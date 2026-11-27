Pubblicazione: 27 novembre alle 14:40

Una serata di quelle che restano impresse, fatta di intuizioni azzeccate, numeri del cuore e quel pizzico di coraggio necessario per giocarsi tutto fino all'ultimo tiro. La puntata di Affari Tuoi andata in onda il 26 novembre 2026 su Rai 1 ha visto protagonista Martina Martuscelli, infermiera pediatrica di Grosseto, che ha affrontato il tabellone accompagnata dal compagno Giacomo. Una partita che sembrava destinata a prendere pieghe diverse, ma che alla fine ha premiato le scelte di cuore e il sangue freddo della concorrente toscana.





Stefano De Martino e Affari Tuoi, fonte: Rai

, ha guidato Martina attraverso, con il Dottore che non ha risparmiato tentativi di convincerla a chiudere la partita in anticipo. Ma andiamo con ordine, perché questa storia merita di essere raccontata dal principio., una scelta che potrebbe sembrare casuale ma che in un gioco come questo assume sempre un valore simbolico. I primi lanci non sono clementi:, una botta che fa tremare le gambe a chiunque. Eppure il tabellone mantiene un equilibrio accettabile, con diverse cifre importanti ancora in gioco., fiutando forse un momento di debolezza,

Quello che succede dopo è un crollo verticale dei premi rossi. In pochi tiri spariscono quasi tutte le cifre alte, e sul tabellone resistono soltanto tre baluardi: 30mila, 200mila e 300mila euro. A questi si aggiunge il misterioso Pacco Nero, quella variabile imprevedibile che può contenere di tutto. Dall'altra parte, però, ci sono ancora quattro pacchi blu, quelli che nessuno vorrebbe mai trovare nel proprio.





"Quando tornerò a casa continuerò a pensare a quello che ho vissuto qui, ma sono una mamma e ho delle responsabilità". - Martina a Affari Tuoi

. Una cifra importante, significativa, che potrebbe davvero cambiare le cose per la famiglia.guarda Giacomo, pensa alla loro bambina, alla vita che li aspetta a casa. E. Non per paura, non per debolezza, ma per responsabilità.

E la scelta di Martina si rivela perfetta. Quando Stefano De Martino apre il pacco numero 17, quello che la concorrente aveva scelto dopo il cambio, dentro ci sono solo 20 euro. I 200mila euro erano finiti nel pacco della Liguria. Martina aveva preso la decisione giusta al momento giusto, dimostrando quella combinazione di coraggio e pragmatismo che distingue i vincitori.



Sessantamila euro da portare a Grosseto, una serata indimenticabile vissuta sotto i riflettori di uno degli show più amati della televisione italiana, e la consapevolezza di aver giocato una partita perfetta. Martina Martuscelli ha saputo quando rischiare e quando fermarsi, ha seguito il cuore scegliendo il numero 17 ma ha usato anche la testa accettando l'offerta finale.