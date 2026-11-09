Alda D'Eusanio attacca Pierluigi Diaco dopo il caso Ravagnani: “Chi ti credi di essere? Sei un poveraccio”

Pubblicazione: 09 novembre alle 09:15

La polemica sull'intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani continua ad allargarsi e questa volta arriva un attacco durissimo da una protagonista molto conosciuta della televisione italiana. Alda D'Eusanio si è scagliata contro il conduttore di BellaMà, pubblicando sui social un video nel quale contesta apertamente il suo comportamento nei confronti dell'ex sacerdote, oggi concorrente di Ballando con le Stelle. La giornalista non si è limitata a criticare le domande rivolte all'ospite, ma ha messo in discussione anche l'atteggiamento professionale di Diaco, arrivando a definirlo “un poveraccio”.

E c'è un particolare che rende lo scontro ancora più interessante:, proprio durante una puntata di. Tutto nasce dall'intervista trasmessa martedì 3 novembre su Rai 2, quando Pierluigi Diaco ha ospitato Alberto Ravagnani per parlare della sua esperienza ache lo ha portato ad abbandonare il sacerdozio. La conversazione, però, ha preso rapidamente una direzione differente, visto cheha rivolto all'ex sacerdote alcune domande particolarmente intime, chiedendoglie se avesse avuto esperienze intime.

Un confronto che ha provocato numerose critiche sui social, arrivando a coinvolgere anche Milly Carlucci e i vertici della Rai. Tra le persone che hanno deciso di intervenire c'è adesso anche Alda D'Eusanio, che attraverso un video pubblicato sui propri canali social ha espresso tutta la propria indignazione. “Pierluigi Diaco, ma chi ti credi di essere? Il Bruno Vespa de noantri?”, ha esordito la giornalista, rivolgendosi direttamente al collega. D'Eusanio ha quindi contestato il modo in cui il conduttore avrebbe trattato il proprio ospite, sostenendo che le domande e il tono utilizzato fossero inappropriati.

“Hai invitato un ospite e lo hai messo sulla gogna e sulle braci”, ha dichiarato, accusandolo di aver affrontato l'intervista con una violenza verbale che ha giudicato profondamente irrispettosa. La giornalista ha poi spostato l'attenzione sul ruolo di chi conduce un'intervista, sottolineando che il compito di un professionista dell'informazione dovrebbe essere quello di ascoltare e rispettare anche le opinioni differenti dalle proprie. Secondo D'Eusanio, invece, Diaco avrebbe superato il confine tra porre domande e giudicare personalmente l'interlocutore, trasformando un confronto televisivo in una situazione particolarmente spiacevole per Ravagnani.

Ma lè arrivata quando ha affrontato direttamente le domande sulla sessualità dell'ex sacerdote. “Volevi che facesse coming out pubblicamente?”, ha chiesto la giornalista, mettendo in discussione le intenzioni del conduttore. Subito dopo ha ricordato che, sostenendo che un'esperienza professionale così lunga avrebbe dovuto insegnargli a rispettare maggiormente le persone intervistate. Ed è proprio a questo punto che l'attacco si è trasformato in una critica personale.

D'Eusanio ha tirato in ballo anche gli ascolti di BellaMà, sostenendo che il programma raggiunga a malapena il 6% di share e chiedendosi come Diaco possa considerarsi un grande giornalista dopo tanti anni di carriera. La conclusione è stata particolarmente pesante: “Sei solo un poveraccio”. Parole che hanno inevitabilmente attirato l'attenzione, soprattutto considerando che non si tratta del primo contrasto pubblico tra i due. Nel novembre 2023 Alda D'Eusanio era stata ospite proprio di BellaMà, dove aveva avuto un acceso battibecco con Pierluigi Diaco a causa di alcune espressioni volgari pronunciate durante la trasmissione.

Alberto Ravagnani e Pierluigi Diaco, fonte: YouTube

Il conduttore l'aveva rimproverata, sostenendo che il linguaggio utilizzato non fosse adeguato al servizio pubblico. La giornalista aveva però reagito contestando quella posizione e accusandolo di comportarsi come un moralista. “Non sta' a fa' il moralista”, gli aveva risposto, aggiungendo di non apprezzare il suo atteggiamento da insegnante. Diaco aveva replicato spiegando di non considerarsi un insegnante, ma di rivendicare il proprio moralismo. Un precedente che oggi assume un significato particolare, perché la nuova polemica sembra riproporre proprio il tema del modo in cui il conduttore giudica il comportamento dei suoi ospiti.

Alberto Ravagnani e Pierluigi Diaco

Nel frattempo, la vicenda che ha coinvoltoha provocato reazioni anche all'interno della Rai., conduttrice di, aveva espresso pubblicamente solidarietà al concorrente, definendo inaccettabile quanto accaduto durante l'intervista. Anche la Rai è intervenuta attraverso una nota del direttore dell'Intrattenimento, manifestando rammarico per l'accaduto e presentando le proprie scuse a. L'azienda ha riconosciuto che alcuni passaggi dell'intervista erano stati caratterizzati da toni non adeguati al servizio pubblico, pur ribadendo la legittimità di porre domande incisive e scomode.

La situazione ha avuto un ulteriore sviluppo domenica 8 novembre, quando Pierluigi Diaco ha riconosciuto pubblicamente di aver utilizzato toni eccessivamente incalzanti. Il conduttore ha ammesso che avrebbe potuto gestire diversamente il confronto con Ravagnani e che sarebbe stato opportuno evitare anche la successiva replica televisiva a Milly Carlucci. Allo stesso tempo, però, ha annunciato di aver dato mandato ai propri legali di procedere contro chiunque abbia diffuso insinuazioni su presunte avance o approcci nei confronti dell'ex sacerdote, respingendo categoricamente quelle ricostruzioni.

Diaco ha infatti distinto le critiche al suo lavoro, che ha dichiarato di accettare, dalle accuse che ritiene lesive della propria onorabilità personale e professionale. L'intervento di Alda D'Eusanio rappresenta quindi un nuovo capitolo di una polemica che continua a coinvolgere diversi protagonisti della televisione italiana. Resta da capire se Pierluigi Diaco deciderà di replicare direttamente anche alle parole della giornalista, con la quale i rapporti erano già stati complicati in passato. Per il momento, una cosa è evidente: l'intervista ad Alberto Ravagnani ha riacceso uno scontro che sembrava appartenere al passato, riportando al centro dell'attenzione una rivalità televisiva iniziata ben prima del caso BellaMà.