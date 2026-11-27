Doc 4 come finisce? La spiegazione del finale: l'identità del killer della morfina e il futuro di Andrea Fanti
Svelato il mistero del killer della morfina in Doc 4: Tutti i dettagli del finale shock.
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Il finale della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani ha tenuto milioni di spettatori incollati allo schermo giovedì 26 novembre su Rai 1. Due episodi carichi di tensione, rivelazioni e colpi di scena che hanno chiuso una delle storyline più inquietanti della serie: il mistero del killer della morfina. Ma non solo. Andrea Fanti ha preso una decisione destinata a cambiare radicalmente il suo futuro e quello della fiction.
La rivelazione arriva attraverso una serie di flashback che ricostruiscono gli eventi degli ultimi otto mesi. Maurizio era stato inserito nello staff con un compito ben preciso: destabilizzare l'Ambrosiano dall'interno, provocando morti che avrebbero fatto crollare la reputazione della struttura e reso inevitabile la cessione ai privati. Il piano era cinico, calcolato, spietato.
Paola Grandi, invece, era vittima di un ricatto. Aveva un segreto da proteggere e qualcuno aveva deciso di sfruttarlo per costringerla a favorire la vendita dell'ospedale. I suoi comportamenti ambigui, le sue reticenze, tutto faceva pensare a un coinvolgimento diretto negli omicidi. Ma la verità era diversa: Paola era complice solo delle manovre economiche, non degli assassini.
L'ultimo episodio, intitolato Dalla stessa parte, si apre con una scena che lascia il pubblico col fiato sospeso: Andrea Fanti sviene dopo essere stato aggredito dal killer della morfina. La narrazione procede poi a ritroso, ricostruendo i due giorni precedenti attraverso una serie di flashback che svelano progressivamente tutti i tasselli del puzzle.
Quando Paola Grandi viene trovata a terra in gravi condizioni, i medici sospettano che qualcuno abbia tentato di avvelenarla. Le sue condizioni peggiorano rapidamente: difficoltà respiratorie, attacco ischemico, sintomi che fanno pensare prima a una polmonite, poi a una recidiva del tumore. Andrea intensifica le pressioni per farla confessare, convinto che sia lei la responsabile delle morti. Ma Paola continua a proclamare la propria innocenza.
Ma Maurizio Corti ascolta la conversazione. Sa che è finita. E decide di compiere un ultimo gesto disperato: eliminare Paola Grandi prima che possa parlare. Irrompe nella sua stanza con una siringa carica di morfina, pronto a ucciderla. Andrea Fanti, che si trova lì in quel momento, interviene per fermarlo. Nella colluttazione, però, è lui a ricevere la dose letale al posto della dottoressa.
Per qualche istante, il destino di Doc sembra segnato. Il killer viene arrestato dalla polizia, ma Andrea perde i sensi. È Riccardo Bonvegna a trovarlo e a salvarlo, praticandogli immediatamente un massaggio cardiaco. Il suo tempestivo intervento evita l'irreparabile. Andrea Fanti non muore. Ma quando si risveglia, qualcosa dentro di lui è cambiato. Ha combattuto per quattro stagioni per difendere il suo reparto, i suoi colleghi, un'idea di medicina fondata sull'ascolto e sull'attenzione ai pazienti. Ha lottato contro i tagli, la carenza di personale, le pressioni economiche, il tentativo di privatizzazione. E alla fine, l'Ambrosiano si salva. La vendita viene scongiurata. Il Policlinico può guardare di nuovo al futuro.
Doc – Nelle tue mani conferma così la sua capacità di rinnovarsi stagione dopo stagione, senza perdere quello che ha reso la serie un fenomeno di pubblico: la capacità di emozionare, di sorprendere, di raccontare storie che parlano al cuore degli spettatori. E ora, con il finale della quarta stagione, si apre un capitolo completamente nuovo.