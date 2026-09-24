Le Iene riparte col botto il 24 settembre: Bossetti, Dassilva, Salis e la puntata che nessuno si aspetta
Le Iene 24 settembre 2026: nuove immagini sul caso Yara Gambirasio, intervista esclusiva a Louis Dassilva assolto e il servizio su Ilaria Salis. Tutti i dettagli.
Torna giovedì 24 settembre 2026 l'appuntamento con Le Iene, e la prima puntata della nuova stagione promette di scuotere l'opinione pubblica italiana. Al timone del format investigativo ideato da Davide Parenti c'è sempre Veronica Gentili, affiancata da una squadra di comici completamente rinnovata: Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. Ma sono i contenuti a fare la differenza, con tre casi di cronaca scottanti che torneranno sotto i riflettori con rivelazioni inedite e testimonianze esclusive.
Il servizio che catalizza maggiore attenzione è quello firmato da Luigi Pelazza sul caso di Yara Gambirasio. L'inviato ha incontrato Claudio Salvagni, avvocato di Massimo Bossetti, l'uomo condannato in via definitiva per l'omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra. Accanto a lui, il genetista Marzio Capra. Al centro del reportage c'è una svolta procedurale significativa: per la prima volta, la difesa ha potuto accedere a parte del materiale d'indagine, incluse immagini in alta definizione che potrebbero aprire scenari inediti.
Cosa mostrano quelle immagini? Possono davvero rimettere in discussione una condanna definitiva? Il servizio proverà a rispondere a queste domande, ricostruendo le valutazioni tecniche dell'avvocato e del genetista. Il caso Yara, che ha tenuto l'Italia col fiato sospeso per anni, torna così al centro del dibattito pubblico con elementi che la difesa ritiene potenzialmente decisivi. Non si tratta di sensazionalismo: la possibilità concreta di visionare reperti mai analizzati prima rappresenta un fatto giudiziario rilevante, indipendentemente dagli esiti futuri.
Accompagnato dalla moglie Valeria Bartolucci, Dassilva ripercorrerà i mesi di detenzione, la sofferenza di un'accusa che si è rivelata infondata in primo grado, e la difficoltà di ricostruire una vita dopo un'esperienza così devastante. Come si torna alla normalità dopo quasi due anni in carcere per un crimine che non si è commesso? Quali segni lascia un'ingiustizia del genere su una persona e sulla sua famiglia? L'intervista promette di restituire la dimensione umana di una vicenda troppo spesso ridotta a titoli di cronaca.
Il terzo servizio della serata porta la firma di Filippo Roma e si concentra su Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra. Salis è stata recentemente condannata in primo grado per il licenziamento di due ex collaboratori e ha visto il proprio conto corrente pignorato per il mancato pagamento delle spese legali. L'inviato raccoglierà la sua versione dei fatti e chiederà chiarimenti su un documento circolato in rete, che farebbe riferimento a presunti accordi con i collaboratori all'inizio del mandato, poi non rispettati.
L'appuntamento è fissato per le 21:20 su Italia 1. La puntata sarà disponibile anche in streaming attraverso i servizi online Mediaset, e i singoli servizi saranno successivamente visibili sul sito ufficiale del programma. Per chi ha seguito da vicino le vicende di Yara Gambirasio, Pierina Paganelli o Ilaria Salis, questa prima puntata rappresenta un'occasione imperdibile per aggiornarsi con informazioni di prima mano, testimonianze dirette e, possibilmente, rivelazioni inattese.