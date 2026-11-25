Pubblicazione: 25 novembre alle 17:18

La presenza di Ornella Muti nella prossima puntata di Ballando con le Stelle è tutt'altro che certa. L'attrice, tra i concorrenti dell'edizione in corso dello show di Rai 1, sta attraversando un momento delicato a causa di un problema di salute che le impedisce di allenarsi regolarmente. La situazione è emersa durante un collegamento con Milly Carlucci a Ballando Segreto, occasione in cui la diretta interessata ha raccontato le difficoltà che sta affrontando e ha spiegato perché potrebbe essere costretta a fermarsi.

. Per Ornella Muti, abituata a preparare le coreografie insieme al maestro Pasquale La Rocca, l'impossibilità di frequentare la sala prove rappresenta un ostacolo importante.necessari per affrontare una nuova esibizione.

I primi segnali di difficoltà erano già arrivati durante la precedente puntata, quando la performance della coppia era stata condizionata da problemi respiratori. Anche nei giorni successivi la situazione non sarebbe migliorata come sperato. La tosse e la fatica nel respirare hanno reso difficile il recupero, alimentando i dubbi sulla possibilità di continuare la competizione senza mettere ulteriormente sotto pressione il fisico.

A intervenire è stata Milly Carlucci, che durante il confronto ha invitato la concorrente a mettere momentaneamente da parte la gara. La conduttrice le ha proposto di concedersi due giorni di assoluto riposo, rinunciando agli allenamenti e concentrandosi esclusivamente sul recupero. Una pausa necessaria per capire se ci saranno miglioramenti sufficienti a consentirle di tornare in pista.

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. La prossima puntata dello show è prevista per sabato 28 novembre, ma al momento non ci sono certezze sulla partecipazione dell'attrice. La decisione sarà legata all'evoluzione delle sue condizioni e alla possibilità di riprendere l'attività senza rischi per la salute.

Resta aperta anche l'ipotesi di un ritiro da Ballando con le Stelle, eventualità che al momento non risulta ufficializzata. Il percorso televisivo di Ornella Muti potrebbe subire una battuta d'arresto proprio in una fase delicata della competizione. Prima di pensare alla gara sarà fondamentale capire come reagirà alle cure e al periodo di riposo, soltanto allora si potrà conoscere il suo destino nello show di Rai 1.