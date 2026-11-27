Pubblicazione: 27 novembre alle 08:00

Il viaggio di Andrea Fanti non è ancora giunto al termine e dopo l'attesissimo finale della quarta stagione di DOC – Nelle tue mani, arrivano importanti novità sul futuro di una delle fiction più amate della televisione italiana. DOC 5 si farà e Luca Argentero tornerà a vestire i panni del protagonista, mettendo almeno in parte a tacere le voci circolate negli ultimi mesi sul suo possibile addio alla serie. A confermarlo sono stati gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli, che in un'intervista concessa a Fanpage hanno fornito le prime anticipazioni sulla trama dei nuovi episodi, rivelando anche quando il pubblico potrà tornare tra le corsie del Policlinico Ambrosiano.

La notizia assume un significato particolare alla luce delle dichiarazioni rilasciate la scorsa estate da, direttrice di. Quest'ultima aveva prospettato un graduale passaggio di testimone, alimentando i timori degli spettatori sulla possibilità chepotesse perdereo. Lo stesso, tuttavia, aveva successivamente manifestato il desiderio di continuare a interpretare il personaggio, a condizione che gli autori riuscissero a individuare una storia all'altezza delle precedenti stagioni.

Durante la presentazione di DOC 4, l'attore aveva ammesso quanto fosse difficile per lui immaginare la prosecuzione della fiction senza Andrea Fanti. Un legame costruito nel corso degli anni, attraverso un personaggio che ha rappresentato una delle esperienze professionali più significative della sua carriera. Le parole degli sceneggiatori sembrano ora aver sciolto almeno uno dei dubbi più importanti: Argentero farà parte della quinta stagione, anche se resta da comprendere come si evolverà il suo ruolo all'interno della serie.

DOC – Nelle tue mani, fonte: Rai

Ma cosa racconterà DOC 5? Viola Rispoli ha anticipato che Andrea e gli altri medici dell'Ambrosiano dovranno confrontarsi con una prova inedita. Gli autori intendono preservare gli elementi che hanno decretato il successo della fiction, introducendo al contempo nuove dinamiche nella vita privata dei protagonisti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma la volontà sembra essere quella di rinnovare il racconto senza rinunciare alla sua identità.

DOC – Nelle tue mani, fonte: Rai

Laha rappresentato, del resto,. Tornato in ospedale dopo una lunga assenza,e la perdita del proprio ruolo di primario, ritrovandosi a lavorare in. A questi cambiamenti personali si sono aggiuntee una componente investigativa che ha conferito alla serie una dimensione più vicina al thriller.

Tra gli interrogativi che accompagnano il futuro della fiction figura inevitabilmente anche quello relativo al rapporto tra Andrea e Giulia, senza dimenticare la crescente vicinanza del protagonista a Lidia Morganti, interpretata da Cristina Marino. Al momento, tuttavia, non sono state diffuse anticipazioni ufficiali sull'evoluzione sentimentale dei personaggi, né è stato annunciato il cast completo della prossima stagione. Quando andrà in onda DOC 5? Francesco Arlanch ha confermato che la scrittura dei nuovi episodi è già in corso e che le riprese inizieranno nell'estate del 2027.

Gli spettatori dovranno però armarsi di pazienza, perché il ritorno della fiction su Rai 1 è previsto soltanto nel 2028. Non è stata ancora individuata una data precisa per il debutto. Si prospetta dunque un'attesa di oltre un anno per scoprire quale direzione prenderà la storia di Andrea Fanti, ma la buona notizia, per il pubblico affezionato alla serie fin dal suo debutto nel 2020, è che Luca Argentero non ha ancora intenzione di appendere il camice al chiodo. E, dopo aver affrontato alcune delle prove più dolorose della sua vita, il medico dell'Ambrosiano avrà una nuova occasione per rimettersi in gioco.