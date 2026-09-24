Le Iene riparte col botto il 24 settembre: Bossetti, Dassilva, Salis e la puntata che nessuno si aspetta

Pubblicazione: 24 settembre alle 14:12

Torna giovedì 24 settembre 2026 l'appuntamento con Le Iene, e la prima puntata della nuova stagione promette di scuotere l'opinione pubblica italiana. Al timone del format investigativo ideato da Davide Parenti c'è sempre Veronica Gentili, affiancata da una squadra di comici completamente rinnovata: Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. Ma sono i contenuti a fare la differenza, con tre casi di cronaca scottanti che torneranno sotto i riflettori con rivelazioni inedite e testimonianze esclusive.





. In studio sono attesi, protagonisti di monologhi e interventi dedicati al mondo della musica e dello spettacolo. L'equilibrio tra intrattenimento e inchiesta giornalistica resta il marchio di fabbrica del programma, che anche quest'anno punta a mescolare leggerezza e profondità, risate e riflessione.è quello firmato da Luigi Pelazza. L'inviato ha incontrato Claudio Salvagni, avvocato di Massimo Bossetti, l'uomo condannato in via definitiva per l'omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra. Accanto a lui, il genetista Marzio Capra. Al centro del reportage c'è una svolta procedurale significativa: per la prima volta, la difesa ha potuto accedere a parte del materiale d'indagine, incluse immagini in alta definizione che potrebbero aprire scenari inediti.

Cosa mostrano quelle immagini? Possono davvero rimettere in discussione una condanna definitiva? Il servizio proverà a rispondere a queste domande, ricostruendo le valutazioni tecniche dell'avvocato e del genetista. Il caso Yara, che ha tenuto l'Italia col fiato sospeso per anni, torna così al centro del dibattito pubblico con elementi che la difesa ritiene potenzialmente decisivi. Non si tratta di sensazionalismo: la possibilità concreta di visionare reperti mai analizzati prima rappresenta un fatto giudiziario rilevante, indipendentemente dagli esiti futuri.





Ma la puntata del 24 settembre non si esaurisce qui., la donna uccisa con 29 coltellate e. Il 10 giugno 2026, Louis Dassilva è stato assolto in primo grado dall'accusa di omicidio. Dopo 694 giorni trascorsi in carcere, l'uomo è tornato libero e ha accettato di raccontare la sua verità davanti alle telecamere delle Iene.Accompagnato dalla moglie Valeria Bartolucci,in primo grado, e la difficoltà di ricostruire una vita dopo un'esperienza così devastante. Come si torna alla normalità dopo quasi due anni in carcere perQuali segni lascia un'ingiustizia del genere su una persona e sulla sua famiglia? L'intervista promette di restituire la dimensione umana di una vicenda troppo spesso ridotta a titoli di cronaca.

Il terzo servizio della serata porta la firma di Filippo Roma e si concentra su Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra. Salis è stata recentemente condannata in primo grado per il licenziamento di due ex collaboratori e ha visto il proprio conto corrente pignorato per il mancato pagamento delle spese legali. L'inviato raccoglierà la sua versione dei fatti e chiederà chiarimenti su un documento circolato in rete, che farebbe riferimento a presunti accordi con i collaboratori all'inizio del mandato, poi non rispettati.





, che non teme di affrontare temi complessi e divisivi. Il format resta fedele alla sua natura ibrida: un programma che sa essere leggero senza essere superficiale, serio senza essere noioso. La conduzione di Veronica Gentili garantisce equilibrio e autorevolezza, mentre la squadra di comici porta energia e ironia, necessarie per alleggerire la densità dei contenuti investigativi.. La puntata sarà disponibile anche in streaming attraverso i servizi online Mediaset, e i singoli servizi saranno successivamente visibili sul sito ufficiale del programma. Per chi ha seguito da vicino le vicende di Yara Gambirasio, Pierina Paganelli o Ilaria Salis, questa prima puntata rappresenta un'occasione imperdibile per aggiornarsi con informazioni di prima mano, testimonianze dirette e, possibilmente, rivelazioni inattese.