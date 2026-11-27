Pubblicazione: 27 novembre alle 10:39

Il finale della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani ha tenuto milioni di spettatori incollati allo schermo giovedì 26 novembre su Rai 1. Due episodi carichi di tensione, rivelazioni e colpi di scena che hanno chiuso una delle storyline più inquietanti della serie: il mistero del killer della morfina. Ma non solo. Andrea Fanti ha preso una decisione destinata a cambiare radicalmente il suo futuro e quello della fiction.





provocate attraverso la somministrazione di dosi letali di morfina, la direttrice generale interpretata da Irene Ferri,Un personaggio apparentemente secondario, che: creare uno scandalo così grave da accelerare la vendita dell'ospedale alla holding privata interessata all'acquisizione.che ricostruiscono gli eventi degli ultimi otto mesi.con un compito ben preciso:e reso inevitabile la cessione ai privati. Il piano era cinico, calcolato, spietato.. Aveva un segreto da proteggere e qualcuno aveva deciso di sfruttarlo per costringerla a favorire la vendita dell'ospedale.. Ma la verità era diversa: Paola era complice solo delle manovre economiche, non degli assassini.

DOC – Nelle tue mani 4, fonte: Rai

. Per tutta la stagione lo abbiamo visto divorato dalla rabbia e dal desiderio di giustizia. Quando finalmente, è ormai arrivato a un passo dal compiere un gesto irreparabile.una scena che lascia il pubblico col fiato sospeso:. La narrazione procede poi a ritroso, ricostruendo i due giorni precedenti attraverso una serie di flashback che svelano progressivamente tutti i tasselli del puzzle.Quando, i medici sospettano che qualcuno abbia tentato di avvelenarla. Le sue condizioni peggiorano rapidamente: difficoltà respiratorie, attacco ischemico, sintomi che fanno pensare prima a una polmonite, poi a una recidiva del tumore. Andrea intensifica le pressioni per farla confessare, convinto che sia lei la responsabile delle morti. Ma

endocardite. Grazie a questa scoperta e al supporto di Riccardo, che aveva sempre considerato possibile un'infiammazione dell'endocardio,E finalmente, dopo l'operazione, è disposta a rivelare il nome del vero colpevole.Ma. E decide di compiere un ultimo gesto disperato:. Irrompe nella sua stanza con una siringa carica di morfina, pronto a ucciderla.che si trova lì in quel momento, interviene per fermarlo. Nella colluttazione, però, è lui aPer qualche istante, il destino di Doc sembra segnato.. È Riccardo Bonvegna a trovarlo e a salvarlo, praticandogli immediatamente un massaggio cardiaco. Il suo tempestivo intervento evita l'irreparabile.. Ha combattuto per quattro stagioni per difendere il suo reparto, i suoi colleghi, un'idea di medicina fondata sull'ascolto e sull'attenzione ai pazienti. Ha lottato contro i tagli, la carenza di personale, le pressioni economiche, il tentativo di privatizzazione. E alla fine, l'Ambrosiano si salva. La vendita viene scongiurata. Il Policlinico può guardare di nuovo al futuro.Ma. Non abbandona la medicina, sia chiaro., fuori dalle corsie dell'ospedale che lo ha visto protagonista per quattro stagioni.. "Doc non sono io", dice. "Doc è sempre stata una squadra"., senza perdere quello che ha reso la serie un fenomeno di pubblico: la capacità di emozionare, di sorprendere, di raccontare storie che parlano al cuore degli spettatori. E ora,