Chi è Timothy Cavicchini, il nuovo frontman di Domenica In: età, carriera, The Voice e il nuovo ruolo
Timothy Cavicchini è il nuovo frontman di Domenica In. Scopri chi è il cantante scelto da Mara Venier: carriera, The Voice of Italy e vita privata.
Domenica 27 settembre 2026 ha segnato l'inizio di una nuova stagione di Domenica In, e con essa l'arrivo di un volto nuovo nel salotto televisivo più longevo della Rai. Timothy Cavicchini è il cantante scelto da Mara Venier per guidare la band dello show, una novità che porta con sé un'impronta decisamente rock in un programma che da sempre parla alla famiglia italiana. La presentazione ufficiale è avvenuta con lo stile schietto e diretto che ha reso Mara Venier un'istituzione della televisione italiana. Durante la prima puntata la conduttrice ha introdotto il nuovo arrivato con una battuta che non è passata inosservata: "Timothy l'hai visto? Il mio frontman. Canta bene, peccato sia bruttino, ma ha una bella voce".
Il grande pubblico lo ha conosciuto nel 2013, quando partecipò alla prima edizione di The Voice of Italy. La sua vocalità graffiante e la scelta di un repertorio rock lo portarono direttamente nel team di Piero Pelù, figura che più di tutte rappresentava quel mondo musicale. Cavicchini arrivò fino alla finalissima, classificandosi al secondo posto dietro Elhaida Dani. Un risultato che gli regalò visibilità nazionale e una spinta concreta alla carriera.
Negli anni seguenti ha tentato altre strade televisive. Nel 2014 e nel 2015 si è presentato a Sanremo Giovani, senza però riuscire ad accedere alle selezioni finali in nessuna delle due edizioni. Nel 2019 è tornato in tv partecipando ad All Together Now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker, dove ha potuto nuovamente mostrare le sue capacità vocali a un pubblico ampio.
L'ingresso di Cavicchini a Domenica In coincide con un passaggio importante nella storia musicale del programma. A lasciare è stato infatti Stefano Magnanensi, storico collaboratore di Mara Venier e presenza fissa della band per molte stagioni che ha deciso di abbandonare il programma. Magnanensi ha annunciato la sua decisione sui social con parole affettuose, spiegando di voler dedicare più tempo alla vita personale. Il saluto è stato tutt'altro che brusco: il maestro ha accolto con ironia e rispetto l'arrivo del suo successore, in un passaggio di testimone che è sembrato naturale e sereno.
Per Cavicchini si tratta di una sfida completamente diversa rispetto ai talent show. Non c'è una gara da vincere, né una giuria da conquistare. Il suo compito sarà accompagnare ospiti, interviste e momenti di spettacolo, settimana dopo settimana, davanti a milioni di telespettatori. Un'esposizione costante che potrebbe renderlo uno dei volti più riconoscibili della nuova stagione.
L'edizione 2026-2027 di Domenica In segna la diciottesima conduzione di Mara Venier, la nona consecutiva, dove è arrivato il primo scoop sulla ex conduttrice di Chi l'ha visto, Federica Sciarelli. Accanto a lei, oltre a Cavicchini, ci saranno anche Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, in una formula che conferma la capacità del programma di rinnovarsi mantenendo la sua identità popolare. La scelta di un frontman rock per la band rappresenta una piccola ma significativa evoluzione nell'immagine dello show.