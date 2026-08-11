Ballando con le Stelle 2026, il cast prende forma: tutti i nomi e la sorpresa che può cambiare lo show

Pubblicazione: 11 agosto alle 13:57

La pista di Ballando con le Stelle sta per riaccendersi e, come ogni estate, il vero spettacolo comincia ben prima della prima puntata. Milly Carlucci è al lavoro sulla nuova edizione del programma attesissimo di Rai 1, che andrà in onda dal 3 ottobre 2026, e il toto-cast sta già alimentando la curiosità del pubblico. Ma attenzione: a oggi non esiste ancora una lista definitiva ufficializzata dalla produzione. Le trattative sono in corso e diversi nomi circolano con gradi di attendibilità differenti.

Lo show, arrivato alla sua ventunesima edizione, si prepara dunque a cambiare ancora pelle. Dopo la vittoria dinella stagione precedente, Milly Carlucci dovrà trovare un gruppo di concorrenti in grado di creare quella particolare alchimia che da sempre rappresenta uno dei punti di forza del programma. E, almeno sulla carta, i nomi emersi nelle ultime settimane promettono

Tra le candidature più forti ci sono Alessandro Matri e Aurora Ramazzotti. L'ex calciatore rappresenterebbe una scelta particolarmente interessante anche per il legame con Ballando: la sua compagna Federica Nargi è stata protagonista dell'edizione 2024, arrivando fino alle fasi finali e conquistando il pubblico con le sue performance. Per Matri, quindi, la partecipazione avrebbe quasi il sapore di una staffetta familiare. Dalla tribuna alla pista, l'ex attaccante sarebbe chiamato a dimostrare di sapersela cavare anche con tango, cha cha cha e valzer, discipline molto lontane dai campi di calcio.

Aurora Ramazzotti, invece, porterebbe nello show una componente generazionale particolarmente forte. Figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ha costruito negli anni una propria identità televisiva e social, con un approccio spesso ironico e autoironico. Proprio questa capacità potrebbe diventare una delle sue armi migliori durante la competizione. Le prime indiscrezioni sulla sua presenza sono circolate già a luglio, quando veniva descritta come una delle concorrenti più vicine alla firma. Tuttavia, le fonti più autorevoli sottolineavano ancora l'assenza di un annuncio ufficiale.

Se Matri e Ramazzotti rappresentano le candidature più ricorrenti,è probabilmente il nome destinato a generare la maggiore attenzione mediatica. La compagna disarebbe infatti vicina all'ingresso nel cast. La trattativa, secondo le indiscrezioni riportate da diverse testate, sarebbe in fase avanzata, ma non ancora conclusa. Un eventuale debutto a Ballando avrebbe un significato particolare perché Bocchi ha sempre mantenuto una posizione piuttosto defilata rispetto all'esposizione televisiva.

La sua presenza trasformerebbe inevitabilmente la pista in un luogo di grande curiosità anche per il pubblico del gossip. Non sarebbe però soltanto una questione di attenzione mediatica: proprio il suo profilo poco televisivo potrebbe consentire al programma di raccontare una personalità ancora relativamente sconosciuta al grande pubblico.

Accanto ai tre nomi più chiacchierati, il mercato delle indiscrezioni continua a proporre altri possibili concorrenti. Tra questi sono stati citati Flavia Pennetta, ex campionessa di tennis, e in tempi diversi altri personaggi del mondo dello spettacolo. Il quadro, tuttavia, è ancora estremamente mobile. Le fonti che seguono da vicino il programma hanno infatti ribadito che il casting non era ancora chiuso alla fine di luglio. ANSA ha sottolineato come la produzione stesse ancora valutando diverse possibilità, mentre RaiNews ha confermato che il cast definitivo non era stato ancora ufficializzato.

E la giuria? Qui c'è la vera rivoluzione: la prossima stagione sarà infatti segnata dall'assenza di Selvaggia Lucarelli, che non farà parte della giuria dopo il passaggio a nuovi impegni televisivi su Mediaset. Per il momento sono invece confermati due pilastri del programma: Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Sul resto del tavolo rimangono diverse incognite. Tra le ipotesi emerse ci sono Barbara D'Urso e Simona Ventura, mentre sono circolate anche voci relative a un possibile cambiamento del ruolo di Alberto Matano.

Una delle indiscrezioni più curiose ha riguardato anche Alessandro Cattelan, ma in questo caso è arrivata una smentita piuttosto esplicita dello stesso conduttore, che sui social ha ironizzato sulle voci con un riferimento alle “fake news”. Anche il cast dei professionisti potrebbe presentare qualche novità. Tra le situazioni più delicate c'è quella di Alessandra Tripoli, storica maestra del programma, che ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio. La sua eventuale assenza rappresenterebbe un cambiamento significativo per la squadra dei ballerini professionisti, anche se il futuro del suo ruolo va considerato separatamente rispetto al cast dei concorrenti.