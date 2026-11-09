Grande Fratello VIP, anticipazioni 9 novembre: televoto a rischio e scontro acceso in Casa

Pubblicazione: 09 novembre alle 13:31

Nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5 con il Grande Fratello VIP, condotto come sempre da Ilary Blasi. La puntata di stasera, lunedì 9 novembre 2026, si preannuncia particolarmente scoppiettante e ricca di colpi di scena, complici equilibri ormai compromessi e dinamiche sentimentali che continuano a far discutere il pubblico social.

Il clima all'interno della Casa più spiata d'Italia è letteralmente incandescente. L'uscita di scena di Alex Belli ha rimescolato radicalmente le carte in tavola,La showgirl “stellare” è finita nell'occhio del ciclone, bersagliata da aspre critiche e protagonista di uno scontro infuocato con il ballerino Andreas Müller. Tra accuse reciproche di ipocrisia e toni decisamente sopra le righe, la convivenza forzata sta mostrando crepe ormai impossibili da mascherare. Spazio anche ai sentimenti e ai dubbi sulle coppie nate sotto i riflettori.

Al centro dell'attenzione mediatica ci sono Megan Ria e Alessandro Varsi: dopo settimane di sguardi e vicinanza, i due si sono lasciati andare a una travolgente passione fatta di baci e tenerezze sotto le lenzuola. Se da un lato i fan sognano a occhi aperti, dall'altro non mancano i malumori: molti coinquilini, tra cui Marina La Rosa, insinuano che si tratti di una mossa strategica per catturare voti e superare indenni il televoto. Gelo totale, invece, tra la stessa Megan e Andreas Müller, divisi da incomprensioni professionali e personali difficili da appianare.

Il momento clou della serata, tuttavia, resterà l'apertura della temutissima busta con il verdetto del televoto. A rischiare l'eliminazione definitiva sono quattro volti amatissimi del reality: Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Andreas Müller e Giulia Provvedi. Gli ultimi sondaggi della vigilia delineano una sfida apertissima e al cardiopalma, in particolare per la permanenza nel gioco tra Carmen Di Pietro e Giulia Provvedi, separate da uno scarto percentuale minimo.

Non mancheranno infine sorprese emozionantiL'appuntamento con le emozioni del Grande Fratello VIP è fissato per questa sera in prima serata su Canale 5 e in streaming live su Mediaset Infinity.