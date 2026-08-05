Colpo di scena a The Voice Senior: Loredana Bertè lascia la giuria. Arriva una regina della canzone italiana

Pubblicazione: 05 agosto alle 10:13

La nuova edizione di The Voice Senior si prepara a sorprendere il pubblico con un cambiamento destinato a far discutere. Dopo diverse stagioni trascorse sulla celebre poltrona rossa, Loredana Bertè sarebbe pronta a lasciare il talent show di Rai 1,. La straordinaria artista, che per anni ha rappresentato il cuore pulsante, passionale e senza filtri del programma guidato con garbo da Antonella Clerici, si prepara a salutare la sua iconica poltrona rossa. Una decisione inattesa che lascia un vuoto importante, ma che apre immediatamente la strada a uno dei subentri più affascinanti della storia recente della TV.

Per diverse edizioni, la presenza della rocker calabrese ha donato al format un'impronta inconfondibile: le sue reazioni trascinanti, le lacrime sincere diin uno spazio di profonda umanità. Sapere che l'artista non siederà più tra i coach crea inevitabilmente grande curiosità e un velo di nostalgia nei telespettatori. Tuttavia, le indiscrezioni sulle ragioni del salutoinfatti importanti novità legate al Festival di Sanremo, un palcoscenico che da sempre rappresenta il suo habitat naturale.

Ma chi avrà l'arduo compito di raccogliere un'eredità così ingombrante e ricca di personalità? Chi saprà portare la stessa carica emotiva sulle poltrone rosse? Per sostituire un peso massimo della musica italiana serviva un nome di eguale grandezza, capace di unire il grande pubblico e la critica. La produzione della trasmissione e la rete hanno così deciso di puntare su un'autentica ed elegantissima icona della musica d'autore del nostro Paese: Fiorella Mannoia.

L'arrivo di Fiorella Mannoia in giuria segna l'inizio di un capitolo completamente nuovo e affascinante per The Voice Senior. Con una carriera straordinaria costellata di brani immortali come Quello che le donne non dicono e Come si cambia, la cantautrice porta nello show un bagaglio d'esperienza inestimabile. La sua cifra stilistica sarà caratterizzata da una spiccata empatia e da una naturale capacità di ascolto, doti perfette per accogliere e valorizzare i sogni dei concorrenti over 60 che salgono sul palco per rincorrere la propria passione.

La nuova stagione si preannuncia così come un appuntamento imperdibile. Da un lato vi è la trepidazione nel vedere come Fiorella Mannoia interagiràdall'altro rimane forte l'affetto per una Bertè pronta a sorprendere ancora. The Voice Senior si conferma un format vivo e capace di rinnovarsi, pronto a regalarci nuove ed indimenticabili emozioni.