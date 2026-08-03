Sanremo 2027, da Bruno Mars a Salmo: le prime indiscrezioni su ospiti, Big e rivoluzione di De Martino

Pubblicazione: 03 agosto alle 15:46

Il Festival di Sanremo 2027 non è ancora alle porte, ma l'attesa è già altissima. La prossima edizione della storica manifestazione canora rappresenterà un momento particolarmente importante perché coinciderà con l'esordio di Stefano De Martino alla guida artistica dell'evento. Dopo anni caratterizzati da una precisa linea editoriale, il conduttore napoletano si prepara a imprimere la propria impronta a uno degli appuntamenti televisivi più seguiti d'Italia.

Dietro le quinte il lavoro è già cominciato. Dall'ascolto dei brani alle prime interlocuzioni con case discografiche e artisti, passando per la definizione del regolamento, la macchina organizzativa è ormai in pieno movimento. È proprio in questa fase che iniziano a moltiplicarsi le indiscrezioni su quelli che potrebbero essere

Naturalmente nessuna decisione è ancora definitiva. L'elenco ufficiale dei cantanti arriverà soltanto nei prossimi mesi, ma le anticipazioni consentono già di intuire quale potrebbe essere la direzione scelta dal nuovo direttore artistico: un Festival più snello, più contemporaneo e con uno sguardo sempre più rivolto al pubblico internazionale.

Palco del Festival di Sanremo - Fonte: Rai

Tra le novità di cui si discute con maggiore insistenza c'è una possibile. L'idea sarebbe quella di riportareinunciando allache ha caratterizzato le ultime edizioni. L'obiettivo sembrerebbe essere quello di, con tutti gli artisti inseriti nello stesso percorso fin dalla prima serata. In questo scenario,conquisterebbe automaticamente un posto tra i protagonisti del Festival principale, senza la necessità di affrontare una categoria separata.

Un'altra innovazione destinata a far discutere riguarda il rapporto con l'Eurovision Song Contest. L'orientamento sarebbe quello di separare la scelta del rappresentante italiano dalla vittoria del Festival, introducendo una specifica serata dedicata alla selezione dell'artista che volerà alla competizione europea. Si tratterebbe di un cambiamento significativo rispetto alla tradizione recente, pensato probabilmente per consentire una maggiore libertà sia agli artisti sia all'organizzazione.

Come accade ogni estate, il vero protagonista dell'attesa è il tradizionale toto-cast. Le indiscrezioni coinvolgono numerosi artisti che negli ultimi anni hanno dominato classifiche, streaming e radio. Tra i nomi ricorrenti figurano Mahmood, Elodie, Blanco, Emma, Achille Lauro, Tananai, Madame e Alfa, tutti artisti che conoscono già il palco dell'Ariston e che potrebbero rappresentare un perfetto equilibrio tra esperienza e contemporaneità.

Accanto ai protagonisti più popolari emergono anche interpreti appartenenti alla nuova scena cantautorale e indie. Tra quelli citati con maggiore frequenza compaiono Lucio Corsi, Emma Nolde, Venerus, Settembre e Samurai Jay, a riprova del fatto che si vuole dare spazio a sonorità differenti e a percorsi artistici meno convenzionali. Grande attenzione è rivolta anche alla musica urban. Geolier continua a essere indicato tra i possibili protagonisti dopo il successo ottenuto nelle precedenti edizioni, mentre circolano anche i nomi di Tedua e Kid Yugi.

Uno dei rumor che ha suscitato maggiore curiosità riguarda invece Salmo. Secondo diverse indiscrezioni, Stefano De Martino avrebbe avuto un primo confronto con il rapper per sondarne la disponibilità a partecipare alla competizione. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma l'ipotesi continua ad alimentare il dibattito tra gli appassionati. Tra le artiste più osservate figura anche Anna Pepe, protagonista assoluta delle classifiche negli ultimi anni. La cantante non ha mai nascosto l'interesse verso una possibile esperienza all'Eurovision Song Contest, elemento che ha inevitabilmente rafforzato le voci su un eventuale debutto sanremese. Per molti osservatori rappresenterebbe una delle novità più significative dell'edizione 2027, soprattutto considerando il forte seguito che l'artista raccoglie tra il pubblico più giovane.

L'impressione generale è che il nuovo corso voglia abbassare l'età media dei concorrenti, senza però rinunciare ai grandi nomi capaci di parlare anche alle generazioni che da sempre seguono il Festival. Tra le indiscrezioni più sorprendenti spunta anche quella riguardante Belen Rodriguez. Secondo alcune voci, la showgirl starebbe valutando la possibilità di presentare un brano alle selezioni del Festival, ipotizzando così una partecipazione come cantante.

Si tratta di una suggestione che inevitabilmente richiama l'attenzione anche per il rapporto personale che lega Belen e Stefano De Martino. Tuttavia, allo stato attuale, non esistono conferme e l'ipotesi resta confinata nell'ambito dei rumor che tradizionalmente accompagnano i mesi che precedono Sanremo.

Non meno interessante è il capitolo dedicato agli ospiti. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, uno dei grandi obiettivi della nuova direzione artistica sarebbe quello di portare sul palco dell'Ariston una star internazionale del calibro di Bruno Mars. La presenza del cantante statunitense rappresenterebbe uno degli eventi musicali più importanti nella storia recente del Festival e confermerebbe la volontà di rafforzare il respiro internazionale della manifestazione.

Sul fronte italiano, invece, i nomi maggiormente accostati all'edizione 2027 sono quelli di Vasco Rossi e Ultimo, due artisti capaci di catalizzare l'attenzione di pubblici molto diversi tra loro. Anche in questo caso si tratta esclusivamente di indiscrezioni, ma è evidente come la ricerca degli ospiti stia seguendo una linea che punta a coniugare spettacolarità e grande richiamo mediatico. Tra gli aspetti più discussi figura anche il possibile futuro della categoria dedicata agli artisti emergenti.

L'ipotesi di eliminare la tradizionale sezione Giovani non significherebbe necessariamente ridurre lo spazio riservato ai nuovi talenti. Al contrario, starebbe prendendo forma l'idea di costruire un percorso diverso, capace di valorizzare gli artisti durante tutto l'anno.

In quest'ottica potrebbe cambiare anche il ruolo di Area Sanremo, che da semplice percorso di selezione potrebbe trasformarsi in un progetto televisivo dedicato alla scoperta e alla promozione delle nuove promesse della musica italiana. L'obiettivo sarebbe quello di accompagnare gli artisti in un percorso di crescita più articolato, offrendo loro maggiore visibilità rispetto al passato. Per conoscere il cast definitivo sarà comunque necessario attendere ancora qualche mese. Il primo appuntamento realmente decisivo dovrebbe essere fissato per il 29 novembre, quando, nel corso di uno speciale del TG1, Stefano De Martino dovrebbe annunciare ufficialmente i cantanti ammessi alla competizione. Da quel momento inizierà il conto alla rovescia vero e proprio verso il Festival in programma dal 16 al 20 febbraio 2027 al Teatro Ariston.