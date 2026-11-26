Pubblicazione: 26 novembre alle 12:50

Un breve botta e risposta in collegamento ha acceso la discussione attorno a La volta buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Durante la puntata di mercoledì 25 novembre, la conduttrice si è rivolta più volte all'ospite Alessandra Sisti utilizzando l'appellativo femminile "avvocata", aprendo l'intervento con formule come "Ci colleghiamo con l'avvocata" e "Buongiorno avvocata". Nel corso del confronto, l'ospite ha preso la parola per esprimere una preferenza diversa sull'appellativo professionale: "Mi chiami pure avvocato, non c'è problema".

L’avvocata, se vuole essere chiamata avvocato, va chiamata come desidera. Non credo nella rivoluzione del linguaggio per imposizione. È il singolo, con la propria libertà di scelta, a determinare il cambiamento. https://t.co/puHBRjtiGN — il tuo ex® 🧩 (@vucciriavucci) November 25, 2026

La replica di Balivo è arrivata senza esitazioni ("Per me sì, scusi"), seguita da un nuovo utilizzo del femminile "avvocata". Sisti non ha alimentato ulteriormente il contrasto in onda, limitandosi a sorridere e a rispondere alla domanda posta dalla conduttrice. Quel passaggio, apparentemente rapido all'interno della diretta,Su X e sulle principali piattaforme social il clip e il racconto del momento hanno diviso gli utenti, trasformando un dettaglio linguistico in una discussione più ampia su uso della lingua, abitudini e libertà individuale.

Una parte degli utenti ha contestato la scelta di insistere sul femminile nonostante la richiesta esplicita dell'ospite, sostenendo che ciascuno debba poter indicare come preferisce essere chiamato e che il cambiamento linguistico non vada imposto. Altri commentatori hanno invece richiamato le regole della grammatica italiana e la visibilità femminile nei ruoli professionali, giudicando coerente l'uso di "avvocata" da parte della padrona di casa, mentre molti spettatori hanno comunque notato che l'ospite ha mantenuto un atteggiamento disteso, evitando di trasformare la frase in un vero scontro televisivo.

Episodi come questo mostrano quanto i salotti televisivi del pomeriggio siano diventati una cassa di risonanza immediata per i temi legati all'attualità culturale e al linguaggio quotidiano. Anche quando la conversazione in studio prosegue senza toni accesi, il pubblico sui social tende a soffermarsi sui micro-conflitti di stile e comunicazione, amplificando punti di vista opposti in poche ore. Per il momento la vicenda continua a circolare tra i commenti dei telespettatori dedicati ai programmi di Rai 1.