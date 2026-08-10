Stefano De Martino, fermo nel traffico a Los Angeles: poi il gesto dei fan italiani che lo riconoscono

Pubblicazione: 10 agosto alle 11:48

Stefano De Martino è volato negli Stati Uniti per una pausa lontano dalla quotidianità italiana. A Los Angeles, però, la distanza dalla Rai e dagli studi televisivi non è bastata a renderlo irriconoscibile. La scena, in effetti, sembra uscita da una commedia. Da una parte una comitiva di ragazzi italiani, alle prese con la città californiana e con il traffico che può trasformare anche pochi chilometri in un viaggio interminabile. Dall’altra, nella corsia accanto, compare proprio lui: De Martino, al volante di un grande SUV scuro.

Il riconoscimento è immediato. I ragazzi capiscono di avere davanti il volto ormai popolarissimo di Rai 1 e non resistono alla tentazione di attirare la sua attenzione. Parte il saluto, lui si volta, sorride e risponde con un gesto della mano. Pochi secondi, sufficienti però per trasformare un incontro casuale

A colpire, più ancora della sorpresa, è la naturalezza della reazione del conduttore. Nessuna fuga precipitosa, nessun tentativo di sottrarsi alla telecamera: De Martino sembra prendere con una certa leggerezza anche questa incursione nella sua vacanza americana. E quando arrivano gli auguri per la sua prossima, enorme avventura televisiva, il siparietto assume un significato ancora più curioso.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi - Fonte: Rai

Il riferimento è naturalmente al Festival di Sanremo 2027, che rappresenta ormai il grande appuntamento all’orizzonte nella carriera televisiva di De Martino. La notizia non è più una semplice indiscrezione: durante la finale di Sanremo 2026 Carlo Conti ha annunciato ufficialmente che sarà proprio lui a prendere il testimone, assumendo contemporaneamente il ruolo di conduttore e direttore artistico.

Un’investitura che cambia completamente il peso del suo prossimo ritorno televisivo. De Martino non dovrà infatti soltanto presentare le serate dell’Ariston,, scegliendo una direzione artistica e musicale capace di parlare a un pubblico vastissimo. Il calendario è già stato fissato:De Martino stesso ha annunciato le date attraverso i suoi canali social, dando di fatto il via alla nuova era della manifestazione.

Ecco perché quell’“in bocca al lupo” pronunciato da alcuni connazionali incontrati casualmente a Los Angeles ha qualcosa di emblematico. Anche lontano dall’Italia, anche durante una vacanza, il nome di De Martino è ormai inevitabilmente associato alla parola Sanremo. Il viaggio americano, raccontato attraverso le immagini e i contenuti social, sembra avere innanzitutto il sapore della vacanza. Los Angeles, le strade della California, l’oceano e poi scenari completamente diversi, come quelli del Grand Canyon: un itinerario perfetto per staccare la spina dopo una stagione televisiva particolarmente intensa.

Ma proprio la coincidenza con l’avvicinarsi della nuova stagione televisiva alimenta inevitabilmente la curiosità. Pensare che ogni spostamento negli Stati Uniti nasconda una riunione segreta per Sanremo sarebbe naturalmente un passo troppo lungo. Non ci sono elementi sufficienti per sostenere che il viaggio sia legato alla preparazione del Festival. Tuttavia, è altrettanto vero che la macchina di Sanremo non può permettersi di fermarsi completamente durante l’estate.

La scelta delle canzoni, i contatti con gli artisti, l’identità musicale della manifestazione e l’impostazione dello spettacolo richiedono mesi di lavoro. De Martino dovrà affrontare una responsabilità nuova e molto più ampia rispetto a quella di semplice padrone di casa. In questo percorso avrà anche un supporto sul fronte musicale. Il nome di Fabrizio Ferraguzzo è infatti legato alla squadra che lavorerà alla costruzione dell’edizione 2027, in un assetto che lascia intuire quanto il conduttore voglia circondarsi di professionalità specifiche per affrontare una macchina complessa come quella del Festival.

Il ragazzo lanciato da Amici ha progressivamente cambiato pelle. Prima ballerino, poi personaggio televisivo, inviato, intrattenitore e infine conduttore sempre più centrale nei programmi Rai, De Martino è arrivato a occupare una posizione che pochi anni fa sarebbe stata difficile da immaginare.