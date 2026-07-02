Achille Lauro abbandonato da Rai? Il suo programma è a rischio, ma Mediaset interviene

Pubblicazione: 02 luglio alle 11:45

Nel sottobosco televisivo italiano, dove ogni movimento può ribaltare equilibri consolidati, si consuma una delle vicende più intriganti dell'estate 2026. Achille Lauro, artista diventato icona di stile e raffinatezza dopo anni da enfant terrible della musica italiana, si trova al centro di una partita a scacchi tra le due principali reti del paese. Da una parte la Rai, che sembrava aver trovato il suo nuovo volto musicale per l'autunno. Dall'altra Mediaset, pronta a capitalizzare ogni esitazione della concorrenza.



Per settimane le indiscrezioni hanno alimentato aspettative crescenti: Achille Lauro sarebbe stato protagonista di due serate evento su Rai 1, collocate strategicamente tra novembre e dicembre, subito dopo lo show previsto con Sal Da Vinci. Un progetto ambizioso che avrebbe dovuto valorizzare il percorso artistico del cantante romano attraverso ospiti selezionati, momenti musicali costruiti ad hoc e una regia pensata per esaltare quella mescolanza unica di musica, teatro e arte visiva che ha reso Lauro uno degli artisti più riconoscibili del panorama italiano.



Eppure, qualcosa si è inceppato nei meccanismi. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il progetto sarebbe rimasto intrappolato in una fase embrionale, senza riuscire a concretizzarsi nei tempi necessari per entrare ufficialmente nei palinsesti autunnali presentati il 3 luglio. Non si tratta di una cancellazione definitiva, almeno stando alle fonti più accreditate, quanto piuttosto di uno stand by che lascia aperte molte domande. Le motivazioni ufficiali non sono state comunicate, ma il risultato finale è che quelle due serate tanto attese rischiano di non vedere mai la luce, almeno non nel formato e nei tempi inizialmente ipotizzati.





Ed è proprio in questo spazio di incertezza che Mediaset ha deciso di inserirsi con una mossa strategica. Canale 5 trasmetterà in autunno il concerto che Achille Lauro ha tenuto il 15 giugno scorso allo stadio San Siro di Milano, uno degli appuntamenti più significativi nella carriera dell'artista. Lo show, catturato dalle telecamere durante quella serata milanese che ha visto affluire migliaia di fan da tutta Italia, diventerà un evento televisivo di primo piano, un'occasione per riproporre al grande pubblico un concerto che ha segnato una tappa fondamentale nel percorso artistico di Lauro.



Per Achille Lauro, quella data rappresentava il coronamento di un percorso iniziato anni prima tra provocazioni, incomprensioni e lenta conquista di credibilità artistica. Sul palco milanese ha messo in scena tutto il suo repertorio, alternando le ballad romantiche che hanno conquistato le classifiche alle canzoni più sperimentali, confermando quella capacità di tenere insieme mondi apparentemente inconciliabili che è diventata la sua firma distintiva.





La scelta di Mediaset di puntare su questo evento ha una strategia precisa alle spalle. In un panorama televisivo sempre più frammentato, dove il pubblico giovane sfugge agli schemi tradizionali della programmazione lineare, eventi musicali di questo calibro rappresentano ancora un richiamo potente. Il concerto di San Siro offre contenuti visivi di alto livello, momenti di spettacolo che vanno oltre la semplice esecuzione musicale, un apparato scenografico studiato nei dettagli. Tutto materiale che si presta perfettamente a una serata televisiva capace di intercettare diverse fasce di pubblico.



Per Achille Lauro si apre dunque una fase di transizione particolarmente delicata. L'uscita da X Factor ha chiuso un capitolo importante, ma ha anche liberato energie e tempo da investire in altri progetti. La competizione tra Rai e Mediaset per accaparrarsi volti e contenuti capaci di generare ascolti si gioca spesso su tempistiche serrate, progetti che devono concretizzarsi velocemente per non rischiare di sfumare, come i tanti volti noti che la stessa Rai sta rifiutando e mandando a casa come Mammuccari o Enzo Miccio. In questo caso, l'esitazione di una rete ha spalancato le porte alla concorrente, in una partita dove non esistono posizioni acquisite e dove ogni opportunità va colta al volo.