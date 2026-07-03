Il Paradiso delle Signore 11 nuove anticipazioni: riparte da Settembre, nuovo cast e tanto altro

Pubblicazione: 03 luglio alle 14:58

Il conto alla rovescia è iniziato. Lunedì 7 settembre, alle 16.10 su Rai 1, le porte del grande magazzino più amato della televisione italiana si riapriranno per accogliere l'undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore. Un appuntamento ormai imprescindibile per milioni di italiani, che dopo mesi di attesa potranno finalmente scoprire cosa accadrà ai loro personaggi preferiti in un'annata che si preannuncia ricca di colpi di scena, nuovi arrivi e ritorni inaspettati.



La presentazione ufficiale dei palinsesti Rai ha svelato le prime, succose anticipazioni sulle nuove puntate. La stagione 11, ambientata nel 1967, promette di rivoluzionare gli equilibri del Paradiso con storyline avvincenti che intrecciano passato e presente, sentimenti e affari, segreti familiari e rivalità destinate a esplodere. Se la scorsa stagione aveva lasciato un po' di amaro in bocca ai fan più affezionati, questa volta gli autori sembrano intenzionati a riconquistare il pubblico con trame più incisive e personaggi dall'alto potenziale drammatico.



Al vertice del grande magazzino milanese ritroviamo il collaudato trio formato da Roberto, Marta e Marcello, mentre Matteo continua a occuparsi della contabilità. Ma è nel reparto vendite che si concentrano le maggiori novità. A sostituire Irene Cipriani nel ruolo di capocommessa arriva Elisa, una donna dal carattere rigoroso e metodico, poco incline ai compromessi e determinata a imporre un nuovo corso. Il suo stile severo cambierà immediatamente il clima tra le Veneri, introducendo regole ferree e un ritmo di lavoro decisamente più disciplinato rispetto al passato.

Il cast del Paradiso delle Signore, fonte: Rai





Elisa non arriva sola. Con lei c'è il fratello Valter, assunto come magazziniere, e insieme custodiscono un segreto che potrebbe sconvolgere le fondamenta stesse del Paradiso. Le anticipazioni ufficiali mantengono il riserbo su questo mistero, ma lasciano intendere che il suo peso coinvolgerà diversi personaggi principali della serie. Un elemento narrativo che promette di tenere incollati allo schermo i telespettatori per settimane.



Accanto a Elisa e Valter fanno il loro ingresso due nuove Veneri. Lia, brillante e impulsiva, viene ospitata dalla famiglia di Ciro e Concetta e la sua presenza scompagina gli equilibri domestici, tanto da costringere Mimmo a cederle la propria stanza. Al suo fianco arriva Simona, una ragazza timida che nasconde un talento destinato a emergere nel corso della stagione. Due personalità diverse che porteranno freschezza e nuove dinamiche tra le commesse del grande magazzino.



Sul fronte sentimentale, gli spoiler sembrano suggerire che la storia d'amore tra Agata e Mimmo sia ormai giunta al capolinea. Lei lontana da Milano come la sorella Maria, lui rimasto in città e pronto a vivere nuove avventure tra il Paradiso e la Caffetteria Amato. Nel frattempo, Delia e Gianlorenzo proseguono nell'organizzazione del loro matrimonio, mentre Irene e Johnny fanno ritorno a Milano dopo un lungo viaggio, con il sogno di mettere da parte abbastanza denaro per ripartire verso nuove destinazioni.

Una scena di Il Paradiso delle signore, fonte: Rai





Ma il vero terremoto della stagione riguarda la Galleria Milano Moda. Dopo l'uscita di scena dei fratelli Marchesi, è Odile a guidare l'azienda in un momento particolarmente critico. La GMM attraversa infatti una profonda crisi economica che potrebbe comprometterne il futuro. La salvezza potrebbe arrivare dalla potente famiglia Corsi, guidata dall'imprenditrice Carla Corsi, donna determinata e abilissima negli affari.



Carla è pronta a investire nella Galleria Milano Moda, ma a una condizione ben precisa: diventare socia dell'azienda e ottenere un posto da stilista per il figlio Iacopo. Con lei arrivano anche la figlia Diana e, soprattutto, un antico rancore nei confronti della Contessa Adelaide di Sant'Erasmo. Le anticipazioni ufficiali mantengono il massimo riserbo sulle origini di questo conflitto, lasciando intendere che il passato che lega Carla e Adelaide resterà uno dei grandi enigmi della stagione, destinato a svelarsi progressivamente puntata dopo puntata.



Tra le sorprese più attese dell'undicesima stagione c'è senza dubbio il ritorno di Riccardo Guarnieri, interpretato da Enrico Oetiker. Il figlio di Umberto rientra improvvisamente a Milano, ma il suo ritorno non ha nulla di sereno. Gli spoiler lasciano intendere che il giovane sia in fuga da qualcosa o da qualcuno, senza svelare ulteriori dettagli su cosa lo abbia spinto a tornare nella città meneghina.

Nicoletta Di Bisceglie è Rosa in Il Paradiso delle signore, fonte: Rai





La sua ricomparsa finirà inevitabilmente per sconvolgere gli equilibri della famiglia Guarnieri e potrebbe intrecciarsi con le nuove tensioni che stanno attraversando la Galleria Milano Moda. Ma c'è un elemento che farà discutere i fan: Riccardo tornerà da solo, senza l'amata Nicoletta Cattaneo e la loro bambina, la piccola Margherita. Un dettaglio che apre interrogativi inquietanti. Cosa è successo alla coppia tanto amata dal pubblico? Si sono separati? È accaduto qualcosa di grave? Le risposte arriveranno solo con le puntate.



Sul fronte del cast, le novità non mancano. Tra le new entry spiccano Lavinia Longhi e Ksenia Borzak, due attrici emergenti pronte a conquistare il pubblico della soap. Fuori dal cast, invece, Nicoletta Di Bisceglie, che negli ultimi anni ha prestato il volto a Rosa Camilli. Confermata, invece, Francesca Valtorta nei panni dell'imprenditrice Valeria Craveri, così come i fratelli Cesare e Rebecca Brugnoli. Ancora incerto il destino di Simone Montedoro, alias Fulvo Rinaldi, e di sua figlia Caterina.



L'undicesima stagione de Il Paradiso delle Signore si prepara dunque a essere un concentrato di emozioni, intrighi e colpi di scena. Gli autori hanno alzato l'asticella, introducendo personaggi dal forte impatto drammatico e storyline che promettono di tenere alta la tensione. Tra segreti del passato pronti a riemergere, nuove alleanze e antiche rivalità, il grande magazzino milanese si conferma il palcoscenico perfetto per raccontare storie di passioni, ambizioni e sentimenti, soprattutto dopo il finale clamoroso della precedente stagione.