Barbara d’Urso criticata a Domenica In: la sua replica social spiazza tutti
Nel corso dell'ultima puntata di Domenica In si è parlato del percorso di Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle. Immediata la replica social della conduttrice.
Le polemiche nate a Ballando con le Stelle non accennano a placarsi e continuano a infiammare il piccolo schermo e il web. Nelle ultime ore, l'attenzione si è spostata dritta nel salotto di Domenica In, dove il contenitore domenicale di Rai 1 condotto da Mara Venier ha riacceso i riflettori sulle dinamiche del dance show di Milly Carlucci. Tra le opinioni espresse in studio, i giudizi legati a Barbara d'Urso hanno fatto subito rumore, scatenando un nuovo botta e risposta a distanza.
Parole che, com'è facile intuire, hanno fatto rapidamente il giro della rete, arrivando dritte sullo smartphone della diretta interessata. Fedele al suo stile e armata di una spiccata autoironia, Barbara d'Urso non è rimasta in silenzio, preferendo rispondere pubblicamente a modo suo. Sotto un post social che riprendeva il dibattito televisivo, la conduttrice ha replicato con un commento tanto sintetico quanto tagliente: "È tutto meraviglioso! Spunta fuori anche chi traccia il mio profilo psicologico. Sono serena ragazzi, sono serena".
Una stoccata elegante ma decisamente affilata, con cui la D'Urso ha rispedito al mittente le "diagnosi" arrivate dal salotto di Rai 1, mettendo a tacere le malelingue con un sorriso virtuale e un pizzico di sano sarcasmo. Ancora una volta, che si tratti del banco di una giuria o di un commento social, Carmelita dimostra di saper catalizzare l'attenzione del pubblico, trasformando ogni frecciata in un assist perfetto. Del resto, piaccia o meno, il fattore d'urso continua a infiammare la televisione italiana e le tendenze del web.