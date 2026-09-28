Federica Sciarelli torna in tv in un programma inaspettato: dalla cronaca alla danza

Pubblicazione: 28 settembre alle 11:31

Federica Sciarelli torna in televisione, ma questa volta in una veste che nessuno si sarebbe aspettato. Dopo aver chiuso un capitolo durato oltre due decenni alla conduzione di Chi l'ha visto, la giornalista sarà la prima ballerina per una notte della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci che prenderà il via sabato 3 ottobre su Rai1. L'annuncio è arrivato direttamente dalla stessa Carlucci, ospite di Francesca Fialdini nel programma Da noi... a ruota libera. Una rivelazione che ha colto di sorpresa il pubblico italiano, abituato a vedere Sciarelli nel ruolo di conduttrice seria e compassata di uno dei programmi di cronaca più longevi della televisione italiana.





Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, fonte: Rai

per questa partecipazione: "Apriremo con Federica Sciarelli. Una donna che stimo molto. Sarà scatenata con noi, è una donna rock. Non vedo l'ora di vederla in azione". Parole che rivelano un lato inedito della giornalista, lontano dall'immagine austera e professionale che il pubblico conosce., avvenuto lo scorso giugno. La sua ultima puntata alla guida della trasmissione è andata in onda il primo luglio 2026, chiudendo un'esperienza televisiva iniziata nel 2004. Ventidue anni durante i quali il suo volto è diventato inscindibilmente legato alle storie di persone scomparse, alle inchieste di cronaca, ai casi irrisolti che hanno tenuto incollati milioni di italiani davanti allo schermo.

La partecipazione a Ballando con le Stelle segna quindi un cambio di registro netto, quasi provocatorio. Dalla cronaca nera alla pista da ballo, dalla serietà dei casi di scomparsa alle coreografie sotto i riflettori dello show più seguito del sabato sera. Un salto che potrebbe sembrare azzardato, ma che in realtà non rappresenta il primo approccio di Sciarelli al mondo della danza televisiva: nel 2015 aveva già partecipato a Notti sul ghiaccio come pattinatrice per una notte, sempre su invito di Milly Carlucci.





Come da tradizione del programma,, preparando una coreografia da esibire nel corso della serata.di Ballando con le Stelle, ma di una partecipazione limitata alla serata inaugurale del 3 ottobre.

L'eredità lasciata da Sciarelli è particolarmente pesante. Dal nuovo ciclo di Chi l'ha visto, alla conduzione c'è Raffaella Griggi, chiamata a gestire un programma che ha segnato la storia della televisione italiana e che per oltre vent'anni ha avuto un solo volto, quello di Federica Sciarelli. Un passaggio di testimone che ha chiuso un'era per la trasmissione di Rai3.