Stefano De Martino di nuovo fermo, Affari Tuoi non andrà in onda oggi (il motivo potrebbe non piacerti)

Pubblicazione: 28 settembre alle 11:38

Nuovo stop per Affari Tuoi. Lunedì 28 settembre 2026 il game show dei pacchi condotto da Stefano De Martino non andrà in onda su Rai1, sostituito ancora una volta dal calcio e dagli impegni della Nazionale italiana. Si tratta del secondo stop nel giro di pochi giorni per il programma, già assente venerdì 25 settembre scorso. Una pausa prevista dal palinsesto Rai che, per gli appassionati del programma, non sarà neppure l'ultima.





Stefano De Martino nel poster di Affari Tuoi, fonte: Rai

La decisione di fermare De Martino arriva in una fase particolarmente delicata della stagione televisiva. Il conduttore ha riaperto i battenti dello studio milanese lo scorso 6 settembre, dopo la lunga sosta estiva, e si trova ora impegnato nellasu Canale5., proprio a causa delle interruzioni legate al calcio., seconda partita degli Azzurri nella nuova edizione dellaUn appuntamento che la rete ammiraglia non poteva ignorare, soprattutto dopo il debutto da dimenticare di venerdì scorso, quando il Belgio ha battuto l'Italia 2-0. Un risultato che ha complicato subito il cammino della squadra del CT Roberto Mancini e che rende ancora più importante la sfida di questa sera.

L'Italia è chiamata a reagire e a portare a casa un risultato positivo per evitare di complicare ulteriormente la propria situazione nel girone e allontanare lo spettro della retrocessione nella Serie B delle Nazionali. Per il pubblico di Rai1, questo significa rinunciare alla consueta partita con il Dottore, i pacchi e i concorrenti delle venti regioni d'Italia. Nessun mistero, dunque, dietro l'assenza del programma: lo stop è legato esclusivamente agli impegni calcistici trasmessi dalla Rai e non ha nulla a che vedere con gli ascolti o con eventuali cambiamenti riguardanti il futuro della trasmissione.





Ma il calendario delle partite della Nazionale non ha ancora finito di mettere i bastoni tra le ruote ad Affari Tuoi.. Il programma di De Martino, quando Rai1 trasmetterà Francia-Italia, e, in occasione di Italia-Turchia. A novembre sono inoltre già in programma le ultime due partite del girone:, date in cui il game show sarà costretto a fermarsi nuovamente.Per gli appassionati di Affari Tuoi, comunque, la pausa di questa sera sarà fortunatamente breve., quando Stefano De Martino riprenderà il suo posto nell'access prime time di Rai1 con una nuova partita e nuovi concorrenti pronti a sfidare il Dottore. Un appuntamento che, per chi segue fedelmente il programma sera dopo sera, rappresenta ormai un rituale irrinunciabile del dopo cena italiano.