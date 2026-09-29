Ballando con le Stelle rinnova il regolamento: cosa cambia e e perché
Ballando con le Stelle 2026: il tesoretto si divide in tre con Rossella Erra, Simona Ventura e Francesca Fialdini. Nuovo sistema di voto e cast stellare con Ornella Muti.
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Il 3 ottobre segna il grande ritorno di Ballando con le Stelle, giunto alla sua ventunesima edizione. Ma questa volta, il pubblico troverà uno show profondamente rinnovato. Milly Carlucci ha deciso di rivoluzionare uno degli elementi più discussi e strategici del programma: il tesoretto.
Rossella Erra mantiene il suo ruolo, ma con una definizione più precisa: a lei spetta il voto popolare, quello che Milly Carlucci ha definito "di pancia". Un giudizio istintivo, emotivo, che rispecchia il sentimento immediato del pubblico senza filtri tecnici. È il voto della piazza, quello che non guarda alla perfezione coreografica ma all'empatia, al carisma, alla capacità di emozionare.
Accanto a lei entra in scena Simona Ventura con il voto giustizia. Il suo compito sarà riequilibrare valutazioni che potrebbero apparire sbilanciate. Se la giuria ufficiale dovesse penalizzare o premiare eccessivamente una coppia, SuperSimo avrà il potere di intervenire per ristabilire quella che lei considera un'equità del giudizio. Un ruolo delicato, che la pone in una posizione quasi arbitrale, con il rischio di scontri dialettici in diretta.
Tre criteri, tre sguardi, tre possibilità di stravolgere i verdetti. Il nuovo tesoretto rappresenta un esperimento ambizioso: valutare i concorrenti non solo per la tecnica, ma attraverso una lente tridimensionale che considera equilibrio, emozione e istinto. Milly Carlucci ha costruito un sistema che, almeno sulla carta, dovrebbe offrire una lettura più completa e sfaccettata delle performance.
La sfida per Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra sarà enorme. Dovranno interpretare i loro ruoli con equilibrio, evitando di trasformare il tesoretto in un campo di battaglia permanente, in cui i colpi di scena sono già pronti ad arrivare. Ma è proprio questo l'ingrediente che ha sempre reso Ballando uno degli show più seguiti del sabato sera italiano: l'imprevedibilità, il conflitto, la passione che trascende la competizione sportiva per diventare spettacolo puro.