Palinsesti Rai autunno 2026: Roberto Benigni torna in Tv per il centenario del patrono d'Italia

Pubblicazione: 03 luglio alle 11:47

Roberto Benigni si prepara a tornare protagonista della prima serata di Rai1 con un evento speciale dedicato a San Francesco d'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. La notizia, emersa nel corso della presentazione dei palinsesti autunno-inverno 2026 al Consiglio di Amministrazione della Rai, conferma il legame consolidato tra il premio Oscar toscano e la rete ammiraglia del servizio pubblico per progetti di grande rilevanza culturale e spirituale.



L'appuntamento, previsto per il 4 ottobre, si inserisce in una tradizione che ha visto Benigni protagonista di momenti televisivi memorabili. Lo scorso anno, l'attore e regista aveva infatti conquistato il pubblico con una serata dedicata a San Pietro, evento che aveva raccolto consensi sia di critica che di ascolti. La scelta di affidare a Benigni il racconto del santo di Assisi è mirata sulla sua capacità di narrare figure storiche e spirituali con un linguaggio accessibile, emotivo e profondamente poetico ha già dimostrato di saper toccare le corde più intime del pubblico italiano.



La commemorazione degli ottocento anni dalla morte di Francesco d'Assisi rappresenta un momento di particolare significato per l'Italia intera. Il fondatore dell'ordine francescano, morto il 3 ottobre 1226, incarna valori universali di pace, umiltà e rispetto per il creato che continuano a risuonare con forza nella contemporaneità. La scelta di dedicare una prima serata televisiva a questa ricorrenza sottolinea l'impegno della Rai nel valorizzare il patrimonio culturale e religioso nazionale, proponendo contenuti che vanno oltre l'intrattenimento puro per abbracciare dimensioni educative e di riflessione collettiva.





I palinsesti autunno-inverno 2026, illustrati dalla dirigenza Rai e destinati a essere presentati ufficialmente il 3 luglio ad Ancona agli investitori pubblicitari e alla stampa, portano con sé anche altre novità significative. Tra queste spicca il passaggio di testimone alla guida di Far West, storico programma di approfondimento: dopo giorni di indiscrezioni, è stata ufficializzata la presenza di Antonino Monteleone alla conduzione delle nove puntate previste per il martedì sera su Rai3 in autunno.



Le novità autunnali non si esauriscono qui. Nel prime time del mercoledì, Rai2 vedrà il ritorno di Roberto Inciocchi come protagonista di un nuovo programma di approfondimento informativo, mentre su Rai3 è previsto il ritorno di Petrolio, condotto da Duilio Giammaria. Sul fronte di Chi l'ha visto, dopo che Stefano Coletta ha declinato l'offerta di condurre il programma, è in corso la ricerca di un profilo adeguato per sostituire Federica Sciarelli, dopo il suo commosso addio al programma. Tra le ipotesi al vaglio figurano soluzioni interne, come alcune delle inviate storiche del programma tra cui Raffaella Griggi, Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga, ma circola anche il nome di Emilia Brandi, giornalista che attualmente conduce su Rai1 il programma di inchieste Cose nostre.



La programmazione autunnale della Rai si presenta dunque ricca di cambiamenti e scommesse, in un momento in cui il servizio pubblico è chiamato a ridefinire la propria identità in un panorama mediatico sempre più frammentato e competitivo. L'evento con Roberto Benigni dedicato a San Francesco rappresenta un punto fermo in questa strategia: un appuntamento che unisce tradizione e innovazione narrativa, capace di parlare a un pubblico trasversale attraverso una figura che ha segnato la storia spirituale e culturale del nostro paese.