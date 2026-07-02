Colpo di scena ad Affari Tuoi: Stefano De Martino cambia il programma senza preavviso

Pubblicazione: 02 luglio alle 11:10

Stefano De Martino ha cambiato Affari Tuoi per una sera in un modo del tutto inaspettato. La puntata del 1° luglio 2026 è iniziata con un plateale cambio di guardia che ha colto di sorpresa il pubblico di Rai 1. Già pronto alle ferie e chissà all'inizio della preparazione del suo primo Festival di Sanremo da direttore artistico, Stefano De Martino ha deciso di prendersi una piccola pausa dalla conduzione e cedere il posto al fidato Herbert Ballerina, nonostante le sue proteste "io non voglio condurre".



Il comico molisano è stato costretto a presentare i premi, accompagnare il concorrente nei primi sei fatidici tiri e gestire la prima chiamata con lo spietato dottore. Il ruolo di presentatore non è esattamente nelle sue corde, eppure Herbert se l'è cavata egregiamente: spigliato ma sardonico, è riuscito a strappare una risata anche quando, di fronte all'ennesima cifra perduta, non ci sarebbe stato proprio nulla da ridere.



E De Martino nelle vesti di spettatore come se l'è cavata? Perfetto, a detta del pubblico. Non lo abbiamo mai visto così birbantello. Ha rubato l'invenzione di Herbert presentandola con la stessa strampalata comicità, si è nascosto dietro i banchi, ha spacchettato e azzardato persino spietati pronostici. Con la possibilità di abbandonare l'imparzialità del conduttore, di fronte al rifiuto del concorrente dell'offerta da 25mila euro, non le ha mandate a dire: "Accetta! Ma quando li rivedi più, con la partita che stai facendo. Fidati di me che di partite ne ha viste un po'".

Affari Tuoi- Stefano De Martino, fonte: Rai





Il concorrente protagonista della serata è stato Antonio, che arriva da Irsina, piccolo comune in provincia di Matera, in Basilicata. Giovane e simpatico, Antonio è anche parecchio paziente, lo richiede il suo lavoro. Figlio di un orafo, è infatti un incastonatore di pietre preziose e ha realizzato da sé l'anello con cui ha chiesto in moglie la bella Carmen, che alla fine ha detto sì e questa sera l'ha accompagnato nella sua avventura ad Affari Tuoi.



La partita di Antonio non è iniziata nel migliore dei modi. Fortunato in amore, meno nel gioco. Fin dall'inizio il giovane lucano ha visto sfumare di fronte ai propri occhi i premi più facili, dall'automobile al bottino custodito da Gennarino. Sono andati via anche alcune tra le cifre più alte del tabellone: i 100mila, i 200mila euro e il valore del Pacco Nero, che era di 100mila euro. Con cinque pacchi blu e sei pacchi rossi, Antonio e Carmen hanno rifiutato l'offerta di cambio del pacco. Con quattro pacchi blu e quattro pacchi rossi, tra cui i 300mila euro ancora in gioco, il concorrente ha rifiutato ancora l'offerta di 25mila euro, nonostante le urla di De Martino dalla sua postazione improvvisata tra i pacchisti.

A quel punto sono rimaste in gioco cifre sufficienti a strappare al dottore un'offerta ancora più alta della precedente: ben 50mila euro. Con 10mila e 300mila euro in gioco e un solo pacco blu ancora in gara, Antonio voleva accettare, ma sua moglie Carmen era determinata nel voler andare avanti: "Siamo felici anche senza niente", ha ripetuto più volte al concorrente.

Stefano De Martino apre un pacco ad Affari Tuoi, fonte: Rai





Niente da fare. La certezza di avere un assegno di quella portata tra le mani ha portato il ragazzo a preferire quella strada all'incognita di proseguire. E stavolta, ignorare il consiglio iniziale di Stefano De Martino è stata la scelta giusta. La partita si sarebbe conclusa con il pacco da 1 euro e quello da 300mila euro: la cifra più alta era proprio nel pacco numero 2 di Antonio. La coppia ha quindi accettato i 50mila euro, felice di poter finalmente fare assieme la luna di miele che non si erano potuti ancora permettere dopo il matrimonio. Una serata ricca di risate, colpi di scena e un finale che ha premiato la prudenza, anche se i social non hanno mancato di notare come, per la seconda sera consecutiva, la cifra più alta fosse nel pacco del concorrente.



Il programma, che si alterna alle partite dei Mondiali 2026 con una programmazione che ha in parte penalizzato il gioco dei pacchi, continua a macinare ascolti importanti nella sua sfida quotidiana contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5. E se le serate continuano a essere così divertenti e imprevedibili, il pubblico non potrà che seguire con affetto queste ultime puntate prima della pausa estiva.