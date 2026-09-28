Stefano De Martino di nuovo fermo, Affari Tuoi non andrà in onda oggi (il motivo potrebbe non piacerti)
Affari Tuoi non va in onda il 28 settembre 2026: Stefano De Martino si ferma. Tutti i prossimi stop e la sfida con Scotti.
Nuovo stop per Affari Tuoi. Lunedì 28 settembre 2026 il game show dei pacchi condotto da Stefano De Martino non andrà in onda su Rai1, sostituito ancora una volta dal calcio e dagli impegni della Nazionale italiana. Si tratta del secondo stop nel giro di pochi giorni per il programma, già assente venerdì 25 settembre scorso. Una pausa prevista dal palinsesto Rai che, per gli appassionati del programma, non sarà neppure l'ultima.
Alle 20.45, nell'orario normalmente occupato da Affari Tuoi, Rai1 trasmetterà in diretta Turchia-Italia, seconda partita degli Azzurri nella nuova edizione della UEFA Nations League 2026/2027. Un appuntamento che la rete ammiraglia non poteva ignorare, soprattutto dopo il debutto da dimenticare di venerdì scorso, quando il Belgio ha battuto l'Italia 2-0. Un risultato che ha complicato subito il cammino della squadra del CT Roberto Mancini e che rende ancora più importante la sfida di questa sera.
L'Italia è chiamata a reagire e a portare a casa un risultato positivo per evitare di complicare ulteriormente la propria situazione nel girone e allontanare lo spettro della retrocessione nella Serie B delle Nazionali. Per il pubblico di Rai1, questo significa rinunciare alla consueta partita con il Dottore, i pacchi e i concorrenti delle venti regioni d'Italia. Nessun mistero, dunque, dietro l'assenza del programma: lo stop è legato esclusivamente agli impegni calcistici trasmessi dalla Rai e non ha nulla a che vedere con gli ascolti o con eventuali cambiamenti riguardanti il futuro della trasmissione.
Per gli appassionati di Affari Tuoi, comunque, la pausa di questa sera sarà fortunatamente breve. Il programma torna regolarmente in onda martedì 29 settembre, quando Stefano De Martino riprenderà il suo posto nell'access prime time di Rai1 con una nuova partita e nuovi concorrenti pronti a sfidare il Dottore. Un appuntamento che, per chi segue fedelmente il programma sera dopo sera, rappresenta ormai un rituale irrinunciabile del dopo cena italiano.