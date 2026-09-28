Vladimir Randazzo chi è: età, vita privata, carriera, da Un Posto al Sole a Tale e Quale Show
Chi è Vladimir Randazzo: biografia, età, origini e carriera dell'attore di Un Posto al Sole, dalle fiction tv al palco di Tale e Quale Show.
Volto noto e amatissimo della televisione italiana, Vladimir Randazzo è un attore capace di conquistare il pubblico grazie a una solida formazione teatrale e a una grande versatilità artistica. Nato a Ragusa il 6 agosto 1994 sotto il segno del Leone, ha coltivato fin da giovanissimo la passione per la recitazione, un percorso che lo ha portato a imporsi tra le promesse più interessanti del panorama seriale e cinematografico italiano.
Il debutto sul piccolo schermo arriva molto presto con partecipazioni in fiction di successo come Il giovane Montalbano e Squadra Antimafia 8. Nel corso degli anni, Randazzo alterna il lavoro teatrale a importanti partecipazioni cinematografiche e televisive, tra cui i film A mano disarmata e Il discepolo, oltre a serie acclamate come Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, Solo per passione – Letizia Battaglia e Maria Corleone.
La vera grande popolarità nazionale arriva però nel gennaio del 2021, quando entra ufficialmente nel cast della storica soap opera di Rai 3 Un Posto al Sole. Nei panni di Nunzio Cammarota, l'attore ragusano ha saputo dare nuova linfa e spessore a un personaggio chiave, diventando rapidamente uno dei volti fissi più amati e seguiti dal pubblico.
Oltre alla serialità quotidiana, la carriera di Randazzo continua a evolversi con nuove e stimolanti sfide artistiche, come l'attuale partecipazione allo show di Rai 1 Tale e Quale Show, dove ha l'opportunità di mettersi in gioco mostrando inedite doti vocali e di imitatore sotto la guida di Carlo Conti. Un'ulteriore conferma del talento eclettico di un artista che unisce disciplina, studio e una forte presenza scenica.