Ballando con le stelle, le novità: tutto il cast, le votazioni con QR Code, la speranza di avere Totti

Pubblicazione: 01 ottobre alle 15:58

Dopo vent'anni di successi, Ballando con le stelle ha deciso di cambiare completamente pelle. La ventunesima edizione, in partenza sabato 3 ottobre in prima serata su Rai 1, si presenta al pubblico con una veste totalmente rinnovata: nuova casa di produzione nello Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra, tredici coppie in gara, una giuria profondamente trasformata e meccanismi inediti per il tesoretto. Una rivoluzione che Milly Carlucci affronta come una vera e propria sfida, consapevole che gli equilibri consolidati negli anni stanno per essere scardinati.





, la conduttrice non ha nascosto le aspettative: "Mi aspetto di vedere un programma diverso. Una delle sfide di questa ventunesima edizione è proprio quella di aver cambiato completamente pelle". Masenza alcuni dei suoi volti più iconici?La grande novità si concentra al tavolo della giuria.. Ma escono di scena due personalità che hanno caratterizzato il programma per anni:, due volti già legati al programma ma in ruoli completamente diversi.

Quando le è stato chiesto se Ballando sarà più sereno senza Selvaggia Lucarelli, nota per i suoi giudizi taglienti e le polemiche che spesso innescava, la conduttrice ha scelto la prudenza: "La partita nasce da quello che succede in pista. Non so quale sarà la temperatura del racconto, ma sarà comunque diversa e spero che questo possa risultare coinvolgente per il pubblico da casa". Una risposta che lascia aperte tutte le possibilità, senza sbilanciarsi su toni più o meno accesi.





🟦 Milly Carlucci torna al timone del grande show di #Rai1

In diretta dal nuovo Studio “Pippo Baudo” di Saxa Rubra

Sabato 3/10 in prima serata prende il via #BallandoConLeStelle

In giuria Carolyn Smith Ivan Zazzaroni Guillermo Mariotto Barbara D’Urso e Alberto Matano

(Rai) pic.twitter.com/D4suLlTl12 — @TeleVisionaro (@TeleVisionaro) October 1, 2026

promettono di alimentare curiosità e discussioni., che per la prima volta ha deciso di raccontarsi in televisione dopo anni trascorsi al centro dell'attenzione mediatica. "Non so se a spingermi a partecipare è stato il coraggio, ma ci provo. Mi sto impegnando molto, non pensavo fosse così difficile. Spero di riuscire a ballare al meglio e a farmi conoscere visto che fino ad oggi tutti hanno parlato di me tranne io", ha dichiarato durante la presentazione.rappresenti per Noemi"Lei arriva con una valanga di pregiudizi. Il fatto di essere la compagna di Francesco Totti le ha creato un'attenzione spasmodica che divide il campo in due. Tutti hanno deciso chi è Noemi senza conoscerla".: "Mi hanno raccontato come una persona brutta, marcia, il peggio del peggio. Sono solare e umile, vorrei far conoscere la mia semplicità".

La presenza di Noemi Bocchi potrebbe addirittura riaccendere la speranza della conduttrice di portare in pista Francesco Totti come ballerino per una notte, dopo anni di corteggiamento andato a vuoto. "Tra i miei corteggiamenti quello a Francesco Totti dura da anni. Abbiamo un rapporto di grande stima e simpatia, ma lui si vergogna di farsi vedere. Chissà che, vedendo la felicità di Noemi, non capisca che la danza è uno sport molto bello che ti dà delle soddisfazioni psicofisiche", ha spiegato Carlucci. Tuttavia, la stessa Noemi ha riportato tutti con i piedi per terra: "Questa estate gli ho chiesto di aiutarmi a ballare, ma ha rifiutato".





"Se sono qui è forse solo per te, Milly. Mi sento un po' un pesce fuor d'acqua. Mi hanno fatto un piccolo inganno. Mi hanno detto: hai paura e quindi stai dicendo no, stai perdendo un'occasione. Non mi è piaciuto, voglio che loro siano orgogliosi di me". - Ornella Muti

Monica Guerritore con Luca Urso, Alessandro Matri con Giada Lini,, Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina, Manuela Moreno con Carlo Aloia, Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli, Riccardo Rossi con Elisa Terrasi, Anna Safroncik con Leonardo Lini, Massimo Ghini con Valentina Fiorini, Andy Díaz con Gioia Giovanatti e Ornella Muti con Pasquale La Rocca.

Tra le storie destinate a generare discussioni c'è quella di Alberto Ravagnani, 33 anni, ex sacerdote ora concorrente insieme a Erika Martinelli. "Sono stato un prete, ho 33 anni ma mi sento come un ragazzo di 20 che deve decidere cosa fare della propria vita. Sto vivendo rompendo gli schemi", ha raccontato. Una partecipazione che ha già provocato reazioni: "A me dispiace molto quello che sta succedendo. La Chiesa è grande ed è un mondo complesso. A tanti ha creato malumore la mia scelta, qualcuno si è scandalizzato".

Il suo obiettivo è riuscire a creare empatia anche con i detrattori. La prima ballerina per una notte è già confermata: sarà Federica Sciarelli. "La professionalità di Federica Sciarelli è nota a tutti, ma qui a Ballando con le stelle vi sorprenderà: lei è un ciclone", ha anticipato Milly Carlucci con evidente soddisfazione.





Le novità non riguardano solo la giuria. A bordo pista si accende una nuova sfida intorno al tesoretto, che sarà gestito da. Le tre porteranno la loro esperienza e personalità per raccontare la gara da una prospettiva diversa, con il tesoretto pronto a cambiare gli equilibri della classifica con un nuovo metodo di valutazione

Il giudizio finale spetterà sempre al pubblico da casa, ma con una novità significativa: oltre al classico voto via social network dai profili ufficiali di Ballando con le stelle, per la prima volta nella storia della Rai sarà disponibile il voto online sulla piattaforma RaiPlay con accesso tramite QR Code. Un'innovazione tecnologica che potrebbe ampliare la partecipazione del pubblico.

La scommessa è ambiziosa: cambiare tutto senza perdere l'identità che il pubblico ha imparato ad amare. Le tredici coppie sono già al lavoro da due settimane, impegnate con prove e coreografie, prendendo confidenza con i rispettivi partner di ballo. L'appuntamento è fissato per sabato 3 ottobre, quando il pubblico scoprirà se la nuova pelle di Ballando con le stelle sarà altrettanto irresistibile della precedente.