Sanremo 2027, la lista dei Big è falsa? Due giganti della musica italiana dicono no a De Martino

Pubblicazione: 28 ottobre alle 11:30

La macchina del Festival di Sanremo 2027 è già in moto, anche se mancano ancora diversi mesi all'evento più atteso della musica italiana. Stefano De Martino, alla sua prima esperienza come direttore artistico e conduttore della kermesse, si trova già a fare i conti con le prime, clamorose, gatte da pelare. Mentre i bookmaker si sbilanciano con quote e previsioni, dalle stanze del potere musicale italiano arrivano notizie che ridimensionano parecchio le aspettative: due pesi massimi del pop nostrano avrebbero infatti declinato l'invito a salire sul palco dell'Ariston.





"Esperti" e il 90% dei nomi sono sbagliati. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 27, 2026

Secondo quanto riportato da Santo Pirrotta nella sua rubrica Non sono un Santo su Vanity Fair,. Si tratta, va precisato, di, ma le voci si fanno sempre più insistenti. E se consideriamo che Giuseppe Candela ha scritto su X che, il quadro si fa ancora più nebuloso., un'accoppiata che avrebbe fatto tremare il teatro Ariston. Il cantante milanese, trionfatore nel 2019 con Soldi e nel 2022 al fianco di Blanco con Brividi, sembrava il candidato perfetto per tentare una storica tripletta. Eppure,. Le ragioni del rifiuto non sono note, malegate ai suoi progetti internazionali, come la recente collaborazione con Pabllo Vittar nel brano Polizia e il successo in India con il singolo Mashooqa.

Discorso simile per Marco Mengoni, reduce dai trionfi del 2013 con L'essenziale e del 2023 con Due vite, oltre alla brillante prova come co-conduttore al fianco di Amadeus nel 2024. L'artista di Ronciglione aveva fatto sognare i fan anche grazie alle dichiarazioni di Massimo Ranieri, che aveva espresso il desiderio di duettare con lui proprio sul palco ligure. E poi c'è il nuovo disco Felice sì, ma tutto sbagliato, in uscita l'11 dicembre: quale migliore vetrina di Sanremo per rilanciare l'album con una eventuale ri-edition sanremese? Eppure, anche in questo caso, la risposta sarebbe stata negativa.



