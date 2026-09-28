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Chi è Timothy Cavicchini, il nuovo frontman di Domenica In: età, carriera, The Voice e il nuovo ruolo

Timothy Cavicchini è il nuovo frontman di Domenica In. Scopri chi è il cantante scelto da Mara Venier: carriera, The Voice of Italy e vita privata.

di Andrea Palazzolo
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Domenica 27 settembre 2026 ha segnato l'inizio di una nuova stagione di Domenica In, e con essa l'arrivo di un volto nuovo nel salotto televisivo più longevo della Rai. Timothy Cavicchini è il cantante scelto da Mara Venier per guidare la band dello show, una novità che porta con sé un'impronta decisamente rock in un programma che da sempre parla alla famiglia italiana. La presentazione ufficiale è avvenuta con lo stile schietto e diretto che ha reso Mara Venier un'istituzione della televisione italiana. Durante la prima puntata la conduttrice ha introdotto il nuovo arrivato con una battuta che non è passata inosservata: "Timothy l'hai visto? Il mio frontman. Canta bene, peccato sia bruttino, ma ha una bella voce".

Al di là dell'ironia televisiva, dietro Timothy Cavicchini si nasconde un percorso artistico solido e una carriera costruita con dedizione tra palchi e studi di registrazione. Nato a Mantova nel 1984, Cavicchini ha respirato musica fin da ragazzo. Prima il pianoforte, poi le band locali e i concerti: il palco è diventato la sua seconda casa molto presto.

Il grande pubblico lo ha conosciuto nel 2013, quando partecipò alla prima edizione di The Voice of Italy. La sua vocalità graffiante e la scelta di un repertorio rock lo portarono direttamente nel team di Piero Pelù, figura che più di tutte rappresentava quel mondo musicale. Cavicchini arrivò fino alla finalissima, classificandosi al secondo posto dietro Elhaida Dani. Un risultato che gli regalò visibilità nazionale e una spinta concreta alla carriera.

Negli anni seguenti ha tentato altre strade televisive. Nel 2014 e nel 2015 si è presentato a Sanremo Giovani, senza però riuscire ad accedere alle selezioni finali in nessuna delle due edizioni. Nel 2019 è tornato in tv partecipando ad All Together Now, il programma musicale condotto da Michelle Hunziker, dove ha potuto nuovamente mostrare le sue capacità vocali a un pubblico ampio.

Ma è dal vivo che Timothy Cavicchini ha costruito la sua identità artistica più vera. Tra progetti solisti, collaborazioni e diverse band, ha continuato a suonare e a comporre, mantenendo un legame stretto con il circuito concertistico. Nel 2025 ha pubblicato Servirebbe un miracolo, un album di inediti che ha segnato una nuova fase della sua produzione discografica. Poco meno di un anno dopo è arrivata la chiamata di Rai 1.

L'ingresso di Cavicchini a Domenica In coincide con un passaggio importante nella storia musicale del programma. A lasciare è stato infatti Stefano Magnanensi, storico collaboratore di Mara Venier e presenza fissa della band per molte stagioni che ha deciso di abbandonare il programma. Magnanensi ha annunciato la sua decisione sui social con parole affettuose, spiegando di voler dedicare più tempo alla vita personale. Il saluto è stato tutt'altro che brusco: il maestro ha accolto con ironia e rispetto l'arrivo del suo successore, in un passaggio di testimone che è sembrato naturale e sereno.

Per Cavicchini si tratta di una sfida completamente diversa rispetto ai talent show. Non c'è una gara da vincere, né una giuria da conquistare. Il suo compito sarà accompagnare ospiti, interviste e momenti di spettacolo, settimana dopo settimana, davanti a milioni di telespettatori. Un'esposizione costante che potrebbe renderlo uno dei volti più riconoscibili della nuova stagione.

Sul fronte privato, Timothy Cavicchini ha sempre mantenuto una certa discrezione. In passato è stato sposato e successivamente ha avuto una relazione con Angela Bonfante, ma non ha mai trasformato la sua vita sentimentale in materiale da cronaca rosa. Il legame più forte e visibile resta quello con i figli Dante e Achille, ai quali ha dedicato anche il brano Stabile. La paternità è uno degli aspetti che l'artista racconta con maggiore trasporto nelle rare interviste in cui si apre sulla dimensione personale.

L'edizione 2026-2027 di Domenica In segna la diciottesima conduzione di Mara Venier, la nona consecutiva, dove è arrivato il primo scoop sulla ex conduttrice di Chi l'ha visto, Federica Sciarelli. Accanto a lei, oltre a Cavicchini, ci saranno anche Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, in una formula che conferma la capacità del programma di rinnovarsi mantenendo la sua identità popolare. La scelta di un frontman rock per la band rappresenta una piccola ma significativa evoluzione nell'immagine dello show.

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