Raoul Bova torna su Rai 1: tutto quello da sapere sulla nuova fiction di successo tra trama e cast

Pubblicazione: 28 settembre alle 10:07

Il palinsesto di Rai 1 si arricchisce di un nuovo ed emozionante appuntamento seriale. Da martedì 29 settembre va in onda in prima serata Tutto l'amore che resta, la fiction diretta da Andrea Rebuzzi che vede come grande protagonista Raoul Bova. Una storia profonda e corale, ambientata tra i banchi di scuola, che unisce le sfide dell'adolescenza, l'inclusione sociale e i complessi legami familiari.

Al centro del racconto c'è il, un istituto speciale situato a Frascati e pensato per mettere le persone prima delle etichette. Qui arrivano ragazzi molto diversi tra loro, ciascuno con il proprio carico di fragilità e ferite ancora aperte. Tra i nuovi studenti c'èbene che si ritrova sradicata dalla sua vita a causa del trasferimento della famiglia, necessario per permettere al fratello Matteo (che è autistico) di frequentare la scuola. Per Vittoria l'impatto è durissimo, reso ancor più complicato da un oscuro segreto del passato che torna improvvisamente a tormentarla.

A guidare l'istituto c'è il preside Stefano Fogli, interpretato da Raoul Bova. Stefano si batte ogni giorno per fare della scuola un luogo inclusivo, scontrandosi però con la resistenza di alcuni genitori. Nei primi episodi vedremo il preside prendere decisioni coraggiose e spigolose, come quella di affidare il figlio Luca – chiuso in casa da anni a causa della sua malattia – ad Alex, un ragazzo con un passato nel carcere minorile.

Accanto al volto amatissimo di Raoul Bova, la fiction schiera un cast che unisce sapientemente le promesse più giovani del panorama audiovisivo italiano e interpreti già affermati sul piccolo schermo. Al centro delle vicende troviamo la talentuosa Gloria Harvey nei panni della giovane protagonista Vittoria, affiancata da Chiara Bordi nel ruolo di Barbara, un'energica docente di educazione fisica. La coralità del racconto si arricchisce inoltre delle interpretazioni di Giulia Bevilacqua e Anna Favella, oltre che della freschezza di Francesco Leo, Adriana Savarese e Fiorenza Pieri, chiamati a dare spessore ai ragazzi e alle famiglie che animano l'istituto.

La serie tv è l'adattamento italiano del successo francese Lycée Toulouse-Lautrec (ideata da Fanny Riedberger), ma presenta importanti novità narrative, a partire dalla scelta di ambientare le vicende in una scuola pubblica.l'attenzione del pubblico televisivo. Le riprese di Tutto l'amore che resta si sono svolte principalmente nei suggestivi dintorni dei Castelli Romani, con un focus particolare sulla cittadina di Frascati, che fa da sfondo al percorso di cambiamento e adattamento della giovane Vittoria.

Una curiosità riguarda proprio la scuola: il Liceo Helen Keller non esiste realmente, ma è stato ricostruito appositamente su un set cinematografico studiato per valorizzare i concetti di accessibilità e integrazione. L'appuntamento con la prima puntata è fissato per martedì 29 settembre in prima serata su Rai 1, con tutti gli episodi disponibili anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.