Una Nessuna Centomila torna su Rai 1, ma senza Amadeus: ecco chi prenderà il suo posto

Pubblicazione: 02 luglio alle 16:11

Una Nessuna Centomila ritorna su Rai 1: una novità che non passa inosservata. L'evento musicale e benefico, nato per sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza contro le donne, ritrova infatti la sua collocazione naturale sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, dopo l'esperienza dello scorso anno su Canale 5. Ma c'è un altro cambiamento che sta facendo in queste ore il giro del web: al timone non ci sarà più Amadeus. Al suo posto arriverà Carlo Conti, che affiancherà ancora una volta Fiorella Mannoia, ideatrice e anima del progetto.

Si tratta di. La scelta della Rai fa pensare ad una precisa strategia editoriale, che punta ad affidare una delle serate più simboliche dell'annoin un momento in cui il futuro televisivo di Amadeus continua a essere un grosso punto interrogativo. Ma c'è anche la questione degli ascolti.

Come riporta Libero la prima edizione trasmessa dalla tv pubblica, nel 2024, con la conduzione di Amadeus e Fiorella Mannoia dall'Arena di Verona, aveva infatti registrato numeri molto importanti, conquistando circa 3,8 milioni di telespettatori e uno share del 25,8%, affermandosi tra i programmi più seguiti della serata.

Amadeus in Rai - Fonte: Rai

Ben diverso, invece, l'andamento dell'appuntamento successivo. Lo speciale andato in onda l'11 dicembre 2025 da Napoli sulla rete ammiraglia Mediaset si è fermato a 1,7 milioni di spettatori, con una quota di share del 16,3%. Un calo significativo rispetto all'edizione precedente, che ha inevitabilmente riacceso il dibattito sull'opportunità di riportare la manifestazione sulla Rai, dove aveva trovato una risposta decisamente più ampia da parte del pubblico.

La nuova edizione dovrebbe essere trasmessa il prossimo, data in cui ricorre ladella violenza contro le donne. Una ricorrenza che rende l'appuntamento ancora più significativo, trasformando il concerto in un'occasione di riflessione collettiva oltre che di spettacolo.

La presenza di Fiorella Mannoia garantisce quella continuità che ha sempre caratterizzato il progetto: la cantante non solo una semplice conduttrice, ma il punto di riferimento di un'iniziativa che, fin dalla sua nascita, ha cercato di utilizzare la musica come strumento di sensibilizzazione sociale, coinvolgendo artisti provenienti da generazioni e generi diversi. Accanto a lei ci sarà Carlo Conti, un professionista che conosce perfettamente il linguaggio dei grandi eventi musicali. Nel corso della sua carriera ha dimostrato più volte di saper gestire spettacoli dal vivo, alternando momenti di intrattenimento a contenuti dal forte valore simbolico. E' inutile sottolineare che la sua esperienza rappresenta una garanzia per una manifestazione che deve riuscire a mantenere un equilibrio delicato tra spettacolo, emozione e impegno civile.

Carlo Conti in Rai - Fonte:Rai

La sostituzione di Amadeus lascia perplessi i suoi fan. Il conduttore aveva guidato una delle edizioni più fortunate dell'evento, contribuendo al successo di una serata che aveva saputo coinvolgere milioni di telespettatori. Tuttavia la sua uscita di scena non dipende dal progetto stesso, quanto dal diverso percorso professionale intrapreso negli ultimi anni.

Per Carlo Conti questa rappresenta anche una nuova sfida personale e dal punto di vista televisivo, il passaggio di testimone assume anche un significato più ampio. Rimane il fatto che la vera protagonista continuerà a essere la causa che il concerto sostiene. La lotta contro la violenza sulle donne resta il cuore di un progetto che, anno dopo anno, cerca di utilizzare il linguaggio universale della musica per promuovere consapevolezza, rispetto e cambiamento culturale.