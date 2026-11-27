Pubblicazione: 27 novembre alle 09:30

Non sembra esserci pace dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Dopo le polemiche legate al gesto di Guillermo Mariotto nei confronti di Barbara D'Urso, a tenere banco negli ultimi giorni è il gelo calato tra quest'ultima e Simona Ventura, protagonista di un video pubblicato sui social nel quale ha duramente criticato il comportamento della collega. A intervenire sulla vicenda è stata anche Milly Carlucci, che nel pomeriggio di giovedì 26 novembre 2026, in collegamento con Caterina Balivo a La Volta Buona, ha rivelato un retroscena sul malessere della Ventura, spiegando perché preferisca non intromettersi nella discussione.

La padrona di casa del dancing show di Rai 1 ha risposto a una domanda riguardante la possibilità di assistere a un chiarimento tra le due donne durante la prossima puntata.non ha escluso questa eventualità, pur ammettendo di. La conduttrice ha però spiegato che,, ci sarebbe anche il risentimento maturato in seguito ad alcuni episodi verificatisi sui social network.

Simona Ventura avrebbe infatti avuto la sensazione di essere finita nel mirino di una campagna di attacchi organizzati sul web, piuttosto che di semplici critiche spontanee da parte degli spettatori. Una situazione che, secondo quanto raccontato da Milly Carlucci, avrebbe ferito profondamente la conduttrice. La presentatrice di Ballando con le Stelle ha comunque preferito non entrare nel merito delle responsabilità, precisando: “Sono cose che si dovranno dire, se lo vorranno, le protagoniste di questa cosa”.

Barbara D'Urso, fonte: YouTube

Non è quindi detto che sabato sera la questione venga affrontata davanti alle telecamere. Carlucci considera quanto accaduto una vicenda privata tra le due colleghe, lasciando a entrambe la libertà di decidere se confrontarsi pubblicamente oppure lontano dagli studi televisivi. A far discutere sono anche le dichiarazioni rilasciate dalla stessa Simona Ventura nel filmato indirizzato a Barbara D'Urso.

Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, fonte: YouTube

In quell'occasione, infatti, la conduttrice aveva sostenuto di: “Le ondate di attacchi non mi fanno né caldo né freddo, anzi mi divertono e mi rendono più forte”. Parole che restituiscono una prospettiva almeno in parte differente rispetto a quella raccontata da. Nel suo video,aveva inoltre ricordato la vicinanza dimostrata alla collega durante. Insieme al marito, aveva invitatoa trascorrere del tempo nella loro abitazione, consigliandole persino di partecipare a Ballando con le Stelle come concorrente.

Proprio alla luce di quei trascorsi, Simona ha espresso tutta la propria delusione per l'atteggiamento che D'Urso avrebbe assunto nei suoi confronti dietro le quinte del programma, accusandola di non rivolgerle neppure un saluto. Per il momento Barbara D'Urso non ha replicato pubblicamente al video della collega. Dopo quanto accaduto con Guillermo Mariotto, la giurata aveva già manifestato la propria amarezza per non essersi sentita sufficientemente tutelata all'interno del programma, salvo poi tornare regolarmente al proprio posto nella puntata successiva.

Durante il collegamento con La Volta Buona, Milly Carlucci ha affrontato anche un'altra questione particolarmente delicata: il possibile ritiro di Ornella Muti. Dopo gli infortuni delle scorse settimane, l'attrice è stata colpita da una broncopolmonite che le ha impedito di allenarsi regolarmente. La conduttrice ha comunque ricordato che, qualora Muti non riuscisse a scendere in pista, potrebbe ancora tentare di rientrare in gara attraverso il ripescaggio.