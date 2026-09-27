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Luca Favilla cacciato da Ballando con le Stelle, lo sfogo social: "Il bambino era ricoverato"

Luca Favilla escluso da Ballando con le Stelle 2026: lo sfogo social del maestro che chiarisce "non è stata una mia scelta". Tutti i dettagli sull'addio.

di Andrea Palazzolo
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Luca Favilla non ballerà a Ballando con le Stelle 2026. Una notizia che ha colto di sorpresa i fan del dance show di Rai 1, soprattutto considerando il percorso brillante del maestro nelle ultime due edizioni: prima con Federica Nargi, poi con Martina Colombari, fino alla finale dello scorso anno. Eppure, quando Milly Carlucci ha svelato le coppie della nuova stagione, il suo nome non compariva. Nessuna traccia, nessuna spiegazione ufficiale.

Il silenzio è durato poco. Stufo delle speculazioni che si stavano moltiplicando sui social e delle ricostruzioni fantasiose pubblicate da alcune testate, Luca Favilla ha deciso di intervenire personalmente. Lo ha fatto con una storia Instagram diretta, senza filtri, destinata a mettere i puntini sulle i prima che la narrazione gli sfuggisse di mano.

"Prima e ultima storia a tema Ballando. Prima che testate giornalistiche di dubbia provenienza comincino a fare articoli strambi". Il riferimento è chiaro: in molti avevano ipotizzato che l'assenza fosse legata alla nascita del figlio Enea, venuto al mondo a novembre 2025, o a presunti nuovi impegni professionali incompatibili con i ritmi massacranti dello show.

Ma Favilla ha smontato punto per punto ogni ricostruzione. "Anche dai commenti sotto la mia ultima foto è spuntata l'ipotesi che non fossi nel cast per via del bimbo o per lavoro. Niente di ciò è vero". Il maestro ha ribadito di continuare a lavorare a pieno ritmo nel mondo della danza: insegna stabilmente in due scuole e collabora con diverse realtà in tutta Italia, partecipando a stage, workshop e collettivi. Poteva essere anche una terza scuola, ha precisato, ma i tempi sono stati troppo stretti, e non per colpa sua.

Poi ha affrontato il tema più delicato, quello che toccava la sfera familiare e che più lo aveva infastidito. Durante l'ultima edizione di Ballando con le Stelle, il piccolo Enea ha avuto seri problemi di salute ed è stato ricoverato in ospedale. "Nonostante fosse ricoverato, non mi sono mai assentato dalle lezioni e prove varie", ha sottolineato Favilla, a testimonianza di una dedizione al lavoro incrollabile. Adesso il bambino sta bene e gli sta dando tantissime soddisfazioni, come ha tenuto a precisare con orgoglio paterno.

Arriva quindi la dichiarazione più attesa, quella che non lascia spazio a interpretazioni. "Quindi sì, non sono nel cast quest'anno, e sì, non è stata per mia volontà". Una frase che suona come una sentenza, ma anche come un atto di trasparenza verso chi lo segue e lo sostiene da anni. Nessun passo indietro volontario, nessuna scelta personale dettata da esigenze familiari o professionali. La decisione è venuta dall'alto, dalla produzione, da Milly Carlucci.

Il perché di questa esclusione resta un mistero. La conduttrice non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito, né ha giustificato l'assenza di un maestro che aveva dimostrato grande professionalità e capacità di arrivare in finale. Forse la voglia di rinnovare il cast, di dare spazio a volti nuovi come Leonardo Lini, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, che quest'anno entra nel gruppo dei professionisti insieme al marito di Alessandra Tripoli, Luca Urso. Quest'ultima, reduce da anni di presenza fissa nel programma, ha dovuto rinunciare perché in attesa del secondo figlio.

Nonostante la delusione evidente, Luca Favilla non ha chiuso definitivamente la porta a un possibile ritorno, anche se in forme diverse. "Non escludo il mio nuovo taglio di capelli con qualche vip per una notte quest'anno, o prossimamente", ha scritto, lasciando aperta l'ipotesi di una partecipazione sporadica come ballerino per una notte, una formula che Ballando con le Stelle utilizza spesso per portare in pista personaggi del mondo dello spettacolo per una singola esibizione.

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