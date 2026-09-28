Tutto l'amore che resta: dove è stata girata la nuova serie tv con Raoul Bova? Le location nel Lazio

Pubblicazione: 28 settembre alle 10:29

La nuova e attesa fiction di Rai 1, "Tutto l'amore che resta", si appresta a conquistare il pubblico televisivo grazie a una narrazione intensa e incentrata sui temi dell'inclusione, della scuola e delle sfide quotidiane dei giovani. Guidata da un cast d'eccezione che vede la partecipazione di Raoul Bova, la serie promette di accendere i riflettori su scorci suggestivi e panorami carichi di fascino, spingendo già molti fan a chiedersi dove siano state effettivamente girate le scene in vista del debutto sul piccolo schermo.

Contrariamente a quanto si possa pensare, le riprese non si sono svolte a Roma centro, bensì interamente all'interno della cornice suggestiva del Lazio, tra i Castelli Romani e alcuni borghi storici che faranno da sfondo alle vicende del Liceo Helen Keller. Il cuore pulsanteSebbene il liceo inclusivo protagonista della fiction sia una struttura di fantasia, la cittadina laziale ha prestato il suo centro storico, la Cattedrale di San Pietro e i panorami caratteristici alla produzione.

Le telecamere hanno animato le vie locali, trasformando Piazza Marconi e i dintorni in un set a cielo aperto per raccontare le storie dei ragazzi e del corpo docente. Tuttavia, la scuola non si trova in un unico edificio reale: per gli spazi interni ed esterni più ampi, la troupe si è spostata nella vicina Marino, occupando per diversi mesi l'ex convento degli Agostiniani, uno spazio storico riconvertito per le esigenze della troupe.

Il viaggio attraverso le location della serie prosegue ad Ariccia, dove i ciak hanno immortalato la celebre Piazza di Corte, l'area di Palazzo Chigi e la splendida Collegiata di Santa Maria Assunta, capolavoro architettonico firmato da Gian Lorenzo Bernini. Un altro luogo di grande impatto visivo si trova a Fiano Romano. Qui, il Castello Ducale Orsini, edificio medievale che normalmente ospita gli uffici del Comune, ha cambiato totalmente funzione per le esigenze di copione, trasformandosi sul piccolo schermo nel Commissariato di Frascati.