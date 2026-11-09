Grande Fratello VIP, anticipazioni 9 novembre: televoto a rischio e scontro acceso in Casa
Tutte le anticipazioni della puntata del Grande Fratello VIP di stasera, 9 novembre 2026: televoto incerto tra eliminazione, liti furiose e nuovi amori.
Nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5 con il Grande Fratello VIP, condotto come sempre da Ilary Blasi. La puntata di stasera, lunedì 9 novembre 2026, si preannuncia particolarmente scoppiettante e ricca di colpi di scena, complici equilibri ormai compromessi e dinamiche sentimentali che continuano a far discutere il pubblico social.
Al centro dell'attenzione mediatica ci sono Megan Ria e Alessandro Varsi: dopo settimane di sguardi e vicinanza, i due si sono lasciati andare a una travolgente passione fatta di baci e tenerezze sotto le lenzuola. Se da un lato i fan sognano a occhi aperti, dall'altro non mancano i malumori: molti coinquilini, tra cui Marina La Rosa, insinuano che si tratti di una mossa strategica per catturare voti e superare indenni il televoto. Gelo totale, invece, tra la stessa Megan e Andreas Müller, divisi da incomprensioni professionali e personali difficili da appianare.
Il momento clou della serata, tuttavia, resterà l'apertura della temutissima busta con il verdetto del televoto. A rischiare l'eliminazione definitiva sono quattro volti amatissimi del reality: Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Andreas Müller e Giulia Provvedi. Gli ultimi sondaggi della vigilia delineano una sfida apertissima e al cardiopalma, in particolare per la permanenza nel gioco tra Carmen Di Pietro e Giulia Provvedi, separate da uno scarto percentuale minimo.