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Grande Fratello VIP, anticipazioni 9 novembre: televoto a rischio e scontro acceso in Casa

Tutte le anticipazioni della puntata del Grande Fratello VIP di stasera, 9 novembre 2026: televoto incerto tra eliminazione, liti furiose e nuovi amori.

di Barbara Di Castro
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Nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5 con il Grande Fratello VIP, condotto come sempre da Ilary Blasi. La puntata di stasera, lunedì 9 novembre 2026, si preannuncia particolarmente scoppiettante e ricca di colpi di scena, complici equilibri ormai compromessi e dinamiche sentimentali che continuano a far discutere il pubblico social.

Il clima all'interno della Casa più spiata d'Italia è letteralmente incandescente. L'uscita di scena di Alex Belli ha rimescolato radicalmente le carte in tavola, lasciando in particolar modo Valeria Marini senza il suo principale punto di riferimento. La showgirl “stellare” è finita nell'occhio del ciclone, bersagliata da aspre critiche e protagonista di uno scontro infuocato con il ballerino Andreas Müller. Tra accuse reciproche di ipocrisia e toni decisamente sopra le righe, la convivenza forzata sta mostrando crepe ormai impossibili da mascherare. Spazio anche ai sentimenti e ai dubbi sulle coppie nate sotto i riflettori.

Al centro dell'attenzione mediatica ci sono Megan Ria e Alessandro Varsi: dopo settimane di sguardi e vicinanza, i due si sono lasciati andare a una travolgente passione fatta di baci e tenerezze sotto le lenzuola. Se da un lato i fan sognano a occhi aperti, dall'altro non mancano i malumori: molti coinquilini, tra cui Marina La Rosa, insinuano che si tratti di una mossa strategica per catturare voti e superare indenni il televoto. Gelo totale, invece, tra la stessa Megan e Andreas Müller, divisi da incomprensioni professionali e personali difficili da appianare.

Il momento clou della serata, tuttavia, resterà l'apertura della temutissima busta con il verdetto del televoto. A rischiare l'eliminazione definitiva sono quattro volti amatissimi del reality: Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Andreas Müller e Giulia Provvedi. Gli ultimi sondaggi della vigilia delineano una sfida apertissima e al cardiopalma, in particolare per la permanenza nel gioco tra Carmen Di Pietro e Giulia Provvedi, separate da uno scarto percentuale minimo.

Non mancheranno infine sorprese emozionanti per alcuni concorrenti e nuovi confronti in studio con gli opinionisti. L'appuntamento con le emozioni del Grande Fratello VIP è fissato per questa sera in prima serata su Canale 5 e in streaming live su Mediaset Infinity.

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