Il Paradiso delle Signore 11: nuove informazioni trapelate, quando esce, aggiunte al cast e colpi di scena

Pubblicazione: 29 luglio alle 12:34

Il countdown è quasi finito. Lunedì 7 settembre alle 16.05, le porte del grande magazzino più amato della televisione italiana tornano ad aprirsi su Rai 1. Il Paradiso delle Signore è pronto a regalare ai suoi fedeli spettatori una stagione carica di novità, con 160 nuovi episodi che promettono di non lasciare un attimo di respiro.



Questa nuova stagione del formato quotidiano, undicesima complessiva della fiction nata nel 2015, ci riporta nella Milano del 1968. Non un anno qualunque, ma quello che precede la grande rivoluzione culturale del Sessantotto, quando i giovani iniziano a mettere in discussione le regole del passato, le donne rivendicano maggiore indipendenza e il mondo della moda diventa lo specchio di una società in piena trasformazione.



La soap più seguita del pomeriggio televisivo italiano si conferma uno degli appuntamenti più attesi, capace di tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori ogni giorno. E questa volta il rinnovamento sarà sostanziale: sette nuovi personaggi entreranno in scena, pronti a rimescolare le carte e a creare nuovi equilibri dentro e fuori dal Paradiso.



L'arrivo più dirompente è senza dubbio quello della famiglia Corsi. Carla Corsi sbarca a Milano con le idee molto chiare e un'ambizione imprenditoriale che non ammette compromessi. La sua presenza porterà nuovi equilibri nel mondo degli affari e, soprattutto, il confronto con la Contessa Adelaide si trasformerà presto in una sfida destinata a coinvolgere diversi protagonisti della soap. Chi la spunterà tra la storica nobildonna milanese e la nuova arrivata?

Una scena di Il Paradiso delle signore, fonte: Rai

Insieme a Carla arrivano anche i figli Iacopo e Diana. Il primo sogna di rivoluzionare il mondo della moda con le sue creazioni, portando una ventata di freschezza e innovazione in un settore ancora legato alle convenzioni. Diana, invece, fatica ad accettare le imposizioni dell'ambiente in cui è cresciuta e cerca disperatamente un futuro costruito secondo le proprie regole. Due personalità diverse, ma entrambe determinate a lasciare il segno.



Ma le novità non finiscono qui. All'interno del Paradiso arriverà anche Elisa Croce, pronta a prendere il controllo del reparto delle Veneri con il suo carattere preciso e il suo metodo di lavoro rigoroso. Il suo arrivo porterà un cambiamento nel quotidiano del grande magazzino, introducendo nuove regole e un'organizzazione diversa. Come reagiranno le Veneri storiche a questa nuova leadership?



Tra i nuovi volti della stagione ci sarà anche Valter, che entrerà a far parte dello staff lasciando subito una buona impressione grazie alla sua gentilezza e disponibilità. Dietro il suo atteggiamento riservato, però, si nasconde una storia personale ancora da conoscere. I segreti del passato hanno sempre un modo di tornare a galla, soprattutto in una soap opera.

il paradiso delle signore 11, il cast, fonte: Rai

A completare il rinnovamento del gruppo delle Veneri saranno Lia e Simona, due ragazze con caratteri opposti ma unite dalla voglia di costruirsi un futuro. Una affronterà la vita con istinto e coraggio, l'altra proverà a inseguire il sogno di diventare ballerina. Riusciranno a trovare il loro posto nel mondo frenetico del grande magazzino?