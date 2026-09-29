Lucio: iniziate le riprese del film sulla vita di Lucio Dalla, la prima immagine

Pubblicazione: 29 settembre alle 14:43

Sono appena iniziate a Bologna e proseguiranno a Sorrento le riprese di “Lucio”, il tv movie sul cantautore bolognese scomparso nel 2012. Il film è diretto da Ambrogio Lo Giudice, che firma anche il soggetto con Stefano Rulli. La sceneggiatura è scritta da Stefano Sardo con lo stesso regista.

Nel cast accanto ache interpreta(nel ruolo del produttore Renzo Cremonini),(interpreta Gianni Morandi),(Lucio bambino),(Gino Paoli). E con la partecipazione straordinaria dinel ruolo di Iole, la mamma di Lucio.

Prodotto da Federico e Francesco Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica in collaborazione con Rai Fiction, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, il progetto è realizzato con il contributo del fondo sviluppo degli investimenti nel Cinema e nell’Audiovisivo (MIC).

Valentino Aquilano nei panni di Lucio Dalla in un immagine del film Lucio, fonte: Rai Fiction

Tutti gli italiani sanno chi è Dalla, ma pochissimi conoscono Lucio, persino gli amici non sono certi di aver compreso chi fosse veramente. Cresciuto senza il padre – un fantasma, un buco nero nella sua sfera emotiva – l’unico affetto è sua madre Iole. Una mamma sui generis, una donna molto libera per i tempi e senza pregiudizi, il cui amore è sia scudo che gabbia. Lo salva un talento musicale folgorante e funambolico che gli regala una carriera precoce come clarinettista.

, il primo di una serie di mentori – gli altri sono Ennio Melis, Paola Pallottino e Roberto Roversi –lunga tredici anni, in cui Lucio faticosamente imbocca la strada che lo porta da cantante a cantautore, da ragazzo a uomo.

E da Lucio a diventare, per tutti, Dalla. Anni dopo, a Sorrento, mentre nel pieno di un’altra crisi creativa è convinto di non aver più niente da dire, compone un successo clamoroso, il salto che lo spinge per sempre fra i classici.