Luca Favilla cacciato da Ballando con le Stelle, lo sfogo social: "Il bambino era ricoverato"
Luca Favilla escluso da Ballando con le Stelle 2026: lo sfogo social del maestro che chiarisce "non è stata una mia scelta". Tutti i dettagli sull'addio.
Luca Favilla non ballerà a Ballando con le Stelle 2026. Una notizia che ha colto di sorpresa i fan del dance show di Rai 1, soprattutto considerando il percorso brillante del maestro nelle ultime due edizioni: prima con Federica Nargi, poi con Martina Colombari, fino alla finale dello scorso anno. Eppure, quando Milly Carlucci ha svelato le coppie della nuova stagione, il suo nome non compariva. Nessuna traccia, nessuna spiegazione ufficiale.
"Prima e ultima storia a tema Ballando. Prima che testate giornalistiche di dubbia provenienza comincino a fare articoli strambi". Il riferimento è chiaro: in molti avevano ipotizzato che l'assenza fosse legata alla nascita del figlio Enea, venuto al mondo a novembre 2025, o a presunti nuovi impegni professionali incompatibili con i ritmi massacranti dello show.
Ma Favilla ha smontato punto per punto ogni ricostruzione. "Anche dai commenti sotto la mia ultima foto è spuntata l'ipotesi che non fossi nel cast per via del bimbo o per lavoro. Niente di ciò è vero". Il maestro ha ribadito di continuare a lavorare a pieno ritmo nel mondo della danza: insegna stabilmente in due scuole e collabora con diverse realtà in tutta Italia, partecipando a stage, workshop e collettivi. Poteva essere anche una terza scuola, ha precisato, ma i tempi sono stati troppo stretti, e non per colpa sua.
Arriva quindi la dichiarazione più attesa, quella che non lascia spazio a interpretazioni. "Quindi sì, non sono nel cast quest'anno, e sì, non è stata per mia volontà". Una frase che suona come una sentenza, ma anche come un atto di trasparenza verso chi lo segue e lo sostiene da anni. Nessun passo indietro volontario, nessuna scelta personale dettata da esigenze familiari o professionali. La decisione è venuta dall'alto, dalla produzione, da Milly Carlucci.
Il perché di questa esclusione resta un mistero. La conduttrice non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito, né ha giustificato l'assenza di un maestro che aveva dimostrato grande professionalità e capacità di arrivare in finale. Forse la voglia di rinnovare il cast, di dare spazio a volti nuovi come Leonardo Lini, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, che quest'anno entra nel gruppo dei professionisti insieme al marito di Alessandra Tripoli, Luca Urso. Quest'ultima, reduce da anni di presenza fissa nel programma, ha dovuto rinunciare perché in attesa del secondo figlio.