell'ultima edizione di Temptation Island. Altrettanto attenzionati sarebbero Sabrina Soussi e il suo ex Giovanni Grazioso, altra coppia che ha fatto parlare di sé durante il programma condotto da Filippo Bisciglia. Al momento, però, si tratta esclusivamente di indiscrezioni: nessuno di questi nomi ha ricevuto conferma ufficiale da parte di Mediaset o della produzione del Grande Fratello Vip.



Quel che appare certo è che la composizione della Casa non può più considerarsi definitiva, considerando che nonostante le perle regalate da Valeria Marini, il programma non riesce a ingranare. La produzione sta valutando ogni opzione per risollevare le sorti di un'edizione che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto decollare immediatamente. L'ingresso di personaggi già noti al pubblico televisivo, magari portatori di storie personali ancora aperte o di conflitti non risolti, potrebbe rappresentare la scossa necessaria per riaccendere l'interesse degli spettatori e riportare il Grande Fratello Vip ai livelli di share attesi.