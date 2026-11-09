Naike Rivelli difende Ornella Muti a Ballando: "Mia madre non fa trash, la D'Urso ha un'antipatia per lei"

Pubblicazione: 09 novembre alle 12:29

Il clima nello studio di Ballando con le Stelle si fa sempre più rovente, e questa volta a scendere in campo non sono i concorrenti ma i familiari. Al centro delle polemiche ci sono Ornella Muti, costretta a fermarsi temporaneamente a causa di un doloroso infortunio alla spalla, e le dure tensioni con la giuria, in particolare con Barbara d'Urso. Di fronte alle polemiche e al silenzio glaciale mantenuto in pista dall'attrice, a rompere gli indugi ci ha pensato la figlia Naike Rivelli, con un intervento social tanto chiaro quanto tagliente.

Tutto è iniziato durante le prove settimanali dello show condotto da Milly Carlucci. Ornella Muti, nonostante un infortunio alla spalla che avrebbe dovuto tenerla a riposo, ha scelto di stringere i denti e scendere comunque in pista per rispetto del programma e del suo maestro, Pasquale La Rocca.che ha lasciato l'attrice stordita dal dolore e dai farmaci.

Invece di concentrarsi sulle condizioni fisiche della concorrente, però, il momento in studio ha preso una piega inaspettata. Mentre la Muti restava in silenzio, una scelta di stile per evitare polemiche o strumentalizzazioni mediatiche, Barbara d'Urso ha colto l'occasione per punzecchiarla, invitandola a uscire dal cliché della donna fragile e a mostrare lati diversi di sé. Un botta e risposta che ha evidenziato, ancora una volta, una certa freddezza e un'antipatia di fondo mai nascosta del tutto dalla giudice nei confronti della diva del cinema italiano.

A intervenire per ristabilire la verità dei fatti è stata Naike Rivelli. Con la schiettezza che la contraddistingue, la figlia dell'attrice ha spiegato i motivi reali dietro la scelta della madre di non alimentare polemiche in diretta tv: "Mia madre vibra di luce propria e non ha bisogno di accaparrarsi la scena. Non scende a battibeccarsi in tv per creare del trash gratuito. Se non se la sente di continuare con questa energia nefasta che aleggia dalla primissima puntata, la capiamo".

Parole forti che mettono in luce il disagio vissuto daOltre alla gestione dell'infortunio e alle frizioni con la d'Urso, pesano infatti anche i futuri impegni professionali dell'attrice, tra tour e spettacoli teatrali che rischiano di essere compromessi da problemi di salute e da un clima di tensione continua.

La situazione adesso è delicatissima. L'infortunio alla spalla unito a un rapporto con la giuria, e in particolare con Barbara d'Urso, che sembra ormai compromesso apre a scenari inaspettati. Il pubblico si chiede adesso se Ornella Muti deciderà di rientrare in gara non appena le condizioni fisiche lo permetteranno o se, al contrario, preferirà dire addio definitivamente al dance show di Rai1 per preservare la propria serenità e la propria salute. Quel che è certo è che la polemica è destinata a tenere banco nei salotti televisivi e sul web ancora a lungo.