Chi è Timothy Cavicchini, il nuovo frontman di Domenica In: età, carriera, The Voice e il nuovo ruolo

Pubblicazione: 28 settembre alle 15:00

Domenica 27 settembre 2026 ha segnato l'inizio di una nuova stagione di Domenica In, e con essa l'arrivo di un volto nuovo nel salotto televisivo più longevo della Rai. Timothy Cavicchini è il cantante scelto da Mara Venier per guidare la band dello show, una novità che porta con sé un'impronta decisamente rock in un programma che da sempre parla alla famiglia italiana. La presentazione ufficiale è avvenuta con lo stile schietto e diretto che ha reso Mara Venier un'istituzione della televisione italiana. Durante la prima puntata la conduttrice ha introdotto il nuovo arrivato con una battuta che non è passata inosservata: "Timothy l'hai visto? Il mio frontman. Canta bene, peccato sia bruttino, ma ha una bella voce".





Mara Venier torna presenta #DomenicaIn: “L’ho svecchiata, ora c’è Timothy” e presenta il nuovo frontman della band Timothy Cavicchini

"Sarò circondata dai ragazzi, alcuni di loro li coinvolgerò"

(Fanpage) pic.twitter.com/W6I0Th56bs — @TeleVisionaro (@TeleVisionaro) September 25, 2026

Al di là dell'ironia televisiva,e una carriera costruita con dedizione tra palchi e studi di registrazione., Cavicchini. Prima il: il palco è diventato la sua seconda casa molto presto.. La sua vocalità graffiante e la scelta di un repertorio rock lo portarono direttamente nel team di Piero Pelù, figura che più di tutte rappresentava quel mondo musicale.dietro Elhaida Dani. Un risultato che gli regalò visibilità nazionale e una spinta concreta alla carriera.

Negli anni seguenti ha tentato altre strade televisive. Nel 2014 e nel 2015 si è presentato a Sanremo Giovani, senza però riuscire ad accedere alle selezioni finali in nessuna delle due edizioni. Nel 2019 è tornato in tv partecipando ad All Together Now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker, dove ha potuto nuovamente mostrare le sue capacità vocali a un pubblico ampio.





Ma è dal vivo che Timothy Cavicchini ha costruito la sua identità artistica più vera., mantenendo un legame stretto con il circuito concertistico.che ha segnato una nuova fase della sua produzione discografica. Poco meno di un anno dopo è arrivata la chiamata di Rai 1.un passaggio importante nella storia musicale del programma. A lasciare è stato infattidi Mara Venier e presenza fissa della band per molte stagioni che ha deciso diMagnanensi ha annunciato la sua decisione sui social con parole affettuose, spiegando di. Il saluto è stato tutt'altro che brusco: il maestro ha accolto con ironia e rispetto l'arrivo del suo successore, in un passaggio di testimone che è sembrato naturale e sereno.

Per Cavicchini si tratta di una sfida completamente diversa rispetto ai talent show. Non c'è una gara da vincere, né una giuria da conquistare. Il suo compito sarà accompagnare ospiti, interviste e momenti di spettacolo, settimana dopo settimana, davanti a milioni di telespettatori. Un'esposizione costante che potrebbe renderlo uno dei volti più riconoscibili della nuova stagione.



