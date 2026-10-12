Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio su Barbara D’Urso: il caso La Rocca fa discutere a Ballando

Pubblicazione: 12 ottobre alle 13:57

La seconda puntata di Ballando con le Stelle si trasforma in un nuovo caso televisivo. Al centro della discussione ci sono Barbara D’Urso, Ornella Muti e Pasquale La Rocca, protagonisti di un confronto in diretta che ha acceso il dibattito sui social. A intervenire sulla vicenda è stata anche Selvaggia Lucarelli, che con una storia pubblicata su Instagram ha sollevato una questione delicata: il rischio di utilizzare un presunto outing come strumento di rivalsa.

Tutto nasce dalle dinamiche tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, che nella scorsa edizione del programma avevano condiviso il percorso da concorrente e maestro di ballo. Quest’anno le posizioni si sono invertite: la conduttrice siede al tavolo dei giudici, mentre il ballerino professionista gareggia in coppia con Ornella Muti. Dopo aver criticato la passione mostrata dalla nuova coppia durante la prima puntata,nei confronti del suo ex partner artistico.

Una teoria rilanciata anche da Simona Ventura, che le aveva domandato se fosse un po’ gelosa. Nella seconda puntata, andata in onda sabato 10 ottobre, la questione è tornata al centro della scena. D’Urso ha respinto le interpretazioni circolate durante la settimana, chiedendo ripetutamente di spiegare di cosa avrebbe dovuto essere gelosa. La risposta di La Rocca ha riportato l'attenzione sul legame professionale costruito nella passata edizione, definito dal ballerino un percorso speciale.

A rendere ancora più commentata la serata è stata l'esibizione con Ornella Muti, culminata in un bacio appassionato che ha alimentato le discussioni sulla loro intesa. A far cambiare tono alla vicenda è stata la lettura data da alcuni utenti alle parole pronunciate da Barbara D’Urso in diretta. Sui social, infatti, qualcuno si è domandato se le sue allusioni potessero essere interpretate come un tentativo di outing nei confronti di Pasquale La Rocca.

Barbara D'Urso e Ornella Muti a Ballando con le stelle-foto Raiplay

È importante precisare che non è stata fornita alcuna conferma in questo senso e che le frasi pronunciate dalla conduttrice non costituiscono, di per sé, una dichiarazione esplicita sull’orientamento sessuale del ballerino. Sulla questionenella passata edizione. Nella sua storia Instagram, Lucarelli ha scritto: "Tentare di fare un outing in diretta per vendicarsi di due scemenze. Alla fine ci si rivela sempre per ciò che si è".

Pur senza citare direttamente i protagonisti, il messaggio è stato collegato alla polemica televisiva in corso. Le parole della giornalista hanno così spostato l’attenzione dal gossip a un tema più ampio: il diritto di ogni persona a decidere autonomamente se e quando parlare della propria vita privata. Il caso dimostra quanto le dinamiche di Ballando con le Stelle possano superare i confini della competizione artistica, trasformando giudizi e battute in argomenti di discussione pubblica.

Se la presunta intenzione di outing non è stata accertata, il principio richiamato da Lucarelli resta centrale: l’orientamento sessuale di una persona non dovrebbe diventare materia di insinuazioni o uno strumento per alimentare rivalità. Per Barbara D’Urso, Ornella Muti e Pasquale La Rocca, dunque, la vicenda non riguarda più soltanto la presunta gelosia o la sintonia sulla pista da ballo. Il confronto ha aperto una discussione sulla responsabilità delle parole in televisione e sui limiti del gossip quando coinvolge aspetti personali che spettano esclusivamente all’interessato.

Intanto,Nelle prossime puntate, Ballando con le Stelle dovrà fare i conti con una dinamica che ormai accompagna le esibizioni: il confine sempre più sottile tra spettacolo, provocazione e vita privata.