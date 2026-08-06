Stefano De Martino rivoluziona Sanremo Giovani: la novità che cambia il futuro degli emergenti

Pubblicazione: 06 agosto alle 09:32

Il percorso verso il Festival di Sanremo 2027 è ufficialmente iniziato e porta la firma inconfondibile di Stefano De Martino. Nel suo doppio ruolo di conduttore e direttore artistico, lo showman ha deciso di dare un'impronta forte e innovativa fin dai primi passi, pubblicando il nuovo regolamento di Sanremo Giovani. La novità più clamorosa segna un vero e proprio punto di svolta rispetto alle ultime edizioni: sparisce la tradizionale categoria separata delle Nuove Proposte all'Ariston e soltanto un unico artista emergente conquisterà l'accesso diretto alla gara dei Campioni.

Una scelta audace, che richiama il modello introdotto in passato da Claudio Baglioni, pensata per alzare l'asticella della competizione e valorizzare al massimo l'unico talento capace di sbaragliare la concorrenza. Il meccanismo di selezione ideato da De Martino e dalla Direzione Intrattenimento. Si parte con la fase d'ascolto delle candidature da parte della Commissione Musicale, da cui usciranno 60 artisti destinati alle audizioni dal vivo.

Da questa prima scrematura emergeranno 15 cantanti, ai quali si uniranno altri 15 concorrenti provenienti da Area Sanremo, formando un cast complessivo di 30 talenti. Sarà poi la Città dei Fiori ad ospitare la fase successiva, articolata in due weekend di selezioni dal vivo alla presenza diretta del direttore artistico. Al termine di questo percorso resteranno 6 finalisti (tre provenienti da Sanremo Giovani e tre da Area Sanremo), che avranno l'opportunità di farsi conoscere su Rai 1 prima della sfida decisiva.

Stefano De Martino rivoluziona Sanremo 2027- foto Raiplay

Il momento della verità scoccherà il 18 dicembre, in prima serata dal Casinò di Sanremo: durante la finalissima verrà decretato il vincitore assoluto che si guadagnerà il pass per gareggiare insieme ai Big nel febbraio 2027. La riforma di Sanremo Giovani è soltanto il primo tassello del grande progetto di Stefano De Martino per il suo debutto alla guida della kermesse. Tra le indiscrezioni più accreditate spicca la volontà di imprimere un taglio internazionale e ritmi serrati allo show.